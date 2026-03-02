náhledy
Jednou z největších mobilních událostí roku bude nový skládací iPhone, zřejmě s označením Ultra. Důvodem povyku má být neobvyklý poměr stran. Jenže první takový přístroj zřejmě uvede na trhu už v květnu Huawei. A vypadá dost zajímavě.
Pura X Max je skládačka knížkového formátu, ale s nestandardním poměrem stran. Většina skládaček je v zavřeném stavu spíš úzká a vysoká. Zde je to naopak.
Klasický poměr stran knížkové skládačky je dobře vidět zde na příkladu aktuálního Huaweie Mate X7, který se prodává i na českém trhu.
Ještě než se pustíme do novinky, tak musíme připomenout předchůdce, což je model Pura X. Také skládačka, kterou Huawei představil loni na jaře a je v prodeji jen v Číně. Takto vypadá jako zmenšená verze novinky, ale je to asi jiný koncept.
Původní Pura X je totiž véčko, které se otevřené používá standardně na výšku, zavřené však na šířku. Zajímavý telefon, ale novinka bude zřejmě praktičtější.
Zde na reklamním obrázku je patrné, že telefon se bude používat výhradně na šířku jako knížka. V zavřeném i otevřeném stavu. A v tom otevřeném pak s počítačovým poměrem stran formátu zhruba 7:5 nebo také jako list papíru A4 na šířku.
Všimněte si zaoblení hran, které nápadně připomíná to, co ukazují modely chystaného iPhonu Ultra.
Maketu máme zde a tvar je novince Huaweie honě podobný. Respektive je to spíš obráceně.
Zde je otevřená maketa iPhonu Ultra. Jak bude reálně vypadat, se dozvíme do poloviny září, kdy se očekává jeho premiéra v rámci tradičního Apple eventu.
Huawei bude na trhu dřív, v Číně výrobce slibuje distribuci už v druhé polovině května. A podobně jako u jiných modelů značky, i zde je patrná snaha o skvělé zpracování a důraz na každý detail.
Skládací iPhone by měl mít poměr stran 4:3, aspoň to uvádí většina úniků.
Zde je dobře vidět tvar skládacího iPhonu vedle klasického iPhonu.
Je otázkou, jestli se Huawei Pura Max X bude prodávat i mimo Čínu. Ale s ohledem na omezení systému plynoucí z amerického embarga to není tak podstatné. Pro čínský trh však může být premiéra novinky s velkým předstihem před iPhonem klíčová.
Apple je totiž v Číně číslo 1 a Huawei by to chtěl změnit. Jeho produkty jsou prémiové a novinka jistě nebude levná. Odhadujeme cenu v přepočtu okolo 30 000 korun, což je na Čínu hodně. S evropskými cenami to moc srovnávat nejde, ty jsou tradičně vyšší, často o hodně.
Huawei zatím bere na model Pura X Max předobjednávky za zálohu v přepočtu 3 000 korun. Ale cenu přístroje neuvádí. Vlastně zatím je tato novinka i na jeho čínském webu dost dobře schovaná.
V prodeji bude pět barev: černá, tmavě modrá, oranžová, bílá a olivově zelená.
Pro porovnání, základní véčko Pura X vyjde v Číně aktuálně v přepočtu na 22 500 korun, ale je to vlastně už telefon ve výprodeji, protože se začal prodávat víc než před rokem.
My jsme si ho mohli vyzkoušet až letos na veletrhu MWC v Barceloně, kde ho Huawei vystavoval. Je to zajímavý koncept, posouvá možnosti véčka, ale otočení po otevření asi není příliš praktické.
Větší Pura X Max by mohla fungovat dobře, ale je otázkou, jestli bude šance si telefon vyzkoušet před premiérou nového iPhonu. V Evropě možná bude dřív k dispozici podobně koncipovaný Samsung, který by mohl mít premiéru v červenci.
U Pura X Max neznáme žádné parametry, výrobce je zatím neuvádí, s výjimkou paměťových variant. Základní jsou dvě, vždy s 12 GB operační a pak buď s 256, nebo 512 GB uživatelské paměti. Sběratelská edice pak nabídne vždy 16 GB operační paměti a 512 GB nebo 1 TB paměti uživatelské.
Do 20. dubna běží v Číně předprodej, pak musí zájemci splatit plnou cenu telefonu. Dodání však Huawei avizuje do 20. května.
