Jak bude vypadat na podzim skládací iPhone? Značka Huawei to na domácím čínském trhu ukazuje už nyní. Jeho novinka Pura X Max je totiž praktickou ukázkou formy, kterou letos podle spekulací plánuje nasadit právě i Apple. A vypadá to, že je to správná volba.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Huawei uvedl na domácí čínský trh novinku Pura X Max, kterou jsme si mohli krátce vyzkoušet během naší návštěvy v centrále čínského výrobce. Jde rozhodně o jedno z nejzajímavějších zařízení v aktuálním portfoliu značky.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model Pura X Max navazuje na loňské zařízení Pura X, které rovněž Huawei prodává pouze na vybraných trzích, ovšem myšlenka je stejná: nabídnout skládačku s neobvyklým poměrem stran displejů. o který jak už se nějakou dobu spekuluje, usiluje i Apple se svým chystaným iPhonem.
Autor: Huawei
Model Pura X Max je blíže skládačkám typu „fold“ než „véčko“, držíte jej totiž jako knihu. Oproti klasickým foldům je však až překvapivě kompaktní.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samozřejmě jej můžete používat i na výšku, kde zase nejvíc připomíná tablet iPad Mini.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Když jej rozevřete, odhalí se hezký 7,7" displej s poměrem stran 14:10, což je oproti čtvercovým displejům u běžných zařízení typu fold už vhodný formát na konzumaci multimediálního obsahu, jako jsou filmy a seriály.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ohebný displej sice má oproti konkurentům ještě celkem patrnou rýhu, není to však nic, na co by se nedalo zvyknout.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Huawei tímto modelem naprosto zřejmě ukazuje, že umí teprve připravované nápady Applu dotáhnout do konce rychleji než konkurent. Jenže narážíme na problém, že zařízení je dostupné primárně na domácím čínském trhu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon je hezky tenký, v zavřením stavu má „v pase“ 11,2 mm a když jej otevřete, tak je to jen 5,2 mm. Hmotnost je pak 229 gramů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Huawei u tohoto modelu podporuje i použití stylusu, ale ten se prodává se speciálním pouzdrem samostatně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Prémiové zpracování zařízení pak podtrhuje tělo z tvrzeného skla a kovu, nechybí ani odolnost proti drobným částečkám a vodě s certifikací IP59.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ještě zpět k vnějšímu displeji, který má hezky kompaktní úhlopříčku 5,4 palce a bohatě stačí na veškerou interakci s obsahem telefonu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na záda telefonu se vešla prémiová sestava fotoaparátů. Hlavní senzor má rozlišení 50 Mpix a proměnlivou clonu mezi f/1,4 - 4,0 společně s optickou stabilizací.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nechybí ani telefoto senzor s periskopickou konstrukcí (50 Mpix, optická stabilizace) a nakonec také 12Mpix širokoúhlý objektiv.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Huawei na domácím trhu pochopitelně využívá vlastní operační systém Harmony OS, který je svým zaměřením na čínské uživatele pro nás hodně obtížný k obsluze.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Mezi další prvky výbavy pak patří čip Kirin 9030 Pro vyrobený na starší 6nm architektuře, až 16 GB operační paměti a až 1 TB prostoru pro data.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Baterie tohoto zařízení má pak kapacitu 5 300 mAh a nabíjet lze výkonem až 66 W přes kabel nebo až 50 W bezdrátově.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pro čínský trh je každopádně tato novinka s velkým předstihem před iPhonem klíčová. Apple je totiž v Číně číslo 1 a Huawei to chce změnit.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na domácím trhu se telefon prodává v základní variantě za 11 000 jüanů, což je asi 34 tisíc korun bez daně. S evropskými cenami to moc srovnávat nejde, ty jsou tradičně vyšší, často o hodně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jak si povede v souboji proti skládacímu iPhonu se dozvíme až na podzim, kdy by měl Apple snad konečně takové zařízení uvést na trh.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na další fotografie modelu Pura X Max se podívejte ve zbytku naší galerie ze showroomu Huaweie v čínském Šen-čenu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz