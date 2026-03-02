Na obě výjimečné skládačky nemá konkurence odpověď s jedinou výjimkou. Proto musíme uznat, že vývoj má Huawei výrazný a nebojí se experimentovat. Obě skládačky jsou velmi zajímavé, ta menší je pak zcela originální.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Divné proporce? Ano, Huawei Pura X je dost atypický a originální přístroj. Patří mezi véčka s ohebným displejem, ale trochu jinak, než to mají všechna jiná véčka na trhu. Včetně těch z vlastní produkce Huaweie.
V zavřeném stavu to vlastně až tak neobvyklý telefon není. Má velký vnější displej a mohutný fotomodul nad ním. Displej má úhlopříčku 3,5 palce, rozlišení 980 × 980 palců a je to OLED panel. Na sekundární displej má překvapivou variabilní obnovovací frekvenci až do 120 Hz.
Zajímavé to začne být v momentu, kdy chcete telefon otevřít. Všechna véčka na trhu mají pant na horní straně nad displejem. Jenže tady je vlevo a telefon se otvírá jako knížka.
Jenže po otevření je nutné telefon otočit z horizontálního na vertikální použití. Tedy jako klasické jiné véčko. Lze namítnout, že je to zbytečný krok navíc, a u někoho to tak bude, na druhou stranu se pak výrazně zvětší plocha hlavního displeje. Z vysoké nudle na širší formát, než mají běžné smartphony.
Zde je patrné velmi precizní zpracování telefonu. Ostatně, jiná Pura – 80 Ultra, která se prodává i v Česku, je podle nás nejlépe zpracovaný telefon na trhu.
To Pura X se prodává jen v Číně, jak ostatně informuje i nálepka na telefonu. Zajímavostí je, že tento model je už přes rok starý a čeká se na nástupce.
Rýha ve skladu displeje patrná je, ale patří mezi ty méně výrazné v segmentu skládaček. Hlavní OLED displej má úhlopříčku 6,3 palce s velmi vysokým rozlišením 2 120 × 1 320 pixelů. Opět je zde adaptivní obnovovací frekvence 1 až 120 Hz. Operační systém je Harmony OS.
Oproti jiným véčkům je zde plnohodnotná trojice senzorů: 50 Mpix hlavní, 40 Mpix širokoúhlý a osmimegový teleobjektiv. První a poslední s optickou stabilizací.
Nám se tato změna koncepce véčka zamlouvá a je škoda, že se Huawei Pura X do Evropy nedostal. Respektive s ohledem na embargo na tuto značku je škoda, že podobný koncept nepředstavil i někdo jiný.
Druhý výjimečný mobil od Haweie už konkurenta má. Je jím Trifold od Samsungu. Jenže ten přišel až poté, co Huawei představil druhou generaci telefonu.
Ta se od té první z poloviny roku 2024 vizuálně neliší. I označení je dost podobné, původní Mate XT nahradil Mate XTs. Změny jsou jen ve vnitřním hardwaru telefonu.
Zůstává tedy koncepce s jediným obrovským displejem, který se ohýbá tak, že v zavřeném stavu telefonu tvoří jeho jedna třetina vnější displej.
Ale lze použít tři sestavy: složený telefon má úhlopříčku displeje 6,4 palce, polootevřený s dvoutřetinovým displejem má úhlopříčku 7,9 palce a konečně roztažený má 10,2palcový panel. V zavřeném stavu je tloušťka telefonu 12,8 mm.
Foťák má atraktivní sestavu s hlavním snímačem s variabilní clonou f/1.4 až f/4.0. Rozlišení snímače je 50 Mpix. Dále je zde 40Mpix širokoúhlý snímač a končí se u 12Mpix teleobjektivu. Zoom je až 5,5× a tento a hlavní objektiv mají optickou stabilizaci.
Jediný konkurent od Samsungu se koncepčně liší. Má dva displeje, ohebný se skládá dovnitř a je zde i druhý vnější panel. Huawei si však s jediným displejem věří, u klasických skládaček se tohoto konceptu (mimo klasického s druhým displejem) držel dost dlouho.
Huawei už inzeruje vlastní čipy Kirin, zde je Kirin 9020. Telefon v rámci čínského trhu podporuje 5G a má i satelitní konektivitu.
V Číně telefon začíná v přepočtu na částce 55 000 korun, v Evropě by to však jistojistě bylo o dost tisíc víc. Pro zajímavost, menší véčko Pura X vyjde v přepočtu na 24 000 korun. A pozor, ani jeden telefon nemá cenu z Číny vozit, leda tak pro parádu.
