náhledy
Ne, ten telefon nelze přehlédnout. Aspoň v některých barevných verzích. Někdo bude nadšený, jiný správně podotkne, že něco podobného tu už bylo. Nová Pura 90 Pro Max však přidává bohatou výbavu a několik extra funkcí. Do sladka jsou laděné i kryty levnějšího modelu 90 Pro a základní Pura 90 je vyloženě pro konzervativní zákazníky.
Autor: Huawei
Nová Pura 90 Pro Max ve většině variant hraje všemi barvami. Výrobce použil dřív tak oblíbené barevné přechody na zadním krytu. Zde však dovedené do extrému. V záplavě nudných jednobarevných telefonů tak novinka svítí jako nejjasnější maják.
Autor: Huawei
Kryty s gradientním přechodem byly v módě zhruba před osmi lety a ještě tak před pěti se dalo na tento styl narazit. Zde sestava telefonů z roku 2018, prim hrály kombinace barev od fialové po zelenou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A když už píšeme o Huaweiích, tak zde je trojice modelů této značky z roku 2018. Zleva: Huawei Nova 3, Huawei P20 Pro a Huawei Mate 20 Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zpět do současnosti. Toto je střední model, aspoň z těch aktuálně představených, tedy Pura 90 Pro. Design přechodů je stejný, jen výrobce použil jiné barvy. Všechny jsou inspirované nějakým sladkým koktejlem. Toto je konkrétně Pink Guava.
Autor: Huawei
Základní Huawei Pura 90 má jinak stylizovaný fotomodul, ale trojúhelník tam stále je. Kryt má specifickou strukturu a je jednobarevný bez přechodu. Tento fialový, bílý nebo černý.
Autor: Huawei
Huawei se smartphony s ohledem na americké embargo není mimo domácí trhy příliš aktivní. Ale předchozí top model řady Pura 80, tedy model Ultra, se v Česku prodává. To je telefon vpravo, vlevo je Pura 80 Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pura 80 Ultra je stále hodnocená jako nejlepší fotomobil na světě. A to je telefon na trhu (v Číně) už skoro rok. V nové řadě Pura 90 zatím Huawei model Ultra neukázal, zřejmě ho představí samostatně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Loňská Pura 80 Ultra se aktuálně prodává téměř za 42 000 korun, ale v akcii už byla levnější. V principu je to taková lahůdka pro nadšence, kteří ocení třeba až 9,4× zoom.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nová Pura 90 Pro Max má fotosestavu slabší. Hlavní snímač má variabilní clonu od f/1.4 do f/4.0, rozlišení 50 Mpix a optickou stabilizaci. Podobné parametry hlavního snímače má i loňská Ultra, ale ta má palcový senzor, který výrobce u novinky nezmiňuje.
Autor: Huawei
Širokoúhlý snímač má rozlišení 40 Mpix a třetím je teleobjektiv s rozlišením snímače 200 Mpix. Optické přiblížení je až 4,5násobné. Je zde optická stabilizace a obvyklý 100× digitální zoom.
Autor: Huawei
Velmi zajímavá je nová funkce, která vám ukáže, jak se před objektivem máte poskládat, aby byl výsledek co nejlepší. Samozřejmě v tom má ruce firemní umělá inteligence.
Autor: Huawei
A další drobnost: pokud si chcete uchovat nějaký moment, stačí zvednout telefon, nastavit úpravu vzhledu a telefon tapetu naladí podle foťáku do okolních barev a stylu.
Autor: Huawei
Pokud by vám dvě výše uvedené barevné verze připadaly příliš, můžete volit decentnější zelenou. Dodejme, že telefon je docela macatý, jeho hmotnost je 229 gramů. Což je hodnota běžná u velkých skládaček.
Autor: Huawei
Jenže zde musíme dodat, že podobně je na tom loňský model Ultra, který považujeme za asi nejlépe zkompletovaný a zpracovaný telefon současnosti. Zde to zřejmě bude podobné. Na snímku světlá verze, u které je barevný přechod nejméně nápadný.
Autor: Huawei
Displej je typu LTPO OLED s úhlopříčkou 6,9 palce, rozlišením 1,5K a variabilní obnovovací frekvencí do 120 Hz. Z obrázku je zřejmé, že výrobce se drží 2,5D skla.
Autor: Huawei
Výkon telefonu obstarává firemní čip Kirin 9030s, což je procesor postavený na 7nm technologii. To je dané opět embargem, ale pro domácí trh je podstatná podpora 5G a výkon není zlý. Na současnou špičku to nestačí, ale čip je zjevně optimalizovaný, takže funguje. Na výběr jsou dvě varianty operační paměti 12 a 16 GB, v případě uživatelské to je standardních 256 či 512 GB a vrcholné provedení s 1TB úložištěm.
Autor: Huawei
Výrobce připravil širokou paletu příslušenství. Vedle zajímavých krytů, které jsou podobně divoké jako barevné verze samotných telefonů je to i dnes v Číně povinný fotokit s přídavným objektivem a dalšími díly. Cena známá není. Samotný telefon v Číně startuje na částce v přepočtu 19 700 korun. Některý model z řady by později měl dorazit i do Česka.
Autor: Huawei