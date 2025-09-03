Podle nové metodiky hodnocení fotomobilů DxO Mark má loňský Huawei Pura 70 Ultra skóre 163 bodů, což znamenalo v žebříčku třetí místo. Přeskočily ho Vivo X200 Ultra a Oppo Find X8 Ultra, jejichž skóre představila organizace zároveň s představením nové metodiky hodnocení fotomobilů. Ta má lépe reflektovat praktické potřeby a zkušenosti uživatelů. A už fakt, že víc než rok starý model zůstal i v nové metodice hodně vpředu, ukázal, že na ústup značky z těch nejlepších pozic to moc nevypadá.
A skóre letošního modelu Pura 80 Ultra to jen potvrzuje. Novinka si oproti svému předchůdci polepšila o významných 12 bodů a před konkurenty od Oppa a Viva vede o osm, respektive šest bodů. A ukazuje, jaké cesty mohou do nejvyšších pater žebříčku vést. Pura 80 Ultra totiž využívá techniku, kterou soupeři na čele nemají: hlavní fotoaparát má objektiv s proměnlivou clonou, pro zoom zase využívá dvě různé optiky, u kterých však světlo dopadá na jeden a ten samý senzor. DxO Mark také chválí velmi povedený širokoúhlý foťák s hodně širokým záběrem.
Žebříček fotomobilů DxO Mark podle protokolu v6
175 – Huawei Pura 80 Ultra
Výsledkem toho je, že při fotografování, ať už hlavním fotoaparátem, portrétech, nebo při zoomu, získal Huawei Pura 80 Ultra dosud nejvyšší skóre v hodnocení DxO Mark. Jen onen širokoúhlý fotoaparát se musel o bod sklonit před skvělým širokoúhlým fotoaparátem ve Vivu X200 Pro, jehož trikem je přítomnost optické stabilizace. Za fotografování jako takové má tedy Huawei Pura 80 Ultra 180 bodů, což je o sedm víc než Vivo a o 10 víc než Oppo.
I u videa si Huawei vede skvěle. Celkové skóre 166 bodů je shodné s etalonem pro natáčení, iPhonem 16 Pro Max i s Oppem Find X8 Ultra. Třeba Vivo X200 Ultra tu ztrácí 10 bodů, i přesto stále patří u videa k elitě.
Huawei tedy neponechal nic náhodě a jeho Pura 80 Ultra si v případě fotoaparátu vede výtečně ve všech ohledech. Ukazuje to ostatně i skóre v různých uživatelských scénářích: model Pura 80 Ultra získal nejvyšší skóre při portrétní fotografii (168), venkovní fotografii (184), fotografování v interiéru (180), fotografování ve špatném osvětlení (147) a jen u zoomu zaostal o jeden bod za Vivem X200 Pro.
Novinka tak ukazuje, že Huawei u svých smartphonů rozhodně i přes sankce, které na něj dopadají, ve vývoji nepolevil. A že mu nevadí, že přišel o tradiční fotografické partnerství se značkou Leica i služby Googlu. Vzhledem k náskoku, který také smartphone teď v čele žebříčku má, to nevypadá, že by ho měl v dohledné době někdo z čela sesadit. Apple sice zanedlouho představí své letošní iPhony, ale aby jejich fotoaparáty Huawei v čele přeskočily, musely by udělat nečekaný skok kupředu. To platí i v případě nových Pixelů od Googlu, tam je už však nyní jasné, že špičkový model Huawei neohrozí: Pixel 10 Pro XL se totiž v žebříčku fotomobilů podle DxO Mark umístil se 163 body na sdílené čtvrté příčce. Sdílí ji s předchůdcem současné jedničky, Huaweiem Pura 70 Ultra.