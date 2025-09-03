Huawei zase všem odskočil. I v novém žebříčku fotomobilů je první

Luděk Vokáč
Když organizace DxO Mark před časem zveřejnila novou metodiku hodnocení fotomobilů, předběhly tehdejšího krále od Huaweie novější konkurenční modely od Viva a Oppa. Ale teď se Huawei do čela vrací. Jeho nový model Pura 80 Ultra totiž všem soupeřům zase odskočil.
Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra | foto: Huawei

Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Pura 80 Ultra
11 fotografií

Podle nové metodiky hodnocení fotomobilů DxO Mark má loňský Huawei Pura 70 Ultra skóre 163 bodů, což znamenalo v žebříčku třetí místo. Přeskočily ho Vivo X200 Ultra a Oppo Find X8 Ultra, jejichž skóre představila organizace zároveň s představením nové metodiky hodnocení fotomobilů. Ta má lépe reflektovat praktické potřeby a zkušenosti uživatelů. A už fakt, že víc než rok starý model zůstal i v nové metodice hodně vpředu, ukázal, že na ústup značky z těch nejlepších pozic to moc nevypadá.

A skóre letošního modelu Pura 80 Ultra to jen potvrzuje. Novinka si oproti svému předchůdci polepšila o významných 12 bodů a před konkurenty od Oppa a Viva vede o osm, respektive šest bodů. A ukazuje, jaké cesty mohou do nejvyšších pater žebříčku vést. Pura 80 Ultra totiž využívá techniku, kterou soupeři na čele nemají: hlavní fotoaparát má objektiv s proměnlivou clonou, pro zoom zase využívá dvě různé optiky, u kterých však světlo dopadá na jeden a ten samý senzor. DxO Mark také chválí velmi povedený širokoúhlý foťák s hodně širokým záběrem.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle protokolu v6

175 – Huawei Pura 80 Ultra
169 – Oppo Find X8 Ultra
167 – Vivo X200 Ultra
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 15 Ultra
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
148 – Honor Magic7 Pro
143 – Google Pixel 9
140 – Samsung Galaxy S25 Edge
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Google Pixel 9a
113 – Samsung Galaxy A56
103 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Výsledkem toho je, že při fotografování, ať už hlavním fotoaparátem, portrétech, nebo při zoomu, získal Huawei Pura 80 Ultra dosud nejvyšší skóre v hodnocení DxO Mark. Jen onen širokoúhlý fotoaparát se musel o bod sklonit před skvělým širokoúhlým fotoaparátem ve Vivu X200 Pro, jehož trikem je přítomnost optické stabilizace. Za fotografování jako takové má tedy Huawei Pura 80 Ultra 180 bodů, což je o sedm víc než Vivo a o 10 víc než Oppo.

I u videa si Huawei vede skvěle. Celkové skóre 166 bodů je shodné s etalonem pro natáčení, iPhonem 16 Pro Max i s Oppem Find X8 Ultra. Třeba Vivo X200 Ultra tu ztrácí 10 bodů, i přesto stále patří u videa k elitě.

Huawei tedy neponechal nic náhodě a jeho Pura 80 Ultra si v případě fotoaparátu vede výtečně ve všech ohledech. Ukazuje to ostatně i skóre v různých uživatelských scénářích: model Pura 80 Ultra získal nejvyšší skóre při portrétní fotografii (168), venkovní fotografii (184), fotografování v interiéru (180), fotografování ve špatném osvětlení (147) a jen u zoomu zaostal o jeden bod za Vivem X200 Pro.

Novinka tak ukazuje, že Huawei u svých smartphonů rozhodně i přes sankce, které na něj dopadají, ve vývoji nepolevil. A že mu nevadí, že přišel o tradiční fotografické partnerství se značkou Leica i služby Googlu. Vzhledem k náskoku, který také smartphone teď v čele žebříčku má, to nevypadá, že by ho měl v dohledné době někdo z čela sesadit. Apple sice zanedlouho představí své letošní iPhony, ale aby jejich fotoaparáty Huawei v čele přeskočily, musely by udělat nečekaný skok kupředu. To platí i v případě nových Pixelů od Googlu, tam je už však nyní jasné, že špičkový model Huawei neohrozí: Pixel 10 Pro XL se totiž v žebříčku fotomobilů podle DxO Mark umístil se 163 body na sdílené čtvrté příčce. Sdílí ji s předchůdcem současné jedničky, Huaweiem Pura 70 Ultra.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

