Ještě před několika lety by to byl očekávaný přístroj, ale dnes je to spíš zvláštnost. Americké embargo udělalo z přístrojů Huawei mimo domácí trh v podstatě raritu. Jenže ta poslední rarita je nejlepší fotomobil na světě a asi nejlépe zpracovaný telefon, jaký jsme za dlouhou dobu měli v rukou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Řada Pura 80 není úplnou novinkou, v Číně se prodává už od června a vlastně se ani nepředpokládalo, že se nakonec do Česka (Evropy) dostane. Ale nakonec jsou v prodeji modely Pro i Ultra.
Model Pro vyjde na 30 000 korun, Ultra pak na 42 000 korun. V rámci bonusů dostanete hodinky i nabíječku. Cena to je šílená, jenže nebýt omezení plynoucích z amerického embarga, tak by ta cena byla zcela v pořádku. Mimochodem, v Číně je to asi nejdražší model na trhu.
Než se pustíme do hlavního lákadla novinky, tak si připomeňme, že Pura 80 Ultra má LTPO OLED panel s úhlopříčkou 6,8 palce a 1,5K rozlišením.
Maximální jas je 3 000 nitů, obnovovací frekvence 144 Hz a displej kryje sklo Kunlun Glass 2. Displej je jednoduše skvělý, ač v této cenové třídě jsou běžné panely s vyšším rozlišením.
Ale hlavním lákadlem je hlavní fotoaparát. Podle DxO Mark je to nejlepší fotoaparát ve smartphonu na světě, a to s poměrně velkým náskokem. Má 175 bodů, druhý iPhone 17 Pro pak 168 bodů. A to vše v rámci nové verze testů. Nutno však dodat, že další čínské novinky z podzimu zatím testované nebyly.
Nejlepší foták potřebuje prostor a z této fotografie je patrné, že modul je mohutný a výrazně vystupuje z těla telefonu.
Telefon se může pochlubit 9,4násobným optickým přiblížením, všeobecně se často zaokrouhluje jako desetinásobné. Ohnisková vzdálenost objektivu je 212 mm, digitální přiblížení je stonásobné a samozřejmě zde pomáhá umělá inteligence.
Sestava hlavního fotoaparátu rozhodně není tuctová. Hlavní snímač má variabilní clonu a teleobjektiv má sice jen jeden snímač, ale hned dvě různé optiky. A výsledek je fantastický, věnovat se tomu budeme v samostatném článku.
Snímačů je zde hodně. Hlavní má palcový formát a rozlišení 50 Mpix, širokoúhlý má rozlišení 40 Mpix, u teleobjektivů výrobce uvádí rozlišení 50 a 12,5 Mpix podle ohniskové vzdálenosti a nakonec je zde ještě speciální Ultra chroma senzor. Teleobjektivy a hlavní snímač mají optickou stabilizaci.
Co je na telefonu fascinující, je zpracování. To je naprosto skvělé. Sice se design nemusí líbit každému, ale telefon vypadá jako hodně luxusní zboží.
Také je pořádně těžký, hmotnost přes 233 gramů je hodně. A tloušťka 8,3 mm je průměrná, ovšem přes objektiv odhadujeme možná až dvojnásobek.
Telefon nepodporuje sítě 5G. Tedy ta verze, která se prodává mimo Čínu. Čip je přitom stejný a je to procesor vlastní konstrukce Kirin 9020, který využívá 7nm výrobní proces. Což je dnes dost zastaralá technologie.
Huaweii se však za pomoci čínských technologií podařilo americké embargo obejít a dostat do telefonů pro čínské zákazníky 5G. Ve světě ho nutně nepotřebuje a tak s ním neoperuje. Jednu dobu Huawei osazoval (legálně) exportní přístroje čipy Snapdragon se zamknutým 5G.
Telefon používá v exportní verzi systém EMUI 15, který je postavený na Androidu. V Číně už dlouhodobě využívá vlastní systém Harmony.
V Evropě se k telefonům nabíječka přibalovat nesmí, ale jako dárek zakázaná není. Huawei ji přidává právě jako dárek. Má duální konektor na kabel. Samotný telefon zvládá po kabelu nabíjecí výkon 100 W, bezdrátově 80 W.
S evropským nařízením ohledně USB-C kabelů nemá ani Huawei žádný problém, celkově telefon není nějaký vyložený exot. Jen v něm prostě standardně nejsou (nemohou být) služby Googlu a další zápaďácké aplikace.
To lze samozřejmě obejít různými způsoby, běžný uživatel to však asi nebude chtít řešit. Kdo si však potrpí na luxus a chce mít nejlepší fotomobil na světě, má nyní příležitost, jak si ho snadno pořídit přímo v Česku se zárukou.
V Číně jsou přístroje Huawei velmi drahé vzhledem k cenám konkurence. Pura 80 Ultra (vpravo) vychází v přepočtu na 25 600 korun ve verzi s pamětí 16 + 512 GB, s 1 TB úložištěm atakuje hranici 30 000 korun. Model Pro (vlevo) vyjde v Číně na necelých 18 000 korun (verze 12 + 512 GB, která je v prodeji v Česku).
Čínské ceny jsou tradičně výrazně nižší než ty v Evropě. V případě novinek Huawei je příplatek akceptovatelný pro nadšence a fanoušky značky. A to jsou potenciální kupci.
Přestože ani model Pro není špatný, tak nás zaujala především Pura 80 Ultra, a to nejenom skvělým foťákem, ale i neobvykle špičkovým a luxusním zpracováním.
