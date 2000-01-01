náhledy
Huawei ani letos nevynechá příležitost k uvedení špičkového smartphonu řady Pura na český trh. Podmínky se zákazem služeb Googlu mu sice stále nepřejí, ale výrobce to umí kompenzovat třeba opravdu lákavou výbavou zadních fotoaparátů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Huawei si loni prošel změnou názvu top modelů, jelikož písmeno P nahradilo označení Pura. Toto jméno teď nesou všechny top modely, které jsou doma v Číně žádaným zbožím. Jenže na Západě stále platí omezení na využívání Google služeb a některé součástky.
Obrazovka telefonu je lehce zahnutá po všech stranách. Na úhlopříčce 6,8 palce najdete LTPO OLED panel s FHD+ rozlišením (1 276 × 2 848 pixelů) a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz.
Maximální jas dosahuje hodnoty 3 000 nitů a kryje jej speciální tvrzené sklo Kunlun Glass 2. Čtečka otisků prstů se nachází pod displejem a v průstřelu displeje najdete čelní selfie fotoaparát, který má rozlišení 13 Mpix a světelnost f/2,0.
Designu telefonu dominuje zadní modul s fotoaparáty, který opravdu výrazně vystupuje nad povrch zad. Zároveň ovšem celkem připomíná design loňských modelů série Pura 70.
Zatímco je dnes už celkem běžné se chlubit výkonným čipem, Huawei o této části výbavy příliš nemluví. V telefonu každopádně najdete čip vlastní výroby Kirin 9020 vyrobený na starším 7nm procesu.
Procesor doplňuje 12 GB operační paměti a 512 GB místa pro uživatelská data.
Telefon má vysoký stupeň odolnosti proti prachu a vodě, nevadí mu dokonce ani vysokotlakový proud vody (certifikace IP69).
Telefon má příjemné zaoblené kovové boky a záda krytá tvrzeným sklem.
Systém telefonu je staré známé EMUI ve verzi 15 a znovu připomínáme, že aplikační obchod Googlu ani jiné jeho služby zde v základu nejsou, k jejich instalaci je třeba využít zástupné nástroje (například GBox).
Huawei každopádně veškerý důraz dává na zadní sestavu fotoaparátů, která je už po stránce parametrů skvělá. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix, variabilní clonu f/1,6-4 a optickou stabilizaci.
Teleobjektiv zde je periskopické konstrukce a umožňuje čtyřnásobné přiblížení obrazu. Rozlišení tohoto snímače je 48 Mpix a světelnost objektivu f/2,1. Samozřejmostí je optická stabilizace. Třetím do party je 40Mpix širokoúhlý snímač (světelnost f/2,2).
Telefon by měl vynikat jak při pořizování nočních snímků, tak třeba v portrétní fotografii. Ještě o stupínek dál je však sourozenecká varianta Ultra, která dokonce drží aktuálně první příčku v řebříčku DxOMark.
Základní výbava v balení je celkem bohatá, dostanete jak nabíječku, tak kryt.
Nabíjecí adaptér je navíc praktický – umožňuje připojení USB-A nebo USB-C kabelu.
Baterie telefonu má kapacitu 5 170 mAh a podporuje až 100W rychlé nabíjení pomocí kabelu nebo 80W bezdrátovou technologii.
Cena tohoto telefonu je 29 999 korun. Do prodeje jde hned v pátek 24. října v černé a červené barevné variantě.
Až do 30. listopadu vám pak výrobce k objednávce přidá ještě bezdrátová sluchátka Huawei Freeclip.
