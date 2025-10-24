|
Jeden z nejlepších fotomobilů? Do Česka míří novinka od čínského velikána
Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt
Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...
Lidé se ho bojí, přitom je to pecka. Test Apple iPhone Air
Je to jediný iPhone, který je u prodejců stále dostupný skladem a od startu prodeje se nevyprodal. Přitom je to podle nás nejzajímavější kousek letošní sestavy telefonů od Applu. Ano, v sourozencích...
Čínské diskontní ceny nepřestávají překvapovat. Skvělá výbava je za hubičku
Další z podzimních novinek čínských značek. Tato by se do Česka dostat měla a vypadá hodně zajímavě. Mohl by to být jeden z cenově nejvýhodnějších špičkových fotomobilů, a navíc se může pochlubit...
Horká mobilová novinka dorazí do Evropy. My si ji prohlédli s předstihem
Výrobce Oppo se chystá na světový trh uvést nový špičkový model Oppo Find X9 Pro s výbornou výbavou a fotoaparáty vyladěnými ve spolupráci s legendární značkou Hasselblad. Ačkoliv se světová premiéra...
K čemu je dobrý tento kamínek ve véčku Motoroly? Příplatek není dramatický
Je to specialita, která se běžně na českém trhu neobjevuje. Za vcelku rozumný příplatek připravila Motorola speciální set mobilu a sluchátek, které mají speciální výzdobu. Účel vsazených kamínků do...
Stylovky Applu a Samsungu mají problém. Nejsou totiž dost dobré
Stačí se podívat na žebříček prodejnosti smartphonů. Ty nejprodávanější jsou současně i ty nejdražší na trhu. Je to smartphonový paradox a dvě značky, kterých se týká, na něj při návrhu novinek možná...
Víte, co sluší novým iPhonům nejvíc? Výběr je opravdu rozmanitý
Společně s novými iPhony jsme si v redakci mohli prohlédnout také bohaté příslušenství k nim. Asi nejdůležitější jsou kryty, které nejenom že telefon ochrání před poškozením, ale mohou mu také dodat...
Nové, nebo starší? Které iPhony zajistily Applu největší tržní podíl a které nejmenší
Dorazila zajímavá data k iPhonům: jak se jim daří v jednotlivých kvartálech roku, jak se celkově dařilo všem modelům a také jak na tom jsou iPhony v síti jednoho z tuzemských operátorů. Některá...
Mobil vystrkuje foťák na rameni. Prapodivný Robot Phone má existovat
Při představení nové vlajkové lodi Honor ukázal i koncept Robot Phone. Prapodivný smartphone by se měl na veřejnosti ukázat příští rok na jaře v rámci veletrhu MWC v Barceloně. Ten startuje druhého...