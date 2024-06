Huawei se snaží být soběstačný. Používá více čínských součástek

Nový smartphone od Huaweie se stal sledovaným jak konkurenčními výrobci smartphonů, tak americkými politiky. Je totiž symbolem obchodních sankcí, které Spojené státy uvalily na čínskou společnost. Společnost iFixit pro online opravy a poradenská společnost TechSearch International prozkoumaly vnitřek nového smartphonu Pura 70 Pro pro agenturu Reuters.

Firmy zjistily, že telefony Pura 70 používají více čínských součástek než předchozí top model Huawei Mate 60. Model Pura 70 Pro používá procesor Kirin 9010 z vlastních dílen Huaweie, podle všeho jde jen o mírně vylepšenou verzi procesoru Kirin 9000S z řady Mate 60.

Ten pro Huawei vyrobila čínská společnost Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). To je společnost částečně vlastněná státem. Vyrobený je pomocí 7nm výrobního procesu. To je technologicky několik let za konkurenty, jako jsou výrobci procesorů TSMC, Qualcomm nebo Samsung. Třeba TSMC už chystá výrobu procesorů technologií dva nanometry.

Procesor v testech Geekbench vykazuje oproti procesoru Kirin 9000S desetiprocentní zlepšení, ale oproti smartphonům s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 zaostává pozadu o 30 procent.

Operační paměť telefonu pak pochází od jihokorejské společnosti SK Hynix. Ta také neobchoduje s Huaweiem, a tak paměti pocházejí pravděpodobně ze skladů, které si čínský výrobce vytvořil dopředu. SK Hynix pro Reuters zopakoval, že „přísně dodržuje příslušné zásady od oznámení omezení vůči Huaweii a od té doby také pozastavil veškeré transakce se společností“.

Neznámý je původ paměti telefonu. Firmy při zkoumání součástek nebyly schopny definitivně identifikovat výrobce destičky, protože označení na matrici NAND bylo neznámé. Ale iFixit dodal, že věří, že HiSilicon mohl vyrobit i paměťový řadič. Je tedy pravděpodobné, že paměť pochází z čínské produkce.

Gyroskop a akcelerometr překvapivě pocházejí od německé společnosti Bosch, i když podobné součástky jsou schopni vyrobit i čínští výrobci. Mělo by tak jít o další skladové zásoby Huaweie.

Huawei nové smartphony Pura 70 včetně verzí Pro a Ultra nabízí i v Evropě, a to včetně českého trhu. Ovšem na rozdíl od Číny, kde telefony používají vlastní operační systém Harmony OS, jsou v Evropě vybaveny systémem Android. To však kvůli sankcím znamená řadu omezení včetně absence přístupu k aplikačnímu obchodu Google Play.

Přestože nový topmodel Huaweie Pura 70 Ultra je podle laboratoře DxO nejlépe fotícím smartphonem současnosti, tak kvůli sankcím ani jedna z novinek nepodporuje 5G sítě. Přesto si za ně nechá čínský výrobce slušně zaplatit. Základní model Pura 70 stojí 999 eur (téměř 25 000 korun), model Pura 70 Pro 1 199 eur (necelých 30 000 korun) a vrcholný, nejlépe fotografující model Pura 70 Ultra s vysouvacím fotoaparátem, pak 1 499 eur (víc než 37 000 korun).