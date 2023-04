Panečku, to je sebevědomí. Huawei přidal umění a chce za novinku balík

Huawei představil na domácím trhu novou řadu P60. Část novinek se podívá i do Evropy, předběžně prostřední model Pro a možná i vrcholné provedení Art. To má v Číně velmi sebevědomou cenu, která by v Evropě jistě překročila sumu 30 000 korun.