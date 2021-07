Huawei potvrdil premiéru očekávané novinky. Výbava je stále záhadou

Řada P50 by měla obsahovat minimálně tři modely. Základní P50, silnější P50 Pro a vrcholný P50 Pro+. Spekuluje se i o levném modelu s přídomkem Lite. Jak to bude, to se dozvíme už koncem července. Huawei totiž potvrdil, že premiéra novinek se uskuteční 29. července. Existenci telefonu přitom firma po odkladech přiznala na začátku června.

Všechny modely bude Huawei na domácím čínském trhu prodávat již s novým operačním systémem HarmonyOS. Ve světě budou zřejmě v prodeji s Androidem, ale stále bez klíčových aplikací z balíčku služeb Googlu. Navíc je otázkou, nakolik budou telefony mimo Čínu dostupné. Huawei totiž řeší kritický nedostatek součástek.

Původně měly telefony používat vlastní procesor Kirin 9000E. To je loňský čip, který si Huawei nechal od tchajwanské společnosti TSMC vyrobit do zásoby. Produkce skončila loni na podzim, kdy vstoupilo v platnost další americké embargo.

Otázkou je, kolik čipů se podařilo do konce embarga vyrobit a kolik jich má Huawei na skladě. Podle různých zdrojů by zásoby nemusely vydržet ani pro vrcholné modely P50 Pro a P50 Pro+ ani do konce roku. A je otázkou, zda Procesor Kirin 9000E dostane základní model P50, nebo rovnou odstartuje kariéru s jiným čipem.

Huawei alternativu má, v rámci embarga došlo k dohodě a může používat procesory od Qualcommu, ale nikoliv s podporou 5G. Což je v současnosti u top modelů značný problém. Asi nikoliv v zemích, kde zatím sítě 5G příliš rozšířené nejsou, ovšem například v Číně by to přístroje výrazně znevýhodnilo.

Navíc všechny špičkové procesory Qualcommu, které by byly adekvátní pro top modely Huaweie, mají podporu 5G. Ať už letošní Snapdragony 888 a 870 nebo loňský Snapdragon 865. Alternativou by mohl být Snapdragon 860, což je přetaktovaný předloňský čip 855. Ten je aktuální a 5G nepodporuje. Jenže to asi není vhodná alternativa pro nejlepší modely Huawei.

Spekuluje se tedy, že Qualcomm by speciálně pro Huawei připravil variantu letošního vrcholného procesoru Snapdragon 888 bez 5G jen s podporou LTE. Takové varianty novinek Huawei by se mohly objevit na evropských trzích, kde stejně budou spíš jen z prestižních důvodů. Prodeje s ohledem na absenci klíčových služeb v systému budou stejně nízké. Také je možné, že Huawei počet modelů v nové řadě zredukuje.