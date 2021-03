Nejlepší huawei má na zádech dalekohled. Uvnitř je pět fotoaparátů

Huawei má koncem dubna vývojářskou konferenci. A v rámci ní by měl představit verzi 2.0 svého operačního systému Harmony. Ten je dlouhodobě očekávaný, je to reakce výrobce na embargo ze strany USA. Nový systém by zřejmě neměl nahradit Android v telefonech úplně, spekuluje se buď o různých variantách pro určité trhy, nebo o možnosti obou systémů v telefonech.

V rámci konference by měl Huawei představit i novou variantu svého špičkového čipu Kirin 9000. Tentokrát s doplňkovým označením L. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, základní Kirin 9000 si Huawei nechal vyrábět už v loňském roce u tchajwanské společnosti TSCM. Jenže od září byla výroba ukončena z důvodu amerického embarga. Následně se Huawei začal potýkat s nedostatkem součástek a na čínském trhu mu tak začal klesat tržní podíl.

Zajímavé je, že novou verzi čipu by měl vyrábět Samsung svým nejnovějším 5nm procesem. To by znamenalo, že Samsung buď dostal od amerických úřadů výjimku, ostatně, takových již bylo za dobu embarga na Huawei několik, nebo se na jeho výrobní proces nevztahují patenty amerických firem. Což byl problém u TSCM.

V každém případě Huawei představí novou vrcholnou modelovou řadu P50. Ta by se především v podobě vrcholného modelu P50 Pro+ měla stát fotografickou špičkou mezi smartphony. Donedávna nejvyšší hodnocení v žebříčku DxO Mark držela dvojice modelů Mate 40, než je překonalo nové Xiaomi Mi 11 Ultra.

Podle posledních informací by telefon měl mít zahnutý AMOLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce. Přední kamerka bude v centrálně umístěném průstřelu. Hlavním tahákem bude fotoaparát, který již podle dřívějších počítačových obrázků má na zádech sestavu v podobě dvou kruhů připomínajících dalekohled.

Nyní jsou k dispozici podrobnější obrázky, které ukazují, co se v oněch velkých kruzích bude nacházet. Samotné kruhy jsou jen designovým prvkem, který na první pohled ukryje sestavu hned pěti fotoaparátů. A nutno dodat, že je to povedené designové řešení.

V jednom kruhu by měl být periskopový teleobjektiv a ještě jeden snímač, v druhém tři další objektivy, snímač TOF a laserové ostření. Mezi kruhy je přisvětlovací dioda. Sestava je to extrémní, konkurence se až na naprosté výjimky nepouští nad čtyři objektivy. Jak to bude doopravdy, se dozvíme pravděpodobně už 27. dubna, tedy tři dny po oznámení systému Harmony. Ten by měl být nainstalovaný v nových modelech P50.