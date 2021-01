Huawei chystá fotografické monstrum. Ale jaký dostane systém?

Jakmile Samsung představil svou vrcholnou řadu S21, vrhli se únikáři na další očekávané top modely. Během jara, což je obvyklý termín, by měl Huawei představit top modely řady P. Letos by to měla být sestava P50, P50 Pro a P50 Pro Plus. Asi se dočkáme i odlehčené varianty P50 Lite, ale to je tradičně telefon jiné třídy, který toho s plnohodnotnými členy řady moc společného nemá.

Pro tuzemský trh jsou relevantní modely P50 a P50 Pro, nejvyšší verze Pro Plus se v Evropě pravděpodobně prodávat nebude, což platilo i loni u řady P40. S ohledem na americké sankce stejně Huawei nemůže očekávat nějaká zásadní prodejní čísla.

Důvod je prostý: telefony stále nebudou mít služby Googlu. Jenže je otázkou, jestli budou mít i samotný Android. Huawei celou modelovou řadu připravuje s dvojicí operačních systémů: Androidem a novým vlastním systémem Harmony.

Podle tohoto indického zdroje bude Huawei modely distribuovat s oběma systémy. Tedy konkrétně globální variantu, v Číně budou v prodeji jen telefony se systémem Harmony. To však neznamená, že na všech mimočínských trzích budou k dispozici obě varianty telefonu.

Design je zatím otázkou spekulací. Unikly zatím dva snímky reálného telefonu, ale jestli je to opravdu finální vzhled verze P50 Pro, zůstává otázkou. Různé rendery vytváří kde kdo, některé si můžete prohlédnout v galerii. Pokud se budeme držet oněch dvou snímků, tak P50 Pro bude mít displej zahnutý do všech směrů a vlastně naváže na vzhled současných top modelů značky.

Verze Pro bude mít velmi obsáhlý set zadního fotoaparátu. V jedné řadě jsou čtyři objektivy včetně periskopového teleobjektivu, ten by u nejvyšší verze Pro Plus měl umožnit 200x přiblížení. Druhá řada pak obsahuje celou plejádu senzorů, u kterých zatím není jasné, k čemu všemu mají sloužit. Respektive je zde jistě blesk, kamerka pro hloubku ostrosti a ostřící senzory.

Výbava zatím také jasná není. Všechny modely mají mít OLED displej, základní P50 s 90Hz obnovovací frekvencí, dva vyšší modely pak s 120Hz obnovovací frekvencí. Huawei použije čip Kirin 9000E, který si nechal loni vyrobit do zásoby, než na jeho produkci u společnosti TSCM dopadly americké sankce. Zatím by měl mít zásoby dostatečné, ale jak to bude dál, je ve hvězdách. Operační paměť by pak měla mít kapacitu 8 GB.

Na další podrobnosti a potvrzení vzhledu si tedy ještě budeme muset počkat. Ale s blížící se premiérou jistě budou úniky přibývat.