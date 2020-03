Pokud se situace rychle nezmění, začne to být běžný jev. Značky Huawei a Honor stále nemohou do nových modelů dávat služby Google, takže uvádí nové modely bez nich. To je i případ nového Huaweie P40 lite, který je prvním takovým smartphonem určeným pro masy.

Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz