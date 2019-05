Špičkový smartphone s titulem krále fotomobilů. Test Huawei P30 Pro

Od Huawei P30 Pro se čekalo jediné – že se opět, stejně jako předchůdce, stane králem fotomobilů. A podle výsledku v žebříčku DxOMark se tak stalo, se skóre 112 bodů mu vévodí (společně se Samsungem Galaxy S10 5G). V praxi jeho foťák ohromí rozsahem záběrů, které uživateli nabídne: od širokého až po hybridní desetinásobný zoom. Navíc jsou ještě vylepšeny schopnosti fotografování v noci a různé kreativní režimy.

Skoro to vypadá, že Huawei P30 Pro je především fotoaparát, jako by ani o tu smartphone část tolik nešlo. Samozřejmě to tak není, Huawei věnoval velkou pozornost i této složce. Na druhé straně je pravda, že tady je pokrok vcelku očekávatelný: telefon má vyšší výkon než předchůdce, přibylo pár technických drobností, například čtečka otisků prstů.

V Česku pak Huawei u svých novinek řady P30 nasadil vcelku agresivní ceny. Rozhodně se nepodbízí, to je už Huawei dávno cizí, ale s cenou 22 499 korun za základní provedení je P30 Pro u nás levnější než v zahraničí, zároveň je lacinější než konkurenční smartphony od Samsungu, Applu i některých dalších značek.

Stojí za ty peníze?

Víc než dvacet tisíc korun za jakýkoli smartphone je opravdu hodně peněz a na trhu je spousta přístrojů, které nabídnou velmi podobné kvality za mnohem nižší částky. Někdy až absurdně nízké, jak dokazuje třeba Xiaomi Mi 9. Ale ve světle konkurence si Huawei P30 Pro vede velmi dobře: má špičkovou výbavu, nad většinou trhu vyčnívá svým fotoaparátem a jeho schopnostmi, navíc je to skutečně prémiový produkt.

Jak už jsme si zvykli, zpracování je špičkové. P30 Pro dostal nově zahnutý displej, takže design je zepředu i zezadu symetrický a díky konstrukci s minimálními rámečky je telefon elegantní a minimalistický. Na druhé straně z kombinace materiálů, barev a tvarů nových Samsungů Galaxy S10 a S10+ jsme nadšeni více a luxusnímu pocitu z iPhonů X a XS se také P30 Pro nevyrovná. Těžko říci proč, je to čistě pocitová záležitost, zpracování kombinace kovu a skla je parádní.

Moc se nám také líbí námi testovaná barevná varianta Amber Sunrise, v překladu oranžová verze. Vypadá opravdu krásně a v současné produkci působí velmi originálně. Na našem trhu se ale objeví až později, takže si uživatel musí vystačit s černým provedením nebo verzí s gradientem od bílé, přes modrou až po fialovou.

Chybí mu něco ve výbavě?

Huawei P30 Pro se soustředí především na fotoaparát, posouvání hranic v některých jiných oblastech nechává na řadě Mate. I tak ale od něj přebírá hodně funkci, byť ne všechny. Takže i když dostal zahnutý displej typu AMOLED, rozlišení je jen Full HD+ (2 340 x 1 080 pixelů). Úhlopříčka je 6,47 palce. Estetickou výhodou je tu malý kapkovitý výřez displeje, ale do něj se vešla jen obyčejná čelní kamera, která neumí pokročilé 3D skenování obličeje. Odemykání obličejem tu je, ale jen méně bezpečné.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkový fotoaparát

výborná výbava

skvělá výdrž baterie

výborné zpracování

Proč nekoupit? hůře dostupné paměťové karty

jen Full HD+ displej Kdy? V prodeji Za kolik? 22 499 Kč

Po Mate 20 Pro zdědil typ P30 Pro i čtečku otisků prstů v displeji nebo odolnost vůči vodě a prachu dle IP68. Samozřejmostí je aktuálně nejvýkonnější procesor Kirin 980 kombinovaný se 6 nebo 8 GB RAM (dražší verze s 8 GB má i 256 GB vnitřní paměti namísto 128). Nechybí bezdrátové dobíjení včetně funkce reverzního dobíjení jiných zařízení, opět vychytávka poprvé představená sérií Mate. Výbavou je tedy Huawei P30 Pro napěchován a není tu téměř nic, co by nám chybělo: snad jen kromě 3,5mm jacku. Zajímavé je, že menší model P30 ho má.

Jak se používá?

Díky svým zaobleným tvarům padne Huawei P30 Pro i přes rozměry 158 x 73,4 x 8,4 mm do ruky docela dobře. Ale nenechte se mýlit, je to pořádný kus telefonu, kdo hledá kompaktní model, musí se poohlédnout jinde (třeba u levnějšího P30).

Operační systém je Android ve verzi 9.0 Pie. Vyladěný je velmi dobře, telefon je rychlý, neseká se a aplikace se spouští bleskurychle. Huawei se podařilo významně eliminovat i letitý problém s notifikacemi, které u jeho EMUI často zlobily. Tady je vše už téměř v pořádku. Přesto se domníváme, že by celé prostředí EMUI potřebovalo výrazné přepracování, především po grafické stránce. Standardní sada ikon působí trochu zastarale, stejně jako menu nastavení.

Přitom z hlediska ovládání patří EMUI k tomu nejmodernějšímu na trhu. Dává na výběr z konzervativní metody s klasickým ovládáním navigačními tlačítky ve virtuální liště, nebo gesty. Ta jsou intuitivní a fungují spolehlivě, podle nás není důvod je nepoužívat.

Vadí vám na něm něco?

Je toho skutečně minimum. Opět se například ukazuje, že zahnutý displej je opravdu spíš módní záležitostí než jakoukoli praktickou inovací, ale na to si musíme zvyknout. Zde alespoň slouží jako jakási základna pro některá gesta ovládání, takže uživatel i poslepu rozezná, kde má gesto začít. Trochu hloupé je použití nových paměťových karet NM Card, které představil právě už Mate 20. Karty jsou sice praktické, protože mají stejný formát jako nanoSIM, takže se výrobcům hezky řeší duální sloty (P30 Pro ho má). Ale jsou dražší a samozřejmě také hůře dostupné – komu by tedy byla základní porce paměti u smartphonu málo, bude muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Trochu nám také vadí, že řada položek je v menu nastavení poschovávaná po svém, ale i to se dá řešit díky funkci vyhledávání – jen musí uživatel alespoň trochu tušit, jak by se daná funkce či položka nastavení mohla jmenovat.

Co baterie?

Výdrž je vynikající. Huawei P30 Pro má akumulátor s kapacitou 4 200 mAh, což je hodně dobrá porce. Bez problémů s ním dosahujeme dvou dnů výdrže na jedno nabití a při trochu klidnějším režimu není problém dosáhnout i na tři dny. Ukazuje to i to, jak je systém vyladěný a že displej s nižším rozlišením není radno zatracovat. Přitom všem máme telefon pořád puštěný ve výkonném módu, v menu volitelný adaptivní režim moc neuspoří a občas přitom zdrží reakce telefonu, takže jsme zůstali u spolehlivějšího řešení, které podle nás nemá zásadně negativní vliv na výdrž.

Když už „šťáva“ dochází, je dobíjení opravdu rychlé. Za třicet minut se dobije až 70 % kapacity, což je skvělý výkon. Stačí tedy zhruba dvacet minut na nabíječce a máte energii na další celý den provozu. I bezdrátové dobíjení je rychlé, má výkon 15 W, zatímco „po drátě“ jde až 40 W.

Jak fotí?

Fotoaparát Huawei P30 Pro by si zasloužil i samostatný článek, my ho ovšem především podrobíme důkladnému srovnání s konkurencí. Zatím můžeme konstatovat, že P30 Pro fotí opravdu špičkově, na druhé straně k posunu došlo především v některých extrémních situacích, se kterými se běžně uživatel nejspíš nesetká.

Foťák samozřejmě zaujme už po technické stránce: je tu celkem čtveřice objektivů. Hlavní se světelností f/1.6 ukrývá čtyřicetimegapixelový čip, který je zcela nové RYYB konstrukce. Zelené pixely jsou u něj tedy nahrazeny žlutými a telefon tak musí používat trochu jiné algoritmy pro zpracování obrazu, přítomnost žlutých pixelů ale výrazně zvyšuje citlivost snímače i ve špatném světle. V praxi to znamená, že v horším světle jsou fotografie méně zašuměné než u předchůdce a v extrému dovede P30 Pro fotografovat i v téměř úplné tmě. To už ale vyžaduje trochu nastavování a trpělivosti, není to tak, že by různé úchvatné fotky ze tmy P30 Pro „kreslil“ jen tak sám od sebe z ruky. Ale vyfotit telefon umí i téměř nevyfotitelné, to je pravda.

Přítomnost žlutých pixelů má ale i drobné negativum: snímky mohou být mírně zažloutlé a mají celkově teplejší tóny barev, to ale zas tak moc vadit nemusí, navíc může v budoucnu výstup Huawei ještě ladit softwarovými updaty. Běžný uživatel ale nejspíš nic nepozná. Celkově pak platí, že při zpracování snímků se hodně uplatňuje software, nebo chcete-li umělá inteligence, což je na snímcích místy vidět hlavně v detailech, které působí trochu „impresionistickým“ dojmem. I přesto je množství detailů, které umí P30 Pro zachytit, až obdivuhodné.

Další čočkou je širokoúhlý snímač. Ten má rozlišení 20 megapixelů a zatímco hlavní snímač produkuje standardně desetimegapixelové snímky, tento využívá své rozlišení naplno. Světelnost je f/2.2, což už není mnoho, takže v horším světle široký objektiv dává trochu horší výsledky. Ale jeho přítomnost oceňujeme.

Rozsah zoomu (noční fotografie)

Třetím objektivem je periskopická sestava s osmimegapixelovým snímačem a pětinásobným optickým přiblížením oproti standardnímu snímači. Díky zapojení softwaru tu opět vznikají desetimegapixelové snímky a za použití AI umí telefon takto vytvořit i fotografie s až desetinásobným „hybridním“ přiblížením. Schopnost zoomu je opět obdivuhodná a kvalita snímků nemá v mobilním světě obdoby. I tady je ale několik malých negativ: tak třeba s hybridním zoomem už soustava trochu hůře ostří a tak slouží desetinásobné přiblížení především k fotografování hodně vzdálených objektů. Někdy už se při tom hodí alespoň opora či rovnou stativ, protože i přes zapojení optické a AI stabilizace (má ji i hlavní snímač) už někdy nemusí být snadné udržet scénu ostrou.

Ukázka zoomu (denní fotografie)

Velký nám přijde také skok mezi základním objektivem a oním pětinásobným přiblížením – pětinásobný zoom je prostě někdy moc. Samozřejmě je tu možnost libovolně zoomovat gestem prsty v jakémkoli rozmezí, ale v takovém případě půjde většinou o interpolaci z hlavního snímače – ale třeba dvojnásobné přiblížení produkuje stále velmi kvalitní fotky.

Posledním objektivem je TOF snímač, který slouží k zaznamenávání informací o hloubce ostrosti a pomáhá hlavně v portrétním režimu, kde je bokeh efekt opět o něco lepší než v předchozí generaci. Celkově je fotoaparát jednoznačně hlavním lákadlem P30 Pro. Kvalita snímků se sice hodně u špičkových smartphonů vyrovnává, takže tady Huawei už takový náskok nemá, ale P30 Pro má navrch po technické stránce a z hlediska možností, které uživateli dává. V tom je, alespoň u nás, na trhu jedinečný.

Mám si ho pořídit?

Huawei nasadil u modelu P30 Pro v Česku vcelku zajímavou cenu. Základní varianta se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti vyjde na 22 499 korun, což je výrazně méně než za hlavního soupeře, kterým je Samsung Galaxy S10+. Ten stoji nejméně 25 999 korun a je tak dražší než P30 Pro s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti, který stojí 24 999 korun. Samsung má mimochodem 8 GB RAM v základu a k tomu tu je 128 GB vnitřní paměti, které se ale dají snáze rozšířit díky microSD kartě (Huawei má své NM karty).

Špičkové konkurence pro špičkový Huawei je samozřejmě mnohem víc. V poslední době se třeba hodně mluví o Xiaomi Mi 9, které je s cenou 12 999 v nejvyšší třídě naprosto bezkonkurenční volbou z hlediska poměru výkon/cena. I jeho fotoaparát patří na špičku a nabízí široký, normální a „dlouhý“ objektiv (s dvojnásobným zoomem), výkonem díky Snapdragonu 855 pak umí soupeře překonat. Co na tom, že má ve standardu „jen“ 64 GB vnitřní paměti, kterou nelze rozšířit kartami. Za tisícikorunový příplatek je k dispozici verze s dvojnásobnou porcí paměti.

Soupeřem pro špičkový Huawei může být i některý z iPhonů, to je ale vcelku specificky zaměřený produkt s vysokou cenou od 30 tisíc korun. Na další významné soupeře ale zatím vlastně čekáme: zatím se u nás neprodává ani LG G8 Thinq, ani Sony Xperia 1, Oppo Reno se k nám oficiálně asi nechystá a OnePlus svůj model 7 teprve představí. Fotografy by mohla zajímat například Nokia 9 PureView, která má ale trošku jiné zaměření – nepředvádí kouzla se zoomem a nočním focení, ale soustředí se na kontrasty a možnosti klasické fotografie. Její cena je lákavá: 15 999 korun. To je třeba hranice, kde se pohybuje i Honor View 20 s trochu obyčejnější výbavou (od 13 990 korun) oproti Huawei. A Honor ještě chystá novinku řady 20, která možná bude z huaweiů P30 hodně vycházet.