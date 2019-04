Vysouvací kamerky jsou hit, takže ji bude mít i huawei. A nebude drahý

Vysouvací kamerky jsou oblíbené především na čínském trhu, mezi propagátory této varianty bezrámečkové a bezvýřezové konstrukce displeje patří zejména duo značek Oppo a Vivo z čínského koncernu BBK Electronics. Nyní se k nim přidá i jeden model od Huaweie.

Vysouvací kamerka je jedno z řešení, jak natáhnout displej od kraje ke kraji. K neobvyklé variantě s výsuvnou kamerkou se nedávno odhodlal i Samsung, který se jinak podobným výstřelkům spíš vyhýbá. Jeho model A80 má mechanismus ještě komplikovanější. Sestavu foťáků má A80 jen jednu, primárně vzadu. Po aktivaci čelní kamery se celý modul vysune a foťáky se překlopí dopředu.

Řešení použité u Huaweie P Smart Z je mnohem jednodušší, také jde o výrazně levnější model. U Huaweie se jen vysune drobný modul s objektivem z horní strany telefonu. Hlavní fotoaparát zůstává vzadu. Vedle dvojice Oppo a Vivo dostane podobně řešenou selfie kamerku i chystaný model Redmi od Xiaomi a jistě i mnoho jiných telefonů. Z novinek za pozornost stojí model Reno od značky Oppo.

Huawei P Smart Z by měl stát v přepočtu zhruba do šesti tisíc korun. Ale v této chvíli není jasné, jestli se model podívá i do Evropy a konkrétně, zda se bude prodávat v Česku. Standardní P Smart 2019 je docela čerstvý model představený začátkem roku. Je však možné, že model Z není přímým nástupcem a oba telefony se budou prodávat souběžně.

Displej telefonu bez rámečků se u Huaweie jmenuje Ultra Fullview a má úhlopříčku 6,59 palce, takže se zařadí mezi největší panely na trhu. Rozlišení je FHD+, tedy naprosto dostačující, ač s ohledem na úhlopříčku není jemnost 391 ppi jakkoliv rekordní.

Hlavní fotoaparát je dvojitý v konfiguraci hlavního šestnáctimegapixelového snímače a pomocného snímače pro hloubku ostrosti s rozlišením 2 Mpix. Vysouvací kamerka má rozlišení 16 Mpix a objektiv světelnost f/1.6. Telefon pohání procesor Kirin 710 a v prodeji bude několik paměťových provedení, jak je ostatně u Huaweie obvyklé. Maximem bude kombinace 4 GB operační a

64 GB uživatelské paměti. Baterie má kapacitu 4 000 mAh.