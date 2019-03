Definice střední třídy pro letošní rok. Test Huawei P Smart (2019)

Doby, kdy Huawei vynikal v poměru cena/výkon, už jsou asi pryč, ale sem tam se i u této značky najde zajímavý model s dobrou výbavou i lákavou cenou. Loni se k takovým trochu překvapivě zařadil typ Huawei P Smart, který za cenu 6 000 korun přinesl uživatelům moderní výbavu s rozumnými kompromisy.

Letos na něj přímo navazuje typ P Smart (2019), který dodržuje i to, že má dvojče u Honoru (Honor 10 lite, loni to byl Honor 9 lite), které se prodává za stejnou cenu. Huawei s trochu prémiovějším puncem (byť teď možná trochu poškozený aktuálními dohady o bezpečnosti, které se telefonů netýkají) tak je velmi zajímavým kouskem.

Jeho výbava odpovídá tomu, co od moderního smartphonu letos očekáváme: malý výřez, duální foťák, velký displej s malými rámečky a třeba ovládání gesty, které je čím dál populárnější.

Čím je zajímavý?

Huawei P Smart (2019) je v hodně nabité střední třídě lákavý kombinací moderní výbavy podle posledního střihu a rozumnou cenou. Jen Honor a Huawei nabízí ve střední třídě nejméně šest aktuálních modelů a k tomu nějaké výprodejové typy, ale vedle většího a o trochu vybavenějšího Honoru 8X je podle nás Huawei P Smart (2019) jednou z výraznějších a rozumnějších voleb.

Proč si ho mám vybrat?

Právě díky vyvážené kombinaci vlastností. P Smart (2019) má stejný procesor Kirin 710 jako třeba Honor 8X nebo Huawei Nova 3i, jen se musí smířit s porcí 3 GB RAM, což není podle nás vůbec problém. V běžném provozu jsme rozdíl nepoznali a uživatelé určitě budou spokojeni, P Smart (2019) a jeho Android 9.0 jsou dobře odladěné.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava

příznivá cena

příjemné ovládání

elegantní design

Proč nekoupit? stále microUSB konektor

jen průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 5 999 Kč

Pro mnoho uživatelů bude také zajímavé i to, že je P Smart (2019) přeci jen o něco kompaktnější než dražší sourozenci, oproti kterým přitom na výbavě ubral jen minimum. Displej s poměrem stran 19,5:9 a rozlišením

2 340 x 1 080 pixelů má totiž úhlopříčku 6,21 palce. Ne, drobeček to není, ale s rozměry 155,2 x 73,4 x 8 mm působí vcelku kompaktním dojmem.

Líbí se vám vzhled?

Ano, docela líbí. Rámečky jsou tu docela omezené, jen ten spodní je výraznější, jak je dnes obvyklé. Výřez v horní části je opravdu minimální, jen aby ukryl fotoaparát. Dražší modely budou mít letos průstřely, ale i kapkovitý výřez působí sympaticky a navíc je v ose telefonu, takže design je symetrický.

Jediné, čím si ve vzhledu nejsme úplně jisti, je modro-fialové barevné provedení s přechodem mezi těmito barvami. Pro někoho může být už moc nápadné a okaté, ale jiným se bude líbit. Pro konzervativnější zájemce je tu černá barevná varianta.

Tělo telefonu je plastové, ale zpracování je výtečné. Použití plastu má jednu výhodu: při pádu se zadní část nemusí hned rozbít, jako tomu je u prémiovějších skleněných provedení. I tady přitom výrobce docílil vysokého lesku – na náš vkus až moc, šmouhy a otisky odsud v podstatě nedostanete.

Jak se používá?

Vcelku příjemně. Že je telefon bez problémů svižný, jsme již zmiňovali. Líbí se nám, že si tu může uživatel vybrat z klasického ovládání s lištou virtuálních tlačítek, nebo z ovládání gesty, které Huawei před časem zavedl a které rychle přejde do krve.

Se čtečkou otisků prstů tu výrobce nijak neexperimentoval, je na zádech, tam, kde ji očekáváme, funguje svižně. K tomu tu navíc nechybí odemykání obličejem. Díky Androidu 9 jsou tu i funkce jako třeba sada nástrojů Digital Wellbeing (Digitální zůstatek), která umožní v závislosti na intenzitě používání smartphonu a aplikací některé funkce omezovat.

U displeje nechybí režim komfortního čtení s možností automatické aktivace a je tu řada dalších podobných příjemných drobností, které dnes můžeme už považovat za samozřejmost, ale vlastně u levnějších modelů úplně samozřejmé být zatím nemusí.

Vadí vám na něm něco?

Za danou cenu toho moc není. I porce vnitřní paměti 64 GB je dostatečná. Co považujeme za přežitek, je microUSB konektor, kterým se telefon dobíjí a připojuje k počítači. V roce 2019 podle nás už nemá u smartphonů tento konektor místo a výrobci by se jej měli konečně zbavit, abychom dokonali přechod na modernější USB-C.

Dodejme, že tu nechybí třeba NFC, které lze využít k placení mobilem a telefon je dvousimkový a podporuje i technologie jako VoLTE. Vskutku moderní kousek.

Jaká je výdrž baterie?

I ta je slušná. Akumulátor má kapacitu 3 400 mAh, takže jeden den na jedno nabití je samozřejmost, dva dny nejsou nic utopického. Baterie podporuje rychlé dobíjení s výkonem 10 W, což už dnes není nic světoborného, ale na druhou stranu to bohatě stačí.

A jak fotí?

Fotoaparát v podstatě odpovídá dané cenové kategorii. Je duální, rozlišení hlavního snímače je 13 megapixelů, druhý pro určování hloubky ostrosti má rozlišení 2 megapixely. Snímky z hlavního fotoaparátu mají solidní kvalitu, ale v obtížných podmínkách už foťák naráží na své limity. A to především kvůli světelnosti, která zůstává na hodnotě f/2.2.

To už není nic extra a je to znát v horším světle, kde tentokrát ještě rozdíly zvýraznily větší kontrasty. Sníh a tmavá scéna nejsou pro fotoaparát úplně lehkým úkolem. Kdo tedy chce kvalitnější fotomobil, asi by se mohl poohlédnout jinde. Ale kvalita snímků jinak celkově nijak neurazí a je solidní.

Mám si ho pořídit?

Huawei P Smart (2019) je velmi lákavý smartphone střední třídy. Sází na tradiční značku, která už se dnes posunula k prémiovým smartphonům, přitom má atraktivní cenu a povedenou výbavu.

Konkurence je tu víc než dost. Třeba bratr Honor 10 lite, který je o 600 korun levnější (5 390 Kč). Pak je tu Xiaomi Mi A2 s mnohem větší RAM, čistým Androidem a lepším fotoaparátem, za který připlatíte oproti P Smart jen 200 korun. Ale má menší displej, menší baterii a trochu větší rámečky.

Hodně zajímavý Samsung Galaxy A7 s trojicí foťáků vyjde na 7 tisíc korun, podobně jako Honor 8X s velkým displejem. A za stejnou cenu je k sehnání výprodejová Nokia 7 Plus, která přesto nepatří do starého železa a zaujme kovovým tělem a kvalitním foťákem.