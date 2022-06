Exotický tablet někomu nebude dávat smysl a jiní z něj budou nadšení

Pod pojmem tablet si většina lidí představí středně velkou až velkou placku s barevným displejem. V podstatě to jsou zvětšené mobily s podobnými funkcemi. Jenže to Huawei MatePad Paper není, ač ho výrobce tabletem nazývá a patří do jeho tabletové řady.

Displej je totiž monochromatický a využívá technologii elektronického inkoustu (e-ink). Film si na něm nepustíte a ač v něm internetový prohlížeč je, tak vás na něm černobílý internet asi moc bavit nebude. MatePad Paper má jiné využití a kdo zná velmi populární zařízení reMarkable, aktuálně v jeho druhé generaci, už má jasno.

MatePad Paper je primárně zápisník a také poslouží jako čtečka knih. Lze ho využít i jinak, řekněme víc tabletově, ale s ohledem na displej to bude použití specifické či spíš nouzové. Prohlížeč v něm je, má i stereofonní reproduktory, ale především je to zařízení pro každého, kdo popíše stohy papíru a má problémy s archivací svých myšlenek zaznamenaných touto metodou.

Novinka je v tomto směru ideální zařízení. S dodávaným dotykovým perem, které umožňuje 4 096 úrovní dotyku a má při psaní rychlou odezvu. Můžete si po displeji, který papír opravdu připomíná, psát poznámky, čmárat obrázky, grafy či cokoliv jiného. Vše snadno archivujete a navíc lze rukou psané poznámky převádět na text a s ním dále pracovat. Můžete dokonce současně psát poznámky a nahrávat zvuk.

Využití je to specifické, pro někoho to není vůbec, pro jiné je to zajímavá alternativa výše zmíněnému zařízení reMarkable a některým dalším. A s ohledem na jejich popularitu, v případě reMarkable až na kultovní status, zřejmě Huawei dobře ví, co dělá. Z tradičních výrobců je první. TCL sice má tablet Nxtpaper 10s, ale jeho displej je barevný a e-ink jen předstírá. Ale stojí polovinu ceny novinky Huaweie.

MatePad Paper totiž nebude vůbec levné zařízení. Výrobce stanovil cenu na 499 eur, tedy asi na 12 500 korun. Tablet se bude prodávat i v Česku, ale přesná cena zatím uvedena nebyla. Pokud namítnete, že to je poněkud hodně peněz za specifické zařízení a za podobné peníze nebo i mnohem levněji se dá sehnat klasický tablet s dotykovým perem a podobnými funkcemi, tak jistě máte pravdu.

Nabíjet budete jednou za šest dnů

Jenže MatePad Paper má jednu podstatnou výhodu. E-ink displej je velmi úsporný, takže výrobce uvádí výdrž na jedno nabití v pohotovostním stavu až jeden měsíc a i při aktivním používání stačí nabíjet jednou za šest dnů. Baterie je přitom docela malá, má kapacitu jen 3 600 mAh. Pro mnohé je také výhodou samotný displej, který je šetrnější k očím.

Tablet samozřejmě funguje i jako čtečka knih, ale kupovat ho jen kvůli tomu, by byla zbytečnost. Čteček je na trhu mnoho a jsou podstatně levnější. Dnes už to navíc není tak sexy zboží jako před dekádou. Trh je nasycený a kdo čtečku chtěl, tak už ji má a obměna přístrojů v tomto segmentu se počítá na léta. Mimochodem, bylo zde už několik pokusů přilepit e-ink displej na smartphone, nebo ho použít jako hlavní displej. Ale běžná záležitost se z toho nestala.

Tablet jsme krátce vyzkoušeli a to, k čemu je určený, zvládá dobře. Použitelný je i internetový prohlížeč, ale je to opravdu nouzové řešení. Skorolování stránkou samozřejmě není plynulé, ale celkově displej reaguje dobře a překreslování není nepříjemně pomalé jako u některých přístrojů s e-ink displejem dříve. Konstrukce působí bytelně, pero má ergonomický tvar a k přístroji dostanete i pouzdro.

Tím se ještě musíme vrátit k ceně. Na první pohled se zdá vysoká, ale konkurenční reMarkable 2 vyjde s příslušenstvím na ještě vyšší částku. Samotný přístroj je však levnější, příslušenství se dokupuje zvlášť. U reMarkablu je navíc potřeba počítat s měsíčním poplatkem za cloudové služby a třeba i za možnost převádět zápisku na text. To u Huaweie není, ale případný cloud si budete muset platit také. Na druhou stranu, vše lze snadno synchronizovat s počítačem či mobilem.

Displej má docela velké rozlišení 1 872 × 1 404 pixelů, což při úhlopříčce 10,3 palce znamená jemnost panelu 227 ppi. Displej zobrazuje 256 odstínů šedi a má podsvícení ve 32 krocích. Výkon zajišťuje firemní čip Kirin 820E, operační paměť má 4 GB, uživatelská 64 GB. Konektivitu zajišťuje wi-fi a Bluetooth, mobilní připojení k dispozici není a zřejmě taková varianta ani nevznikne. Je zde i čtečka otisků prstů. Operační systém je HarmonyOS 2.0, což je vlastní systém výrobce. V tomto případě to není nikterak omezující a ani nevadí, že zde nejsou služby Googlu.