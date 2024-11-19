náhledy
Samozřejmě to nebyla náhoda. Ale ten den, když Apple se slávou představoval svůj první skládací telefon s ohebným displejem iPhone Duo, tak Huawei představil novou generaci trojskládačky Mate XT. A Apple si tentokrát nemůže pomoci ani tvrzením, že Duo představuje zcela nový formát skládačky. Huawei ho prodává už od jara.
Autor: Huawei
Telefon stejných proporcí, jaké má iPhone Duo, se jmenuje Huawei Pura X Max a prodává se od jara. Nutno dodat, že převážně jen v Číně a právě jen tam bude tento přístroj významným konkurentem pro novinku Applu. Jinde jsou mobily Huaweie nepříliš významné.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Trojskládačky umí na celém světě jen Huwei a Samsung. Ale Huawei má s přimhouřením oka třetí generaci, Samsung jen jednu. Trojskládačky Huaweie se v Číně dají běžně koupit ve vybraných značkových prodejnách, trojskládačka Samsungu byla v prodeji v Jižní Koreji, USA a výjimečně jinde. Běžně dostupná nebyla a není.
Autor: Huawei
První trojskládačku ukázal Huawei na konci léta 2024 pod názvem Mate XT. Byl to velký a těžký telefon, ale dokazoval, že to co jiné značky do té doby prezentovaly jen jako výstavní prototypy, lze masově vyrábět a prodávat.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Tedy ta masovost patří do uvozovek, s cenou v přepočtu vysoko nad 60 000 korun to v roce 2024 bylo dost drahé zboží. A zpočátku se bylo nutné zapisovat do pořadníku.
Autor: Mobil.iDNES.cz
O rok později Huawei představil vylepšenou verzi, která dostala označení Mate XTs. Design stejný, parametry v podstatě také. Telefon dostal nový procesor, novější operační systém a vylepšení v konstrukci přístroje.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Mate XTs byl už běžně dostupný, ale cena na poměry čínského trhu zůstala extrémně vysoká.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Letošní novinku Huawei považuje za druhou generaci skládačky, proto nese označení Mate XT 2. Ale třeba v případě designu těch změn na první pohled mnoho není. Místo červené je novou hlavní barevnou kombinací fialová s černou.
Autor: Huawei
Zůstává bílo-zlatá kombinace a také černé provedení. Rozměry se příliš neliší, prakticky je novinka o půl milimetru tenčí v zavřené, stavu, což nepozná nikdo. A v otevřeném jsou jednotlivé části také tenčí, ale opět jen minimálně. Hmotnost zůstává na necelých 300 gramech, což není málo, ale jsou to tři telefony, tak je to jistě snesitelné.
Autor: Huawei
Další, co se nezměnilo, je cena. V přepočtu podle velikosti paměti vyjde trojskládačka v Číně na 62 až 79 tisíc korun. Pro porovnání, iPhone Duo je levnější, na tamním trhu začíná v přepočtu na 50 000 korunách. Jen nejvyšší 2TB verze překonává i trojskládačku s cenou v přepočtu 84 000 korun (v Česku je cena asi o pět tisíc vyšší).
Autor: Huawei
Huawei přepracoval mechanismus kloubů. To by mělo vést k delší výdrži mechanismu a novinkou je plnění odolnostních norem IP58 a IP59. Takže telefon vydrží pod vodou, měl by vydržet horkou tlakovou vodu a i odolnost proti prachu je na skládačku slušná, ač úplně prachotěsný není.
Autor: Huawei
Baterie telefonu je typu Si/C s kapacitou 5 600 mAh. To je stejné, jako u předchozích modelů a platí to i pro nabíjecí výkony: 66 W po drátu a 50 W bezdrátově. K dispozici je i rezervní nabíjení.
Autor: Huawei
Novinkou je procesor Kirin 9050 Pro, který by se měl výkonem vyrovnat top čipům vyráběným 3nm technologií. Huawei se už za použitý čip nestydí, ale s ohledem na embargo zcela detailní informace stále chybí.
Autor: Huawei
Novou funkcí je EKG, stačí telefon rozevřít, spustit měření a chytnout ho do obou rukou. Tak se alespoň chlubí výrobce.
Autor: Huawei
Sestava hlavního fotoaparátu je jiná. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix, což je stejně jako u předchůdců, má i variabilní clonu, ale přinejmenším optika je trochu jiná. Úplně jiný je teleobjektiv, který si polepšil v rozlišení z 12 na 50 Mpix, ale přiblížení je menší, místo 5,5násobného jen 3,5×. Širokoúhlý snímač je stejný jako u předchůdce s rozlišením 40 Mpix.
Autor: Huawei
Huawei foťák vylepšil i softwarově, na první pohled to vypadá docela složitě, ale prý značně pomůže s co nejlepším záběrem.
Autor: Huawei
Především při focení neposedných dětí se uživatelé mohou těšit na až zázračné výsledky.
Autor: Huawei
U další výbavy jsme nějaké zásadní změny nenašli, prakticky jen novější verzi Bluetooth (6.0). Nový je výškoměr, naopak zůstává funkce satelitní komunikace, ale jen u vybraných verzí a jen na území Číny.
Autor: Huawei
Novinkou je pak určitá varianta privátního režimu na displeji, jak to na jaře u S26 Ultra představil Samsung. Samotný hlavní displej má stále úhlopříčku závratných 10,2 palce při rozlišení 2 232 × 3 184 pixelů a je to LTPO OLED panel. Stejný je i na vnějším displeji s úhlopříčkou 6,5 palce.
Autor: Huawei
Trojskládačka není telefon pro masy, i v Číně je to specialitka a především demonstrátor toho, co Huawei umí. Podstatnější je třeba model Pura X Max, který jsme již zmínili - přímý konkurent iPhonu Duo.
Autor: Huawei
Bude zajímavé sledovat, jestli s druhou generací trojskládačky Z TriFold přijde i Samsung a jestli se bude prodávat na více trzích než první generace
Autor: Huawei