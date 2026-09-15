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Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant
Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone...
Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun
Apple začal novou éru. Nejenže má nového šéfa, ale výrazně změnil i představování nových iPhonů. V zářijovém termínu představil vrcholné modely 18 Pro a také očekávaný skládací iPhone. Pojmenoval jej...
Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...
Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů včetně starších
Současně s představením nových iPhonů 18 Pro, 18 Pro Max a skládačky iPhone Duo Apple zvýšil ceny všech dalších mobilů. A to docela zásadně. Kdo nekoupil do začátku srpna, zaplatí nyní klidně o 12...
Vydloubli oko mobilu, abyste nemuseli kupovat populární zařízení
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Značka Ulefone přišla s něčím, co jsme ještě neviděli: odnímatelnou akční kamerkou, kterou najdete vsazenou do zad...
Ponížili Apple. Ve chvíli, když slavnostně ukázal iPhone Duo, představili toto
Samozřejmě to nebyla náhoda. Ale ten den, když Apple se slávou představoval svůj první skládací telefon s ohebným displejem iPhone Duo, tak Huawei představil novou generaci trojskládačky Mate XT. A...
Některé barvy iPhonů byly dost nepovedené. Některé pak vydržely jen rok
Bílá a černá. Dvě barvy, na které nedal Apple u iPhonů dlouho dopustit. Jenže mezi zákazníky nejsou jen ti konzervativní. Poprvé se tak, co se barev týče, odvázal v roce 2013. Následovaly ovšem opět...
Chytřejší a exkluzivnější. Apple Watch jsou přesnější a dávají víc na výběr
Vedle nových iPhonů představil Apple i nové hodinky Apple Watch. A to jak klasické modely, tentokrát tedy Series 12, tak extrémnější Watch Ultra 4. Hodinky slibují zejména přesnější měření tepu a...
Nenechají na něm ani polovinu suchou. Lidé si dobírají nový iPhone Duo
Svět je znal teprve pár hodin a už se do nich lidé na internetu začali strefovat. Vtípky na nové iPhony patří ke každoročnímu koloritu. Hlavním terčem se letos podle očekávání stal revoluční skládací...
Chytřejší Siri s AI se v Evropě odkládá. Řeší to bývalý šéf Applu
S představením nových iPhonů znovu Apple ukázal některé nové funkce umělé inteligence, které přinese s nimi na trh uváděná nová verze operačního systému iOS27. V Evropské unii však nebude řada těchto...
Našli jsme předchůdce skládacího iPhonu Duo. Tento model by vás nenapadl
Jakmile Apple představil iPhone Duo, tak se hned vyrojily komentáře, že zase všem ostatním ukázal směr a už dříve představený Samsung Z Fold 8 ho jen kopíruje. Jenže ono to tak asi úplně nebude....
Rusko má šest let zpoždění. Moderní mobilní technologie tam dorazila až nyní
Ruští mobilní uživatelé se dočkali vysokorychlostního mobilního internetu. Ale jen někteří. Své 5G služby budou čtyři největší ruští mobilní operátoři poskytovat zpočátku totiž jen v 16 městech s...
Děti si přejí, aby se rodiče zajímali, co dělají na mobilu. Hlavně bez kritiky
O2 představilo novou podobu vzdělávacího programu. V projektu Bezpečně v síti radí rodičům, jak s dětmi komunikovat o nástrahách digitálního světa. Drtivá většina dětí ve věku osm až patnáct let...
Předprodej nových iPhonů 18 Pro se blíží. Budete utrácet za tyto inovace?
Nové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max vypadají na první pohled téměř stejné jako loňské Pro iPhony. Apple však u nich přece jen sáhl k podstatným změnám, které přispějí k praktičnosti...
Ohebný iPhone Duo trpí řadou kompromisů. Jak se s nimi vyrovnat?
Apple ve středu představil svůj technologicky nejpokročilejší mobil, iPhone Duo, ale mnozí již stihli poukázat na několik nevýhod, které tento mobil má oproti modelům s klasickou konstrukcí. Nabízíme...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Všichni zase jednou kopírují Apple. Přitom je to jen taková parádička
Nový ohebný smartphone iPhone Duo přinesl do nabídky Applu spoustu technologických novinek, ovšem fanoušky zaujal i několika drobnostmi. Tou asi nejzásadnější je animace displejů při otevírání a...
Zákaz mobilů ve školách je na spadnutí. Regulace budou velmi přísné
Patří mobily dětem do ruky, nebo by se od nich měly po celou školní docházku držet co nejdál? Odborníci se vesměs shodují, že mobilní telefony přinášejí mladším školákům víc škody než užitku. Dosud...