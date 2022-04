Displej zvenku nebo uvnitř? Huawei se vrací k přežité koncepci

Huawei můžeme považovat za průkopníka skládacích mobilů a to spolu se Samsungem. Skládací mobily se dělí na véčka a řekněme knížky. První navazují na kdysi oblíbená véčka, otvírají se tedy vertikálně, druhá koncepce využívá horizontální otevření. Samotné klouby a ohyby displeje jsou logicky opačné, v prvním případě je ohyb horizontální, v druhém vertikální.

Véčka nechme stranou, i když i takový mobil už Huawei má, je to nedávno představené véčko P50 Pocket, které se prodává i na českém trhu. Druhý typ skládacích telefonů má zajímavou historii. První takový přístroj dostala na trh (i když jen velmi omezeně) do té doby neznámá čínská společnost Royole. Telefon měl displej vně přístroje, takže když se zavřel, tak ho displej z vnějšku obepínal.

Stejné řešení pak použil i Huawei s modelem Mate X a zůstal u něj u jeho nástupce Mate Xs. To Samsung na to šel jinak. Dal hlavní displej dovnitř přístroje a zvnějšku přidal ještě jeden pro snazší používání. Aktuálně má na trhu už třetí generaci modelu Z Fold, takže je to koncepce zjevně úspěšná, navíc ji kopírují další značky jako Xiaomi, Oppo nebo Vivo.

Vlastně ji převzal i Huawei s loňským modelem Mate X2. Proto překvapí, že další novinka z jeho dílen se podle dostupných informací vrací k vnějšímu ohebnému displeji. Novinka se má jmenovat Mate Xs 2 a čínská premiéra proběhne 28. dubna. Alespoň to tvrdí pouták zveřejněný na čínské sociální síti Weibo a následně i pozvánka na čínských stránkách značky.

Technické detaily zatím známé nejsou (spekuluje se o použití vlastního čipu Kirin 9000 bez 5G), stejně tak případná dostupnost v Evropě. Ale Huawei v poslední době novinky v Evropě uvádí, tak se možná dostane i na tento přístroj. Spíš bude záležet, jestli firma vedle domácí verze s vlastním OS Harmony připraví buď její evropskou verzi, a nebo jako u jiných přístrojů připraví verzi s Androidem.

I nadále však platí americké embargo na značku, i když se tedy telefon do Evropy dostane, nebude mít služby Googlu. Huawei se sice velmi snaží, aby toto omezení zákazníkům usnadnil, ale komplikace to bezesporu je. Mobily od Huaweie navíc nemohou mít podporu 5G.