Jsou opravdu v té Číně tak napřed? V případě smartphonů to můžete na vlastní kůži otestovat na novém modelu Huawei Mate X7. Luxusní skládačka se totiž prodává i v Česku, takže si sami můžete vyzkoušet, proč jsou modely Huawei v Číně tak oblíbené, přestože jsou výrazně dražší než konkurence.
Nebýt amerického embarga, možná by byl Huawei teď světový výrobce smartphonů číslo 1. Aspoň před rokem 2020 a embargem to tak vypadalo. Dnes globálně Huawei moc neprodává, ale v Číně patří mezi největší značky.
Zajímavostí jistě je, že úspěchů na domácím trhu dosahuje Huawei i přes výrazně vyšší ceny, než má místní konkurence. Huawei prodává za ceny podobné nabídce iPhonů od Applu (který je aktuálně číslo 1 v Číně).
Produkty Huaweie jsou výrazně dražší než smartphony jiných čínských značek. Platí to především při srovnání s výrobci jako jsou Realme, Honor nebo OnePlus.
Relativní novinkou je skládačka Huawei Mate X7. Má standardní koncepci, tedy s velkým displejem uvnitř a druhým vnějším panelem. Huawei přitom zkouší i koncept s jediným velkým displejem, který se skládá vně, takže tvoří i vnější displej, když je telefon zavřený. Ostatně, toho využívají i trojskládačky Mate XT a Mate XTs.
Trendem u skládaček ve tvaru knížky je jejich co nejmenší tloušťka. Nový Huawei Mate X7 je tenký, ale na rekordmany v podobě Samsungu Fold 7 a Honoru Magic V5 nemá.
Nový Huawei má v pase 9,5 mm, konkurenti podle verze od 8,8 do 9 milimetrů. V praxi to jsou minimální rozdíly, na druhou stranu, fotomodul u Huaweie vyčuhuje opravdu pořádně a v jeho místě je pak tloušťka téměř dvojnásobná.
Co se nám velmi líbilo, je způsob otvírání telefonu. Obecně se skládačky moc dobře neotvírají, prakticky je potřeba mezi obě půlky vrazit prst a páčit. Zde stačí lehce odsunout obě půlky od sebe a pružina se postará o odskočení obou částí. Příjemné a pohodlné.
Jak již bylo řečeno, Mate X7 má koncepci s dvojicí displejů. Vnější má úhlopříčku 6,5 palce při FHD+ rozlišení, maximální obnovovací frekvenci 120 Hz a maximálním jasu lokálně až 3 000 nitů.
Hlavní displej (LTPO OLED) má rozlišení 8 palců, tedy jako konkurenti od Samsungu nebo Honoru. Ale je nejjemnější, při rozlišení 2 210 × 2 416 má jemnost 412 bodů na palec. Maximální jas je lokálně 2 500 nitů.
Ani puntičkářský Huawei nemá vyřešenou brázdu v ohybu displeje. Spekuluje se, že v praxi bude mít displej bez rýhy až Apple. Nechme se překvapit.
Celkově musíme oba displeje pochválit. Mají extrémní jas a jsou perfektně čitelné i na slunci.
Ještě se musíme podívat na zpracování. To je naprosto perfektní, všeobecně považujeme modely Huaweie za nejlépe zpracované přístroje na trhu. A to platí jak pro použité materiály, tak pro samotné zkompletování přístroje.
Naopak hojné použití zlaté barvy na rámu a jasná červená na koženkovém potahu zad jsou poněkud teatrální řešení, ale i Huaweie je to oblíbená barevná kombinace.
Huawei je špička na poli fotoaparátů v mobilech. Značka tradičně vede žebříček DxO Mark, aktuálně je světovou jedničkou model Pura 80 Ultra. Nová skládačka v žebříčku není, ale mohutnost fotomodulu naznačuje, že by toho mohl umět hodně.
Zde je logicky sestava o něco slabší, ale stále výborná. Jsou zde tři snímače a ani jeden není slabý. Třeba ten hlavní má rozlišení 50 Mpix, má variabilní clonu f/1.5 až f/4.0 a disponuje i optickou stabilizací.
Optickou stabilizaci má i teleobjektiv s rozlišením snímače 50 Mpix. Jeho ohnisková vzdálenost 81 mm, takže nabídne až 3,5 násobný zoom. Konstrukce je periskopická a udávaná světelnost je skvělých f/2.2.
Třetím snímačem je širokoúhlý s rozlišením 40 Mpix. Zde už tradičně optická stabilizace není.
S ohledem na koncepci má telefon i dvě selfie kamerky. Ta u velkého displeje má rozlišení 8 Mpix, ta druhá u vnějšího také 8 Mpix. Liší se světelností, ale rozdíly jsou minimální.
Foťák Matu X7 fotí výborně, rozhodně to není jen nějaký obrazový zápisník. Možnosti čínské verze telefonu s jiný softwarem jsou však pravděpodobně širší, což platí především pro následnou úpravu fotek.
Ještě nedávno Huawei z nejrůznějších důvodů neudával typ použitého procesoru. Zde ho už uvádí, je to jeho Kirin 9030, tedy čip vyrobený starší 6nm metodou. Není zde 5G, ale výkon je víc než dostačující i v rámci top modelů. A nejsou zde služby Googlu a další západní aplikace. Nejpraktičtější je používat je přes prohlížeč, ale omezení to jistě je. Evropská verze používá upravený Android.
Huawei Mate X7 seženete i v Česku za cenu 52 990 Kč (jediná verze s 16 GB operační a 512 GB uživatelské paměti). V balení je i dost luxusní zadní kryt na telefon.
Ten má vzadu sklápěcí nožičku. Což sice není něco extra zvláštního, ale v rámci dodávaného příslušenství je to neobvyklý extra bonus.
Nožičku totiž lze vyklopit a ta pak slouží jako podstavec telefonu. Takže drží postavený na stole a vy můžete třeba sledovat televizi v mobilu.
Huawei Mate X7 je luxusní telefon za vysokou cenu a z praktického hlediska použití v Evropě pokulhává. Je to škoda, celkově by to byl velmi tvrdý soupeř pro telefony, které se na evropském trhu prodávají.
