Únik za pět minut dvanáct. Takto bude vypadat skládací Huawei

Samsungu se podařilo jeho revoluční Galaxy Fold do poslední chvíle utajit. A až doteď to platilo i o ohebném soupeři od Huawei, který se má ukázat na tiskové konferenci výrobce v Barceloně. Ta začíná v neděli 24. února ve dvě hodiny odpoledne. Jenže zřejmě z příprav v takzvaném Italském pavilonu, kde se akce koná, unikla do světa fotografie, která podobu chystaného konkurenta pro Galaxy Fold odhaluje. Pečlivé utajování tak Huawei nakonec až do samotného závěru nevydrželo.

Velký poutač, který na uniklé fotografii dělníci instalují, prozrazuje o provedení a designu modelu vše. Dozvídáme se jméno Mate X i fakt, že půjde o telefon s podporou 5G sítí. Zatímco Samsung Galaxy Fold svým vzhledem navazuje na modely Galaxy S (a hlavně nové S10), z poutače je vidět, že Huawei se u Mate X vydal zcela novým směrem. A především, že zvolil úplně opačnou konstrukci, než Samsung: displej se totiž ohýbá tak, že po složení je vně zařízení, podobně jako u průkopnického Royole Flexpai.

Narozdíl od Flexpai ale u Huawei není mezi složenými polovinami mezera, takže přístroj působí kompaktním dojmem a poloměr onoho záhybu je tu daleko menší. Velikostně tak Mate X nejspíš odpovídá Galaxy Fold, na konkrétní parametry displeje, jako jeho úhlopříčku a rozlišení, si ovšem budeme muset počkat.

Za pozornost jistě stojí, že telefon se také neskládá napůl, jak by se nabízelo. Namísto toho tu je v rozloženém stavu jakási „brada“, která má tloušťku složeného přístroje a ze které jakoby velký displej vybíhá. Po složení pak tato část lemuje menší díl ohebného displeje. Obrázek také ukazuje, že v místě ohebného kloubu je přístroj velmi tenký, právě to umožňuje snadné přiložení obou polovin přímo k sobě.

I tak je ale vidět, že Huawei zvolil technologicky malinko jednodušší řešení: displej skládaný vně telefonu nebude nejspíš tak namáhaný, jako dovnitř skládaný displej Galaxy Fold, u kterého se displej téměř „zlomí vejpůl“ (i když uvnitř kloub asi určitý prostor zaoblení dává). Ještě před představením skládacího Huawei se tak můžeme ptát, které ze zvolených řešení bude praktičtější a které třeba trvanlivější.

Věříme, že oba výrobci mají spolehlivost vychytanou, ostatně proto se o skládacích smartphonech s ohebným displejem mluví už hezkých pár let, ale dočkáme se jich až teď. Celou dobu se ladila především ona technika ohýbání. Displej, který kouká vně, znamená, že telefon nepotřebuje druhý vnější panel a bude tak konstrukčně a výrobně malinko levnější. Řešení Huawei dává prostor různému využití celého displeje, zatímco řešení Samsungu zase jasně akcentuje odlišnost dvou světů: telefonu ve složeném stavu a tabletu ve stavu rozloženém.

Hned druhý smartphone od velké světové značky tak jasně ukazuje, co bude doufejme předností a velkou zajímavostí skládacích smartphonů s ohebnými panely: různorodost. Každý výrobce může nabídnout trochu jiné řešení, které bude mít vždy malinko jiné využití a jiné příznivce. Vlastně tajně doufáme, že časem ani nedojde k nějaké jasné „dohodě“ uživatelů na tom, jaká konstrukce je nejlepší.