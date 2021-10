Blíží se další smartphonové véčko. Snad se ho dočkáme už teď v říjnu

Na čínské síti Weibo se objevila informace, že Huawei připravuje rozšíření své řady skládacích telefonů. Vedle aktuálního modelu Mate X2 má čínská značka brzy představit model řady Mate V. To indikuje véčko, tedy přístroj s horizontálním ohybem displeje.

Detailní informace chybí, víme jen to, že by telefon měl pohánět čip Kirin 9000. Jenže není jasné, jestli s podporou 5G, nebo jen ve verzi 4G. Třeba poslední modely Huawei 50 se musí plošně obejít bez 5G kvůli americkému embargu. To omezí možnosti i chystané novinky, která nebude mít služby Googlu a dost možná ani operační systém Android a využije vlastní Harmony OS.

Web GSM Arena uvádí, že by se premiéra měla odehrát již 21. října. V tomto termínu bude mít Huawei velkou akci pro Evropu, ale jestli se právě tam ukáže nové véčko, zatím nevíme.

V éře obyčejných mobilů byla véčka velmi oblíbenou konstrukční variantou. To úplně první přinesla Motorola pod jménem StarTac už v roce 1996. Respektive véčkové telefony už před tím dělal japonský NEC, ale ve světě jsou neznámé. To StarTac byl hit a rozjel módu skládacích mobilů.

S nástupem smartphonů se na véčka zapomnělo, v klasické podobě nedávala tato konstrukce u smartphonů smysl. Samsung sice pro asijské trhy pár modelů udělal, ale byla to spíš rarita.

Změna přišla s vynálezem ohebných displejů, respektive s možností jejich praktického použití ve smartphonech. Skládací smartphony jsou dnes už běžné a na trhu jsou dvě koncepce. První se rozkládá vertikálně, takže z půdorysu běžného smartphonu se po otevření stane velký přístroj blížící se velikosti tabletu.

Druhá koncepce používá horizontální ohyb, kdy se přístroj půdorysu běžného smartphonu přeloží a zmenší se tak na polovinu. A to je vlastně moderní véčko, protože i ta původní měla přístroj v zavřeném stavu zmenšit.

Smartphonová véčka s ohebným displejem vyrábí dva výrobci: Samsung a Motorola. Na novou Motorolu Razr čekáme, ta poslední je už téměř rok stará. To Samsung aktuálně prodává třetí generaci modelu Z Flip. A tentokrát pořádně snížil cenu. Předchozí modely startovaly s cenou okolo 40 000 Kč (platilo i pro Motorolu), nový Z Flip 3 začíná na 26 990 Kč.

A to už je cena srovnatelná se špičkovou produkcí běžné koncepce (a nikoliv tou nejluxusnější). Můžeme předpokládat, že v příštím roce se na trhu objeví víc takových přístrojů a cena bude nadále klesat.