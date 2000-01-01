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Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však stále drží a výrobce pořád ukazuje, že mají alespoň domácímu zákazníkovi co nabídnout.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Huawei novinky série Mate dělí na více modelů: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max a nakonec také luxusní Mate 80 RS Ultimate. My jsme se při prohlídce showroomu Huaweie v čínském Šen-čenu podívali na poslední dva jmenované.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Huawei Mate 80 Pro Max je prémiový smartphone, který má místo v portfoliu výrobce po boku hlavní série Pura. Dříve sloužil především jako taková „půlgenerační“ obměna a zároveň díky velkému displeji jako konkurent dnes již zaniklé série Samsung Note.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Na novince nás hned upoutala neobvyklá podoba průstřelu displeje, který je hned trojitý. Reálně je zde ovšem pouze jeden selfie foťák (13 Mpix), další dva průstřely jsou již pro pomocné snímače, jako je například 3D TOF senzor.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Displej je opravdu velký, má úhlopříčku 6,9 palce, avšak poměrně standardní rozlišení 1 320 × 2 848 pixel. Je to panel typu AMOLED se 120Hz obnovovací frekvencí.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Působivě tenké rámečky okolo displeje doplňuje ještě jedna unikátní specifikace, a sice maximální jas, který dosahuje ve špičce až 8 000 nitů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Jak už jsme zmínili, toto je „běžnější“ Mate 80 Pro Max, který se vyznačuje kruhovým fotoaparátem a také druhým kruhovým designovým prvkem na zádech...
Autor: Mobil.iDNES.cz
... a takto pak vypadá luxusnější edice RS Ultimate. Z kruhového fotoaparátu se zde stává osmiúhelník, záda jsou více tvarovaná tak, aby připomínala něco jako sportovní vůz.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Verze RS Ultimate se vedle designu od ostatních liší také titanovými boky a hlavně opravdu štědrou porcí operační paměti (20 GB), zbytek parametrů je už stejný.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Dalším zajímavým prvkem výbavy je pak fotoaparát, kde si můžete už na první pohled povšimnout dvojice periskopických fotosenzorů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Oba jsou opticky stabilizované s rozlišením 50 Mpix, jeden nabídne čtyřnásobný optický zoom, druhý pak rovnou šestinásobný.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Zajímavý je i hlavní snímač, který má rovněž rozlišení 50 Mpix a fyzickou proměnlivou clonu mezi hodnotami f/1,4 - f/4,0. Posledním do party je pak 40Mpix širokoúhlý snímač.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Telefony pohání čip vlastní výroby, Kirin 9030, který je vyrobený na starším 6nm procesu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Zatímco verze RS Ultimate má zmíněných 20 GB operační paměti, u Mate 80 Pro Max je to „jen“ 16 GB.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Na výběr máte vždy úložiště s 512 GB nebo rovnou 1 TB. Paměťové karty už nejsou podporovány, telefony alespoň pojmou dvě SIM.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Systém je samozřejmě také vlastní výroby, Harmony OS ve verzi 6.0, která je ryze zaměřená na potřeby čínských uživatelů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Baterie obou modelů jsou rovněž shodné, jde o hezky velké 6 000mAh akumulátory.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nabíjení přes kabel tyto smartphony od Huaweie podporují s výkonem až 100 W, bezdrátově pak 80 W a reverzně bezdrátově 20 W.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V bezdrátové výbavě nechybí podpora 5G sítí, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 nebo infračervený port.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Modely také podporují posílání textovek a volání přes satelit, samozřejmě pouze v Číně.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Oba telefony jsou odolné proti vniknutí prachu a vody, včetně vysokotlakového proudu vody (IP69).
Autor: Mobil.iDNES.cz
Neobvyklým prvkem výbavy je také snímač otisků prstů, který není zabudovaný v displeji, ale v bočním tlačítku. Podporuje i gesta pro ovládání fotoaparátu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Na evropském trhu se s těmito telefony nesetkáte, na rozdíl od série Pura, kterou můžete najít i v českých obchodech. Ceny jsou navíc poměrně závratné i na domácím trhu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Verze Mate 80 Pro Max v základní 16/512GB variantě vyjde na 8 499 čínských jüanů, tedy asi 26 tisíc korun. V Evropě by to bylo zcela jistě přes 30 tisíc korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
A verze Mate 80 RS Ultimate vyjde na domácím trhu v té nejlepší paměťové verzi na 12 999 jüanů, což je asi 40 tisíc korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz