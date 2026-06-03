|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září
Je z Kladna vidět na Ještěd? Ze střechy ikonického věžáku jsme to vyzkoušeli
Putování po základnových stanicích tuzemských operátorů nás tentokrát zavedlo do největšího středočeského města. Proslavilo se výrobou oceli, výchovou hokejistů a také se o něm zpívá v jednom hitu z...
Je to nenápadný hit. Díky těmto levným hodinkám už nemusíte nosit peněženku
Dostupný a poměrně všestranný model chytrých hodinek uvedla v uplynulých dnech na trh značka Xiaomi. Redmi Watch 6 jsou jedním z nejdostupnějších modelů chytrých hodinek (neplést s fitness náramky),...
To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září
Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...
Těšte se na superrychlý internet. Úřad tomu dal zelenou a dopředu uklidňuje
Český telekomunikační úřad otevře pro komerční využití vysokofrekvenční pásmo 26 GHz. Určené bude pro provoz moderních rychlých bezdrátových sítí (zejména 5G), pevných bezdrátových přístupových sítí...
Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo
Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...
Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo
Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...
Některé mobilní značky v šoku. Levné smartphony mohou úplně zmizet z trhu
Paměťová krize zasáhla mobilní byznys velmi tvrdě. Na první pohled to stále tak nemusí vypadat, ale některé trhy už hlásí masivní propady prodejů a část čínských výrobců očekává pokles dodávek...
To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září
Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...
Je z Kladna vidět na Ještěd? Ze střechy ikonického věžáku jsme to vyzkoušeli
Putování po základnových stanicích tuzemských operátorů nás tentokrát zavedlo do největšího středočeského města. Proslavilo se výrobou oceli, výchovou hokejistů a také se o něm zpívá v jednom hitu z...
Je to nenápadný hit. Díky těmto levným hodinkám už nemusíte nosit peněženku
Dostupný a poměrně všestranný model chytrých hodinek uvedla v uplynulých dnech na trh značka Xiaomi. Redmi Watch 6 jsou jedním z nejdostupnějších modelů chytrých hodinek (neplést s fitness náramky),...
Mobily ve škole bez pravidel? Kdepak, v Česku se to nařízeními jen hemží
Většina českých škol má ve školním řádu formálně ukotvena pravidla pro používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení. Vyplývá to z květnového průzkumu ministerstva školství, do...
Těšte se na superrychlý internet. Úřad tomu dal zelenou a dopředu uklidňuje
Český telekomunikační úřad otevře pro komerční využití vysokofrekvenční pásmo 26 GHz. Určené bude pro provoz moderních rychlých bezdrátových sítí (zejména 5G), pevných bezdrátových přístupových sítí...
Xiaomi se potřebovalo pochlubit větší baterií. Proto ta neobvyklá premiéra
Vídeň (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Dvojice smartphonů vyšší střední třídy Xiaomi 17T a 17T Pro dorazila nezvykle brzy. Xiaomi rychlejším tempem zahušťuje nabídku a u těchto novinek sází především na větší baterie. Zajímavějších...
Našli jsme výhodné tarify. Jen to nesmíte s jednou službou přehánět
Mobilní data jsou již neodmyslitelnou součástí mobilních tarifů. Operátoři tlačí do popředí zejména ty, které zákazníkům přinášejí úplnou svobodu, co se objemu spotřebovaných dat týče. Jenže ne...
Vedle hvězdy budou postávat dva nudnější nové iPhony. Na třetí si počkáme
Letošní zářijová premiéra nových iPhonů má jasnou hvězdu. Jenže ta nebude pro každého a bude pořádně drahá. Zásadní změny však nepřinese, a navíc cenově dostupný základní model se letos vůbec...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Atraktivní nabídka a také dost šílená cena. Trojice top modelů se dost liší
Ve své špičkové modelové řadě X dlouho nabízelo Vivo v Česku jeden případně dva modely. Letos výrobce celou sestavu zkompletoval, když k tradičnímu X300 Pro a kompaktnímu X300 přidal i provedení X300...
Tak výborný foťák ve skládačce? Přišel od nečekané značky a je to přeborník
Prvotina a hned poráží zavedené značky. Pokud chcete skládačku, ale nechcete dělat kompromisy u foťáku, tak nový Razr Fold je jasná volba. Foťák přebírá z modelu Signature a společně aktuálně drží...