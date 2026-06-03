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To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září

Ondřej Martinů
Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však stále drží a výrobce pořád ukazuje, že mají alespoň domácímu zákazníkovi co nabídnout.
Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate

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Témata: Huawei Mate, Huawei

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