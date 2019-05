Budou mít nové huaweie systém Hongmeng? Je to náhradní plán výrobce

Huawei žije v nejistotě. Jen zhruba do poloviny srpna má jistý přístup k plné verzi operačního systému Android včetně všech služeb Googlu s ním spojených. Je to důsledek americko-čínské obchodní války, v rámci které americké ministerstvo obchodu zařadilo Huawei na černou listinu a tím mu prakticky znemožňuje odebírat součástky i software od amerických firem.

Následně dostal Huawei výjimku do poloviny srpna. Co však bude dál, je v této chvíli nejasné. Pokud by zákaz začal platit a Huawei přišel o přístup k operačnímu systému Android s výjimkou základu pod licencí Android Open Source Project (AOSP), staly by se jeho smartphony a přístroje sesterské značky Honor mimo Čínu neprodejnými.

Huawei proto musí problém urychleně řešit. Nezačíná však od nuly. Spory mezi Huaweiem a americkou administrativou se táhnou delší dobu, čínský výrobce si proto začal připravovat zadní vrátka už dřív. Na druhou stranu, hotovo určitě nemá a vývoj vlastního systému bude ještě nějakou dobu trvat.

Jméno systému, které vychází z čínské mytologie, asi nebude pro exportní trhy ideální, ale to se ještě může změnit. V každém případě Hongmeng může být už na podzim systémem, který telefony Huawei a Honor budou používat.

Operační systém Huawei Hongmeng

Informací, primárně ze serveru Huaweicentral, je zatím velmi málo. V podstatě víme jen to, že systém by měl být postavený na Linuxu, bude určen pro více platforem (vedle smartphonů a tabletů i pro PC) a vývoj běží na plné obrátky. Huawei je silná firma s obrovskou vývojářskou a inženýrskou základnou. Není důvod pochybovat, že se jí podaří vytvořit funkční systém.

Huawei navíc pro systém použije prvky ze své nadstavby Androidu Miui, takže na první pohled nemusí zákazníci nic poznat. Problém je ovšem v přidaných službách. V Číně to řešit nemusí, tam služby Googlu nefungují. Ovšem na všech ostatních trzích to problém bude.

První zádrhel jsou aplikace. Pro ně sice má Huaewei už teď vlastní aplikační portál, ale to je jen doplněk velkého Google Play. Aby byl konkurenceschopný, musí Huawei přesvědčit obrovské množství vývojářů k úpravě jejich aplikací na nový systém a umístění na portál Huaweie. Peněz na to firma má jistě dost, ale třeba ze zkušenosti u mobilních Windows je jasné, že snadné to není. Nepodařilo se to ani takovému gigantu, jakým je Microsoft.

A pak tu jsou další používané aplikace jako mapy, YouTube a další. Něco nahradit lze, něco jen velmi obtížně.