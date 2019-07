Nový název operačního systému Huawei má zajímavé souvislosti

Původní květnové zařazení společnosti Huawei na černou listinu by bylo minimálně v rámci výroby smartphonů smrtící. Huawei by neměl přístup k součástkám a také softwaru. Huawei by totiž nemohl používat služby od společnosti Google, tvůrce operačního systému Android.

V jeho telefonech by nebyl obchod s aplikacemi Google Play a řada dalších pro běžného nečínského uživatele známých služeb jako mapy, Gmail a další.

Naštěstí pro Huawei se podařilo americko-čínskou obchodní válku srovnat natolik, že po schůzce amerického a čínského prezidenta na konci června bylo oznámeno, že Huawei bude z černé listiny vyjmutý. Pro firmu však určité riziko přetrvává, situace se může opět změnit.

Jistota vlastního systému

Možná Huawei něco tušil už dávno, ale spíš nechtěl být jednoduše závislý. Proto si už dlouho navrhuje a vyrábí vlastní čipy, které jsou konkurenceschopné a vyvíjí i další hardwarové součástky. Není to nic překvapivého, stejně postupuje třeba i Samsung. A i ten se pokoušel o vlastní operační systém, který by snížil závislost na Googlu a jeho Androidu. To se sice nepovedlo, ale nepřekvapí, že stejně postupuje i Huawei. Ten údajně sedm let vyvíjí vlastní sytém. Informovali jsme o tom poprvé už v roce 2015. Systém se měl jmenovat Kirin OS. Nakonec se Kirin jmenují procesory značky.

Pokud pomineme, že se samotným vlastním systémem to bude poněkud složitější a angažuje se v něm i gigantická čínská společnost Alibaba, dříve vyvíjející systém Aliyun OS potom Yun OS a nyní Ali OS (o kauze, jak Google zakázal smartphone od společností Acer, jsme psali zde), jsou zajímavé názvy vlastního čínského systému.

Píšeme čínského systému, jelikož by ho neměly používat pouze smartphony Huawei, ale i jiné značky. Je zde jistá podobnost s „ruským národním systémem“ Avrora OS postaveného na základě původně finského systému Sailfish OS.

Je to tedy v obou případech vlastní vývoj nezávislý na západních společnostech a technologiích. To odpovídá snaze tamních politických zřízení mít nad smartphony kontrolu doslova od A do Z.

Ale zpět k názvům. Prvotně se objevila informace, že v Číně se vlastní systém bude jmenovat HongMeng OS. Slovo Hong Meng (v české transkripci Chung Meng) vychází z čínské mytologie a má mnoho významů. Jedním z možných překladů je velké tajemství.

Pro trhy mimo Čínu se měl systém jmenovat Ark OS. Zde najdeme také jistou zajímavost. Ark znamená v angličtině archa. Tedy něco, co mělo podle různých náboženství zachránit vyvolené před pohromou, tedy potopou. Stejně tak to však může být jen náhoda.

Pozor, změna

Jenže pozor, podle posledních informací onen systém Hongmeng a tedy možná i Ark OS má být určený jen pro průmyslové využití, nebude to tedy plnohodnotný systém pro smartphony, který by nahradil nebo zastoupil Android. Ale to neznamená, že by Huawei na systému pro mobily nepracoval. A s tím dost možná souvisí další jméno systému.

Nyní se totiž objevila zpráva, že si Huawei zaregistroval u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nový název. Registrace nového názvu Harmony je datována 12. červencem letošního roku. Název je popisován v registraci jako mobilní operační systém nebo systém pro počítače.

Od velkého tajemství po archu se už dostáváme ale k poněkud černému humoru čínské firmy. Harmony samozřejmě v českém překladu znamená harmonii, tedy libozvučný název evokující pohodu.

Ovšem čínské slovo harmonie (和諧) má různé konotace. Jde o eufemizmus pro čínskou internetovou cenzuru. V čínském internetovém slangu byl pro cenzuru běžné používán. V roce 2004 oznámila Čínská komunistická strana cíl vytvořit harmonickou společnost, což znamenalo i cenzuru internetu.

A jelikož slovo cenzura je na čínském internetu zakázáno a blokováno, tak se pro tento termín používal právě výraz harmonie. Ale i to začalo být cenzurováno, a tak se začal mezi čínskými uživateli internetu užívat výraz krab říční, který v čínštině zní stejně jako slovo harmonie.

Huawei by měl svůj systém představit ještě letos. Primárně bude určený pro přístroje prodávané na čínském trhu. Ale je téměř jisté, že se objeví i na telefonech prodávaných v Evropě. To ovšem bude později a je možné, že nakonec Huawei zvolí pro systém jiný název než Ark nebo Harmony.