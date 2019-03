Huawei vrací do hry chytré brýle. Design u nich vítězí nad moudrostí

Chytré brýle Google Glass byly ve své době velký hit. Něco, co mělo změnit svět. To se jim nepodařilo a ukázalo se, že to ve své době byla slepá větev, nebo spíš, že příliš předběhly dobu. Je vlastně impozantní, co se podařilo před sedmi lety Googlu vytvořit, a nepodařilo prodat.

Ani dnes trh po chytrých brýlích v podobě Google Glass asi příliš netouží, v podstatě žádné se masově neprodávají. Huawei si přesto chce tento segment trhu vyzkoušet a podle nás zvolil vcelku rozumnou strategii. Nechal design na povolanějších, konkrétně na značce brýlí Gentle Monster. Sám dodává technologie a výsledkem je docela zajímavé příslušenství k mobilu.

Chytré brýle Huaweie neumí natáčet obraz a ani ho zobrazovat v zorném poli. V podstatě to jsou brýle se sluchátky či přesněji rezonátory. Takže lze přes brýle telefonovat, asi i poslouchat hudbu, ač tady si nejsme kvalitou reprodukce jisti.

A pak Huawei brýle prezentuje jako prostředek pro komunikaci s hlasovým asistentem v mobilu. Což je samozřejmě důležitá funkce, ale jen na těch trzích, pro jejichž jazyky asistent existuje. V případě češtiny tomu tak zatím není.

Výhodou je design, na rozdíl od něčeho jako byly Google Glass vypadají ty od Huaweie jako běžné brýle. Navíc pravděpodobně bude existovat víc modelů, i proto si Huawei pozval ke spolupráci výrobce brýlí. Na premiéře modelů P30 a P30 Pro v Paříži, kde Huawei brýle představil, byly vystavené sluneční i dioptrické brýle.

V brýlích je baterie s kapacitou 2 200 mAh, což je docela slušná kapacita, na to, že se vše podařilo schovat do docela střídmých nožiček. Nabíjení může probíhat bezdrátově. To je v podstatě vše, co je o brýlích známo. Cenu Huawei nezveřejnil, v prodeji mají být v létě letošního roku. Jestli tomu bude i na českém trhu, zatím není známo.