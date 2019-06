Huawei preferuje Android. Už ale oznámil, kdy bude mít vlastní systém

Huawei podle svého mluvčího stále preferuje pro své smartphony operační systém Android od Googlu. Mluvčí čínského výrobce to sdělil americké stanici CNBC.

Ovšem současná situace v rámci obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou znamená, že Huawei nebude mít přístup pro služby Googlu, stejně jako pro aktualizace.

Samotný Android používat může, jelikož je volně dostupný prakticky pro každého v rámci svého open-source základu. Ovšem nové smartphony od Huaweie nebudou moci využívat služby od Googlu, jako je zejména obchod s aplikacemi Google Play.

To z nich dělá v podstatě neprodejné zboží na trzích mimo domovskou Čínu. V Číně to totiž firmě vadit nemusí, jelikož služby od Googlu tam i tak nejsou funkční, jelikož jsou zakázané.

Mluvčí Huawei stanici CNBC sdělil, že nechtějí využít vlastní systém a upřednostňují systém od Googlu jako tomu bylo doposud. Ovšem pokud budou přinuceni, jsou schopni použít vlastní systém.

Mluvčí dokonce upřesnil, za jak dlouho je Huawei schopen svůj vlastní systém do svých smartphonů nasadit. Mělo by se jednat o dobu mezi šesti až devíti měsíci. Huawei totiž svůj systém už tajně vyvíjí sedm let.

Otázkou ovšem je, jak na takový krok zareagují zákazníci. Vlastnímu systému bude chvíli trvat, než si vybuduje základnu dostupných aplikací. Na to zákazníci z náročných trhů nebudou ochotni čekat.

Zejména nedostatek aplikací znamenal konec systému Windows Phone (či Windows 10 Mobile) od gigantu Microsoft, stejně jako konec dlouho velmi populárního systému BlackBerry OS.

Systém od společnosti Huawei by se na globálních trzích měl jmenovat Ark OS. V Číně by měl výrobce používat pro zbytek světa poněkud krkolomný název Hongmeng.