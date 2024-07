Tento prémiový smartphone je anonymní vzpomínkou na slavnou minulost

Tchajwanské HTC je na poli smartphonů dnes již vlastně trochu pozapomenutou legendou. Firma se čas od času připomene nějakým tím novým modelem, ten však věhlasu někdejších předchůdců nedosáhne. Nově to zkouší s novinkou U24 Pro, smartphonem, který má k legendám blíž než kterékoli jiné HTC uplynulých let. Přesto to však nejspíš nestačí.