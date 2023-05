Pomáhali definovat smartphony. Teď uvádějí jeden kloudný model ročně

HTC je se smartphony hodně aktivní jen na domácím trhu, ale na vybraných evropských trzích je lze také ještě koupit. A pro nerozhodné je to skvělá nabídka. Nemusí se rozhodovat, jestli je lepší ten nebo ten model, protože v nabídce je jen jeden. Za poslední rok to je konkrétně model Desire 22 Pro. Případný fanoušek značky ho sežene i u některých tuzemských prodejců, ale lze se domnívat, že takových zájemců budou desítky, maximálně nižší stovky.

HTC už ani nemá české stránky, jsou přesměrované na evropské. Takže nelze předpokládat, že by se chystaná novinka na tuzemském trhu objevila oficiálně. Ale stejně jako u loňského modelu si případný zájemce cestu najde. Dodejme, že sety pro virtuální realitu HTC Vive se naopak v Česku běžně prodávají a výrobce je přímo dováží.

HTC přitom byla mobilní nebo spíš smartphonová legenda. Značka vyráběla množství smartphonů ještě před příchodem prvního iPhonu a nástupu Androidu a zároveň to byl první výrobce smartphonu s Androidem. Slavný HTC Dream existoval i pod operátorskými značkami, což ostatně byla běžná praxe pro výrobky HTC té doby. HTC všeobecně zachytilo nástup moderních smartphonů, ale v druhé polovině druhé dekády přestala stačit tempu konkurentů, zlom přišel s nástupem čínských značek (HTC je tchajwanský výrobce).

V posledních letech je značka HTC mezi smartphony už pouze raritou. HTC představuje obvykle jeden model ročně, výjimečně více. Střídavě to jsou přístroje z řady Desire a U. A jelikož na Desire došlo minule, tak tentokrát je řada na modelu řady U. Konkrétně to má být model U23 Pro, nástupce letitého U20. Označení Pro zřejmě nebude zřejmě znamenat více variant modelu, spíš marketingové označení lepší výbavy.

Fotografie telefonu zveřejnil web Ptt.cc, zřejmě to je prototyp. Telefon sice na první pohled vypadá, jako by měl kovové tělo, ale reálně to je podle autora jen plastové tělo. Poněkud nezvyklý je u telefonu střední třídy sluchátkový konektor, ty mají dnes převážně jen levnější telefony. Čtečka otisků je v bočním tlačítku.

Telefon má pohánět procesor Snapdragon 7 gen 1, tedy čip střední třídy. Operační paměť má mít do 8 GB, uživatelská 128 nebo 256 GB. Celkovou sestavu fotoaparátu neznáme, ale už z nápisu na prototypu je zřejmé, že hlavní snímač bude mít rozlišení 128 GB. Poslední známou informací je kapacita baterie, 4 600 mAh je dnes spíš podprůměrná hodnota. Ale podporované bezdrátové nabíjení není ve střední třídě vůbec obvyklé.

Cena známá není, ani termín premiéry a případná dostupnost na evropských trzích. Ale s ohledem na předchozí modely by novinka mohla startovat na ceně okolo 10 tisíc korun. Větší ambice dnes značka HTC na poli smartphonů nemá.