Tváří se jako no name smartphone, přitom je to velká rarita

Značka kdysi patřila na poli smartphonů k průkopníkům. Pak se však z trhu vytratila. A nás teď překvapilo, když se nám po letech smartphone HTC dostal do redakce na klasický test. Příjemné je to, že U23 Pro umí zaujmout, i když na první pohled ani není poznat, co je zač.