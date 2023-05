Legendární značka má nový smartphone, který si koupí málokdo

Informace o novém HTC U23 pro unikly už před časem, teď firma telefon představila oficiálně. Na rozdíl od loňského modelu Desire 22 je letošní novinka spíš lépe vybavený smartphone. Zájemci si ho můžou objednat na evropském e-shopu značky, kde se prodává za 569 eur, což je v přepočtu asi 13 500 korun.

Není to málo, ale v zásadě to odpovídá výbavě a U23 pro je tak určitě zajímavější koupí, než byl vloni typ Desire 22. Ten se totiž začínal prodávat za zhruba 11 400 korun. Dnes ale na evropském e-shopu značky stojí 339 eur, tedy asi 8 000 korun a cenový odstup od novinky je tak výraznější.

HTC láká také na to, že v předobjednávkách (běží do 4. června) zájemci získají k telefonu zdarma bezdrátová sluchátka HTC True Wireless Eearbuds Plus, která běžně stojí necelé 2 000 korun. I tak si ale novinku nejspíš pořídí jen malé množství zájemců, většinou fanoušků značky, která je svým způsobem na poli smartphonů legendou.

Chytré telefony totiž vyráběla dávno před iPhonem a vznikem Androidu a ty s Androidem pomáhala definovat. Dnes se ale HTC živí především prodejem setů pro virtuální realitu Vive. A jejich majitelé jsou další cílovou skupinou, na které HTC s U23 pro míří. Obsah z telefonu lze totiž díky podpoře HDCP 2.2 snadno streamovat přímo do různých brýlí pro virtuální realitu značky HTC Vive.

Novinka jinak zaujme relativně elegantním designem a slušnou výbavou, která je ale stupeň pod tím nejlepším, co se dnes ve světě smartphonů nabídnout dá. Přístroj se 6,7palcovým OLED displejem totiž pohání procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, má 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti.

Je tu překvapivě slot na microSD karty a nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka, dva prvky, které dnes i ze smartphonů vyšší střední třídy často mizí. Telefon podporuje 5G sítě, má baterii s kapacitou 4 600 mAh a nabíjení funguje s výkonem 30 W přes USB-C kabel a 15 W bezdrátově.

V sestavě fotoaparátů najdeme hned čtyři objektivy, ale je to trochu falešné pozlátko. Za pozornost totiž stojí v podstatě jen hlavní foťák s rozlišením 108 megapixelů a optikou s f/1.7 a optickou stabilizací obrazu. Ten má používat všemožné chytré algoritmy včetně nočního režimu Super Night Mode, z velkého množství pixelů dovede nejspíš vykouzlit i nějaký ten solidní zoom. Zoomový objektiv totiž jinak HTC U23 pro chybí.

V sestavě je dále osmimegapixelový širokoúhlý foťák, pětimegapixelové makro (výřez z hlavního foťáku bude vždy lepší) a dvoumegapixelový snímač pro data o hloubce ostrosti.