Měl to být telefon jen pro vyvolené, ale teď si ho může koupit každý

Model není sice žádnou velkou novinkou, společnost jej oznámila už minulý rok a na trh se dostal v prosinci, ovšem tehdy to byl mobil jen pro úzkou skupinu lidí, kteří se zabývají těžbou kryptoměn. Byl to totiž jediný způsob, jak za něj zaplatit, „běžnými penězi“ to totiž nešlo. Nově však firma mění přístup a ve Spojených státech jej půjde pořídit za 699 dolarů, tedy necelých 16 tisíc korun.

Co je na modelu Exodus 1 tak zvláštního? Jde o telefon, který má zabudovanou samostatnou peněženku na kryptoměny a disponoval také obnovovacím mechanismem, který vám umožní se ke svým údajům dostat i v případě, že se telefon rozbije nebo ztratí. Platby jsou zatím podporovány pouze v měně Ethereum, ovšem brzy by se měly možnosti rozšířit i na Bitcoin a Litecoin.



Nově navíc HTC vyzdvihuje spolupráci s prohlížečem Opera, v rámci něhož se dají provádět transakce na webových stránkách pomocí kryptoměn. Telefon má také přístup do decentralizovaného obchodu s aplikacemi, které specificky využívají hardwaru telefonu k různým funkcím spojeným právě s využíváním kryptoměn.



Asi nejzajímavějším příkladem je funkce Numbers, která o uživateli sbírá data jako denní aktivita (počet kroků, údaje o rytmu spánku) nebo způsob dopravy (řízení, jízda hromadnou dopravou) a tyto údaje pak prodává za obnosy v krypotoměnách třetím stranám. Ale s touto aktivitou musí uživatel samozřejmě nejprve souhlasit.

Numbers tak v zásadě slouží jako přehled toho, co o vás telefon ví a jakým způsobem se s vašimi daty nakládá. Vše je ve vašich rukou a zároveň pokud chcete, můžete některá osobní data zpeněžit. V budoucnu může takový nástroj například sloužit i tomu, že sníží třeba vaše poplatky za životní pojištění (tedy alespoň ve Spojených státech), pokud vaše data poukazují na to, že jsou vaše údaje v pořádku (např. že se často hýbete). Vývojáři Numbers v současnosti jednají s několika vybranými pojišťovnami.

HTC Exodus 1 je jinak hardwarově naprosto identický s modelem HTC U12+, designovou zvláštností je pouze průhledný zadní kryt. Ten se objevil už i u U12+, ovšem zde jsou „vnitřnosti“ telefonu vidět více a jasněji.