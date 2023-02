Neobvyklý senzor hlavního foťáku je hlavním lákadlem nového honoru

Honor na veletrhu MWC v Barceloně, který začíná 27. února, představí nové modely řady Magic 5. To jsou špičkové přístroje nejvyšší třídy. Tedy dva očekávané Magic 5 a Magic 5 Pro. Třetím do party bude výrazně levnější model Magic 5 Lite, který v podstatě Honor už také ukázal.

Tato levná verze nebude mít s vrcholnými modely mnoho společného, spíš se sveze na jejich jménu. To, že telefon patří úplně jinam, napovídá jeho alternativní označení na některých trzích, kde se již prodává. Tam je to Honor X9a, tedy přístroj patřící do úplně jiné řady. Čímž se dostáváme k aktuální novince, kterou je Honor X8a, tedy o jeden stupeň levnější přístroj. Už několik týdnů se prodává ještě levnější Honor X7a.

Novinka tak míří na začátek střední třídy, čemuž odpovídá i doporučená cena 6 690 Kč. Ano, je to víc, než bývalo obvyklé, ale je rok 2023 a celým světem vládne inflace. Na druhou stranu zákazník za uvedenou cenu k telefonu dostane zdarma bezdrátová sluchátka. Prodej byl už zahájen.

Samotný telefon má FHD+ displej s úhlopříčkou 6,7 palce. Ale je to jen LCD panel. Průměrný je i použitý procesor MediaTek G88, z čehož jasně vyplývá, že telefon nepodporuje sítě 5G. Helio G88 má zhruba o 45 procent nižší výkon než základní procesor MediaTeku s podporou 5G, což je Dimensity 700. Naopak paměť má slušnou kombinaci 6+128 GB.

Oba příbuzné modely, tedy X7a a Magic 5 Lite aka X8a bodují výdrží baterie. To by mohlo platit i u novinky, má také baterii s kapacitou 4 500 mAh, akorát jen 10W nabíječku. Nechybí NFC a další obvyklé funkce.

Hlavním lákadlem je v tomto případě fotoaparát s trojicí snímačů. Respektive, lákadlem je hlavní snímač s rozlišením 100 Mpix. Výrobce čipu Honor neuvádí a jinde jsme se zatím s takovým rozlišením snímače nesetkali. Podle všeho bude od Sony, konkurenční Samsung dodává už dlouho snímače s rozlišením 108 Mpix. Ale teoreticky může být dodavatelem i on.

Objektiv má světelnost f/1.9, což je slušný průměr. Dalším snímačem je 5Mpix širokoúhlý a poslední je dvoumegapixelové makro. Jistě je pozitivní zprávou, že nechybí širokoúhlý snímač, ale jeho rozlišení je to nejmenší používané. Širokoúhlý snímač je kombinovaný se snímačem hloubky ostrosti, což výrobci nově hojně používají. Přední fotoaparát má rozlišení 16 Mpix.