Kdysi se levným honorům dařilo, nyní to stále není ono. Test Honoru X8

Moc dobře si ještě pamatujeme doby před rokem 2019, kdy se Honoru opravdu velice dařilo. Značka si pečlivě střežila své místo na trhu, a dokonce se odvážila si ukusovat něco málo z cenových segmentů, kde zas až tolik silná nebyla. Jejím domácím bojištěm však vždy zůstávala střední třída. To se ovšem po obchodním embargu na čínský Huawei, pod který Honor tehdy patřil, nenávratně změnilo. Honor musel na chvíli vyklidit své místo na globálním trhu, kam se rychle nastěhovaly jiné značky.

Honor se sice od té doby stihl osamostatnit, získat zpátky přístup k součástkám i službám Googlu, a dokonce i představit několik zajímavých modelů včetně jednoho ohebného, nicméně potíže s tím, že na jeho původním místě už sedí někdo jiný, bohužel přetrvávají. Model X8 spadající do kategorie smartphonů okolo pěti tisíc korun působí spíše jako varovný výstřel než jako přímý útok na konkurenty. Co tedy od něj můžeme čekat?

Bude se mi telefon líbit?

Co se designu týče, Honor se drží svého dlouhodobého směřování. Chce se líbit, odlišit a zaujmout. Model X8 na první pohled překvapí opravdu velice tenkými rámečky okolo displeje, které bychom čekali spíše u nějakého prémiového smartphonu. Na první dojem dále sází také na povedené zpracování zbytku těla. Máme tu moderní ploché boky i záda s matnou úpravou. Za to dostává další plusové body.

Na druhou stranu je nutné si přiznat, že materiálové zpracování zcela odpovídá očekávání, je tu plast na bocích i zádech. Výrobce rovněž nezmiňuje, jaký (a zda vůbec nějaký) je zde typ tvrzeného skla chránícího displej.

Telefon je jinak spíše větší (163,4 × 74,7 × 7,5 mm) a s jeho poměrně ostře řezanými hranami si na něj možná část uživatelů používajících oblejší smartphony bude chvíli zvykat. Díky plastové konstrukci však alespoň není moc těžký (177 gramů).

Co displej?

Jak už jsme zmínili, velice tenké rámečky dodávají telefonu punc prémiovosti. Navíc se hodí i proto, že trochu zmenšují okraje okolo jinak poměrně velkého 6,7palcového displeje. Jeho rozlišení je 1 080 × 2 388 pixelů a jde o IPS panel, což je v této kategorii stále poměrně očekávaná záležitost.

Výhodou je také 90Hz obnovovací frekvence, což je mimochodem i jasný důkaz toho, že rychlejší displeje už naplno pronikly i do výbavy levnějších smartphonů. Čtečku otisků prstů v displeji nenajdete, na to je telefon přece jen trochu levný. Schovaná je v bočním tlačítku pro probuzení obrazovky.

Co výbava a výkon?

Srdcem telefonu je Snapdragon 680, což je poměrně úsporný čip založený na 6nm architektuře a bez podpory 5G sítí. Ne že by telefon vyloženě trápil nedostatek výkonu, ale třeba na hraní her se v této cenové kategorii dají najít i daleko schopnější modely (viz závěr),

Kapacita operační paměti je 6 GB, což je v dané cenové kategorii stále spíše výhodou. To samé se dá říci i o 128 GB prostoru pro data, ovšem pozor na jednu věc: chybí podpora paměťových karet. Pokud jste doposud byli zvyklí na rozšíření paměti kartou microSD, tak zde si musíte nechat zajít chuť.

Ve výčtu konektivity chybí výše zmíněné 5G, ovšem výrobce myslel na bezkontaktní placení pomocí NFC. Dále nechybí ani wi-fi či Bluetooth 5.0. Fyzické konektory zahrnují jak USB-C, tak sluchátkový jack.

V Honoru X8 najdete samozřejmě běžnou verzi operačního systému Android, zatím ovšem stále ve starší verzi 11, na novou verzi systému stále čekáme. Grafické rozhraní je potom známé Magic UI 4.2, které se stále nedaří příliš oprostit od své podobnosti s grafickou nadstavbou modelů od Huaweie.

Honor bohužel nevyužil příležitost, aby se uživatelům zavděčil alespoň čistší podobou systému, co se předinstalovaných aplikací týče. Vedle nástrojů přímo od Honoru (tipy, technická podpora, komunitní aplikace, obchod s dalšími zařízeními značky) tu totiž najdete navíc také správce telefonu, mezinárodní jízdní řády, službu Trip.com, kancelářský balíček WPS, službu Booking.com, sociální síť TikTok, Netflix a dvojici her.

Jak rychle se telefon nabíjí?

Honor X8 i po stránce baterie nemá žádné překvapivé eso v rukávě. Výbava je tak vesměs standardní: 4 000mAh akumulátor s 22,5W rychlým nabíjením a příslušnou nabíječkou v balení. Výdrž telefonu se zastaví na vcelku obvyklém dni až dvou dnech používání, v závislosti na intenzitě používání. 22,5W nabíjení už je na dnešní dobu poměrně pomalé, na doplnění plné kapacity budete čekat zhruba hodinu a půl.

Jak Honor X8 fotí?

Honor X8 se chlubí celkem čtyřmi senzory na zádech, ovšem každému musí být jasné, že jen část z nich skutečně bude využitelná. Hlavní roli má každopádně 64Mpix senzor se světelností f/1,8, doplňkovou funkci pak zastává 5Mpix širokoúhlý snímač. Následuje nadbytečná dvojice 2Mpix fotoaparátů sloužících ke zlepšení portrétních snímků a k makro fotografii.

Po většinu času budete fotit hlavním 64Mpix snímačem, který v základu skládá sousední buňky snímače do rozlišení 16Mpix s vyšší citlivostí na světlo. Ten podává vcelku obvyklou kvalitu fotek, co se produkce ve střední třídě týče, tedy jinými slovy je to vcelku standardní smartphonový foťák se všemi jeho neduhy, především ve ztrátě detailů a šumu při horších světelných podmínkách.

Širokoúhlý 5Mpix foťák je už opravdu spíše nouzovka. Něco málo s ním vyfotíte hlavně za jasného denního světla, jakmile však začne světlo ubývat, tak na něj raději zapomeňte. Telefon nezaujme ani svými schopnostmi natáčení videa, maximálně z něj totiž vymáčknete pouze rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu.

Mám si Honor X8 pořídit?

Jak už jsme nastínili v úvodu, Honor zatím ještě není v pozici, ze které by si mohl naplno troufat na svou konkurenci. Byť model Honor X8 není nijak drahý, stojí totiž v 6/128GB konfiguraci jen 4 990 korun, tak stále se najde celá řada aspektů jeho výbavy, kde u konkurence dostanete přece jen o něco víc.

Tento model má svou silnou stránku především v designu, zbytek výbavy mu totiž už moc do karet nehraje. Absence 5G sice za tyto peníze nevadí, ovšem chybějící microSD už ano. Fotoaparát sice není nejhorší, je však hodně průměrný, což je tvrzení, které se dá aplikovat i na výkon a baterii. Všechno to nakonec trochu zachraňuje pěkný displej, kde Honor dostává zase nějaké ty body k dobru.

Situace na trhu je však neúprosná. Za 4,5 tisíce korun dostanete třeba Redmi Note 11 od Xiaomi, které sice má jen 4/64GB konfiguraci, zato však nabídne AMOLED displej, stejný výkon, výrazně větší baterii s rychlejším nabíjením a také podporu paměťových karet.

Ještě větší ránu pak Honoru X8 umí zasadit třeba Motorola G60, která za stejné peníze nabídne rovnou 120Hz displej, výkonnější procesor, podporu paměťových karet, 108Mpix fotoaparát a obří 6 000mAh baterii. Z tohoto duelu vychází Honor X8 drtivě poražen.