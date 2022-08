Honor má druhý nový model X8. Od předchozího se hodně odlišuje

Honor tak postupuje podobně jako jiné čínské značky. Pod jedním modelem se skrývají dva rozdílné telefony, které se primárně liší podporou 5G. Podobně postupuje například Realme, které má modely 9 a 9 5G (a několik dalších devítek). Stejně jako u Realme nejsou ani oba Honory X8 skoro stejné přístroje, výbava se odlišuje v mnoha směrech. Podobný je jen design o označení.

Při výběru se zřejmě nespletete, základní X8 je levnější, aktuálně stojí zhruba 5 500 korun. Za 5G u novinky X8 5G se připlácí zhruba tisíc korun. Ale pozor, část výbavy je papírově lepší u levnějšího modelu. Důvod může být v aktuální ceně 5G čipů, kterých je na trhu nedostatek a jsou výrazně dražší než 4G procesory. A aby výrobce udržel cenu na přijatelné úrovni, upraví část výbavy.

V případě obou honorů to je například displej. U modelu X8 dostanete 6,7palcový FHD+ panel s průstřelem pro čelní kamerku. U X8 5G si budete muset vystačit s HD+ panelem s úhlopříčkou 6,5 palce a z výřezem pro kamerku. Nízké rozlišení displeje je dnes u telefonu s podporou 5G a za 6 500 korun ostuda, tady Honor rozhodně nemůžeme pochválit, naopak.

V případě paměti je to remíza, oba přístroje se prodávají s 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Liší se samozřejmě procesory. Základní X8 má čip Snapdragon 680, který nepodporuje sítě 5G, a tak novinka dostala Snapdragon 480, což je základní čip Qualcommu s podporou 5G. V syntetických testech je 480 o něco výkonnější než čip z šestkové řady, takže v tomto směru má mírně navrch novinka.

Liší se i sestava fotoaparátů. základní X8 má čtyři snímače, novinka jen tři, ale to není rozhodující. Podstatné je, že novinka má hlavní snímač s rozlišením 48 Mpix a světelností f/1.8, původní model X8 má 64Mpix snímač a světelnost objektivu f/1.6. Navíc levnější model má i širokoúhlý snímač, který u 5G verze chybí. Oba pak mají dvoumegové makro a snímač pro hloubku ostrosti. Levnější model má i lepší přední foťák s rozlišením 16 Mpix, 5G novinka má rozlišení předního snímače jen 8 Mpix.

Oba telefony mají vedle USB-C konektoru i sluchátkový. Nabíjecí výkon 22,5 W je také stejný, ale novinka boduje větší baterií s kapacitou 5 000 mAh a také novějším Androidem 12. Původní model z května má Android 11 a baterii s kapacitou 4 000 mAh.

Celkově nový Honor X8 5G sráží mizerné rozlišení displeje. Pokud by telefon stál pod 5 tisíc korun, tak by to bylo akceptovatelné. Ale za startovní cenu 6 500 korun je na trhu mnoho levnějších i výrazně levnějších konkurentů s lepším displejem a podobnou další výbavou. I Samsung A13 5G, který má také jen HD+ displej, stojí o 800 korun méně.