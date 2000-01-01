náhledy
Silná konkurence nutí výrobce k zajímavým inovacím i v kategorii nejlevnějších smartphonů. Důkazem je nový Honor s označení X7d. Cena příznivá, mnoho pozitivních vlastností včetně foťáku s neobvykle vysokým rozlišením. Ale zároveň i kompromisy, aby se podařilo udržet cenu dostatečně nízko.
Autor: Honor
Nový levný honor má poněkud zvláštní označení, navíc na model X7 navazuje jen velmi zvolna a celkově se zákazník v nabídce levných modelů značky bude orientovat jen obtížně. Jednodušší to bude podle ceny, v tomto případě se začíná na částce 3 990 Kč.
Autor: Honor
Honor u levné novinky láká na její odolnost. Nejprve pády. V tomto případě výrobce uvádí certifikaci SGS Premium Performance, která běžná není. Ale měla by zaručit přežití telefonu při pádu z výšky až 1,8 metru.
Autor: Honor
Další sledovanou vlastností je norma IP. Tu Honor X7d plní ve specifikaci IP54, což znamená, že odolá prachu, ale u vody zvládne spíš jen šplouchance. Přesto výrobce uvádí, že telefon vydrží ponoření do půlmetrové hloubky po dobu jedné minuty.
Autor: Honor
Propagační fotky s telefonem pod vodou jsou lehce zavádějící. Celkově platí, že v pouzdře by toho mohl nový levný honor vydržet docela dost. Výrobce ještě vyzdvihuje možnost ovládat telefon mokrými i mastnými prsty. Navíc, v low-endové třídě je jeho odolnost nadprůměrná.
Autor: Honor
Což platí i o baterii a maximálním nabíjecím výkonu. Baterie má kapacitu 6 500 mAh a zřejmě je to běžný Li-ion článek rozdělený na dvě části. Maximální nabíjecí výkon je pak 35 W.
Autor: Honor
Doposud bylo vše perfektní a na danou cenovou třídu nadprůměrné. Jenže, někde se muselo i šetřit a z našeho pohledu je šetření na displeji špatná cesta. HD+ rozlišení je dnes už prostě málo, navíc při úhlopříčce 6,77 palce. Maximální jas TFT panelu je 800 nitů.
Autor: Honor
I v levné třídě se dnes musí vyskytovat umělá inteligence. Zde v podobě asistenta, který pomůže s některými vcelku běžnými funkcemi. AI umí pomoci i s úpravou fotek, třeba otevře oči.
Autor: Honor
Foťák je na první pohled velké překvapení. Hlavní snímač má totiž rozlišení 108 Mpix. Což je jistě fajn, při focení na plné rozlišení se nabízí šance na zajímavé výřezy. Ale jinak už toho telefon moc nenabídne. Druhý a poslední zadní snímač je pro hloubku ostrosti a vpředu je 8Mpix kamerka.
Autor: Honor
Pokud by vás překvapilo, že 108Mpix foťák je v mobilu za necelé čtyři tisíce, tak aktuálně seženete loňské Xiaomi Redmi 13 v základní variantě už za 2 800 korun. A vedle 108Mpix foťáku dostanete i FHD+ displej.
Autor: Xiaomi
Nebo za stejné peníze jako nový honor můžete mít Xiaomi Redmi Note 14, opět s FHD+ displejem a foťákem s rozlišením 108 Mpix. Horší bude kapacita baterie a zřejmě nižší bude odolnost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor pohání čip Snapdragon 685, zmíněná konkurence od Xiaomi využívá čipy Helio od MediaTeku. Výkonově jsou na tom podobně, žádný zázrak to není a žádný z těchto telefonů nepodporuje 5G. Honor X7d může mít paměť 6+128 GB za uvedené čtyři tisíce, za příplatek 500 korun je pak sestava 8+256 GB.
Autor: Honor
Telefon má dva reproduktory, ale reprodukce zřejmě není stereofonní. Výrobce vyzdvihuje adaptivní přizpůsobení hlasitosti venkovnímu prostředí a možnost velmi hlasité reprodukce.
Autor: Honor
Telefon nabízí samozřejmě NFC, třeba pro platby. Celkově je Honor X7d zajímavým telefonem s mnoha atraktivními prvky výbavy, kde zamrzí displej s nízkým rozlišením nebo absence širokoúhlého fotoaparátu.
Autor: Honor