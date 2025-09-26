|
Jedna věc super, jiná mizerná. Zajímavý low-end trpí na drobnosti
Je to největší upgrade za mnoho let, nejobyčejnější iPhone se hodně povedl
Při letošním představení nových iPhonů pro nás zůstal základní iPhone 17 trochu ve stínu modelů 17 Pro a tenkého iPhonu Air. Ale teď, když máme novinky v ruce, je právě základní iPhone 17 překvapivou...
Neuvěřitelná trojskládačka je zpět. Nová, lepší a konkurence stále nic nemá
Sankcím navzdory Huawei ukazuje, že v mobilech stále hraje extraligu. Po roce představil druhou generaci své trojskládačky, konkurence zatím reagovat nedokázala. A tentokrát už netají ani procesor,...
Špičkové chytré hodinky dostaly mamutí baterii. Výdrž je působivá
Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Fanoušci chytrých hodinek značky Huawei se dočkali novinky v podobě modelu Watch GT 6 Pro. Novinka v mnoha ohledech vylepšuje výbavu předchůdce, ale hlavně má mezi chytrými hodinkami jednu z vůbec...
Podívejte se na nový iPhone Air. Nás překvapil, není totiž jen tenký
Nový iPhone Air naplno spouští módu velmi tenkých smartphonů. Tím si můžeme být jisti. Ačkoli tenká konstrukce přináší určité kompromisy ve výbavě, Apple celkově přístroj skvěle promyslel a naše...
Huawei se předvádí v Evropě. Ukázal ultimátní chytré hodinky i superstylus
Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Konference značky Huawei v Paříži přinesla řadu novinek nejenom v kategorii chytrých hodinek. Viděli jsme i nové smartphony, tablet i sluchátka, a byť se jen část novinek dostane k českým zákazníkům,...
Umí komunikovat offline. Xiaomi odhalilo nová téčka s vysílačkou
Mnichov (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Xiaomi i letos odhaluje vylepšené modely řady T, kterým v nabídce značky patří místo těsně pod špičkou. Tentokrát se můžete těšit na pokročilý telefoto objektiv u dražšího modelu a také úplně novou...
Špičkový iPhone to nandal ostatním fotomobilům. Nestačí jen na dva exoty
Apple iPhone 17 Pro je jedním z nejlepších fotomobilů na trhu a tím nejlepším, který nepochází z Číny. Navíc nad ním jsou z našeho pohledu jen dva exotické modely. I podle nové metodiky DxO Mark...
Vyplatí se kupovat starší modely iPhonů ve slevě? U jednoho je to jasné
Apple začal prodávat nové iPhony 17. Ceny novinek zhruba kopírují původní ceny loňských a předloňských modelů. Ty se však logicky nyní nabízejí ve slevě. Není tak lepší koupit právě starší modely...
Rozbalili jsme nálož novinek od Applu. Z některých jsme nadšení
Do redakce nám dorazila většina letošních novinek Applu. Nabízíme vám první seznámení se s nimi a naše první dojmy. Jestliže jsou často mezigenerační inovace spíš mírné, tak letos jsou patrné na...
Operátor měl výpadek? Přihlaste se o slevu, máte na to dostatek času
V souvislosti s nedávnými výpadky mobilní sítě jednoho z tuzemských operátorů Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připomíná, že zákazníci mají při nefunkční službě právo na přiměřenou slevu. V takovém...
Čeští iphonisté mohou dát vale zastaralým SMS. Zatím však jen u T-Mobilu
Od pondělí 15. září mohou tuzemští uživatelé iPhonů využívat nový standard textových zpráv RCS (Rich Communication Services). Jako první jej v Česku zpřístupňuje T-Mobile. RCS komunikace je k...