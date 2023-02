Rekordman ve výdrži je od Honoru. Na baterku dá tři a půl dne

Baterie s kapacitou 6 000 mAh sama o sobě ukazuje, že by smartphone mohl vydržet na jedno nabití hodně dlouho. Ale zárukou skvělé výdrže být nemusí, ta záleží na celé řadě dalších faktorů, od použitého procesoru, displeje, přes další komponenty, až po softwarové vyladění celého telefonu. A zdá se, že u Honoru X7a se toto vše vývojářům podařilo.

Právě tento telefon se totiž momentálně ocitl se 147 body na vrcholu žebříčku hodnocení výdrže baterie organizace DxO Mark, která testy baterií v uplynulé době přidala ke svým obvyklým testům fotoaparátů mobilních telefonů a testům kvality zvuku a displeje. Do hodnocení se přitom nepočítá jen samotná výdrž jako taková, ale i rychlost nabíjení telefonu a celková energetická efektivita zařízení. Telefon tak musí být v tomto ohledu všestranný. A to Honor X7a je.

Na druhou stranu zdaleka nejlépe si právě vede v absolutní výdrži. V testu středně intenzivního používání, který DxO Mark používá jako jeden ze základních ukazatelů kvality přístroje, totiž Honor X7a dosáhl 86 hodin výdrže, což jsou tedy 3 dny a 14 hodin provozu na jedno nabití. Středně intenzivní používání přitom znamená, že je telefon během dne aktivně používán 4 hodiny, což je pro řadu uživatelů poměrně realistický údaj.

Výdrž baterie podle DxO Mark Honor X7a: 86 h

Vivo Y72 5G: 85 h

Wiko Power U30: 80 h

Sony Xperia 10 IV: 80 h

Oppo A77 5G: 76 h

Honor X8 5G: 74 h

Samsung Galaxy M51: 73 h

Xiaomi Redmi Note 11S: 72 h

Asus ROG Phone 6: 72 h

Honor X9a: 72 h

Ti, kdo telefon používají jen mírně, se můžou u Honoru X7a těšit dokonce na možná neuvěřitelných 128 hodin výdrže, tedy 5 dní a 8 hodin. To je s rezervou celý pracovní týden. Mírné používání přitom znamená, že je telefon aktivní 2,5 hodiny denně, takže to rozhodně neznamená, že by jej uživatel jen tak nechával ležet. A i při intenzivním využití (7 hodin aktivního displeje denně) je výdrž Honoru X7a skvělá: 52 hodin, tedy 2 dny a 4 hodiny.

Těchto parametrů telefon dosahuje díky dobrému vyladění a relativně úspornému hardwaru. Model X7a pohání procesor MediaTek Helio G37 s 6 GB RAM, velký 6,75" displej je klasické TFT-LCD konstrukce, ale má nízké rozlišení 720 × 1 600 pixelů. Díky tomuto hardwaru je tak minimalizována jak spotřeba telefonu v pohotovostním režimu, tak i ve chvíli, kdy je displej aktivní: s menším množstvím pixelů se telefon tolik „nenadře“.

Je tedy logické, že Honor X7a je cenově dostupný smartphone. V Česku se prodává za zhruba 5 500 korun, častěji však na trhu najdeme ještě levnějšího sourozence X7. Ten má ovšem menší baterii (5 000 mAh) a jiný procesor (Snapdragon 680). Ani jeho výdrž asi nebude špatná, ale DxO Mark ji netestovala. Vzhledem k cenové hladině je pak jasné, že Honor X7a není žádným rekordmanem v rychlosti nabíjení. Telefon se nabíjí maximálně výkonem 22,5 W, podle testu DxO Mark trvá dobití baterie z nuly na 100 % dvě hodiny a dvacet minut. Na druhou stranu po pouhých pěti minutách nabíjení dostane uživatel téměř čtyři hodiny výdrže.

DxO Mark nicméně zároveň upozorňuje na to, že třeba mezi indikací plného nabití telefonu a skutečným plným nabitím je velký časový rozdíl, celých 40 minut: je to však dáno zejména tím, že ikona na displeji ukazuje nepřesně. Když tedy telefon „tvrdí“, že je plně nabitý, není tomu tak a je třeba ještě počkat.

Že se Honoru v oblasti výdrže baterie daří celkově, ukazují i jeho další výsledky v testech DxO Mark. Společně s modelem X7a zveřejnila organizace i výsledky testu dražšího modelu X9a a i ten si vede výborně. V žebříčku je celkově čtvrtý a na jedno nabití má při středně intenzivním používání poskytnout tři dny výdrže. Starší Honor X8 také v testu dosáhl na skvělých 74 hodin výdrže. Co se konkurence týče ve výdrži si velmi dobře vede třeba Vivo Y72 5G (85 hodin) nebo Sony Xperia 10 IV (80 hodin).