Stojí stejně jako plná nádrž benzínu. Co umí superlevný smartphone?

Jan Matura
Nejlevnější smartphony stojí zhruba jako nádrž benzínu. Nebo jako 55 jízd hromadnou dopravou, nebo jako 36 kostek másla. Prostě jsou levné a dlouho platilo, že ty nejlevnější za moc nestojí. Podívali jsme se na superlevnou novinku, jestli se v tomto segmentu trhu něco změnilo.
Honor X5c Plus

Honor X5c Plus | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Honor X5c Plus
Honor X5c Plus
Honor X5c Plus
Honor X5c Plus
14 fotografií

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc

Tipy na vánoční dárky 2025

Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.

K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte

Realme GT8 Pro

Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...

Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok

Apple iPhone 17 Pro Max a předchůdci iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max...

Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší dostupný smartphone a vyhrajte samsung

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Třetí kolo startuje v pátek 5. prosince a...

10. prosince 2025

Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok

Apple iPhone 17 Pro Max a předchůdci iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max...

Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...

9. prosince 2025

Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc

Tipy na vánoční dárky 2025

Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.

8. prosince 2025

Jedinečný displej za výbornou cenu, kterou můžete i snížit. Test T Tablet 2

T-Mobile T Tablet 2

Druhá generace operátorského tabletu od T-Mobilu se rozhodla jít vcelku jedinečnou cestou. T-Mobile totiž sáhl po zařízení od výrobce TCL, které má displej s technologií Nxtpaper. Ta v běžných...

7. prosince 2025

O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením

Ilustrační snímek

Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc...

6. prosince 2025

Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence zdraží příští rok mobily. Takové informace lze najít v médiích po celém světě. A skutečně je zde riziko, že boom umělé inteligence bude mít vliv na ceny počítačů (především), ale i...

6. prosince 2025

Využívají stejný trik. Mezigeneračně ovšem mobily už nepřevlečete

Google Pixel 10 a Pixel 9 a jejich pouzdra

Kompaktní smartphony Pixel od Googlu využívají už v druhé generaci stejný trik: pouzdra ze základního modelu řady pasují i na vybavenější model Pro. Ovšem mezi generacemi to už neplatí: pouzdro...

5. prosince 2025  13:04

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší dostupný smartphone a vyhrajte samsung

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Třetí kolo startuje v pátek 5. prosince a...

5. prosince 2025

Severokorejský mobilní zmar: Samtaesung 8 byste určitě nechtěli

Ilustrační snímek

Přestože na první pohled mohou působit jako běžné smartphony, tak při bližším seznámení je zjevné, že tu něco nehraje. Starý mobilní systém, absence služeb Googlu či třeba nemožnost zapnout...

5. prosince 2025

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

4. prosince 2025  9:04

K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte

Realme GT8 Pro

Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...

4. prosince 2025

Digitální karty jsou praktičtější než plastové. Využívá je stále více firem

ilustrační snímek

Peněženka naditá plastovými věrnostními kartami? To už je minulost. Stačí mobil a máte všechny slevy a benefity po ruce. A navíc vám nic neunikne. Jak digitální karty fungují a které firmy už je...

3. prosince 2025

