Stojí stejně jako plná nádrž benzínu. Co umí superlevný smartphone?
Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě
Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....
Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc
Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.
K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte
Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...
Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok
Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...
Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší dostupný smartphone a vyhrajte samsung
Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Třetí kolo startuje v pátek 5. prosince a...
Nejlevnější smartphony stojí zhruba jako nádrž benzínu. Nebo jako 55 jízd hromadnou dopravou, nebo jako 36 kostek másla. Prostě jsou levné a dlouho platilo, že ty nejlevnější za moc nestojí. Podívali...
Jedinečný displej za výbornou cenu, kterou můžete i snížit. Test T Tablet 2
Druhá generace operátorského tabletu od T-Mobilu se rozhodla jít vcelku jedinečnou cestou. T-Mobile totiž sáhl po zařízení od výrobce TCL, které má displej s technologií Nxtpaper. Ta v běžných...
O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením
Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc...
Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování
Umělá inteligence zdraží příští rok mobily. Takové informace lze najít v médiích po celém světě. A skutečně je zde riziko, že boom umělé inteligence bude mít vliv na ceny počítačů (především), ale i...
Využívají stejný trik. Mezigeneračně ovšem mobily už nepřevlečete
Kompaktní smartphony Pixel od Googlu využívají už v druhé generaci stejný trik: pouzdra ze základního modelu řady pasují i na vybavenější model Pro. Ovšem mezi generacemi to už neplatí: pouzdro...
Severokorejský mobilní zmar: Samtaesung 8 byste určitě nechtěli
Přestože na první pohled mohou působit jako běžné smartphony, tak při bližším seznámení je zjevné, že tu něco nehraje. Starý mobilní systém, absence služeb Googlu či třeba nemožnost zapnout...
Digitální karty jsou praktičtější než plastové. Využívá je stále více firem
Peněženka naditá plastovými věrnostními kartami? To už je minulost. Stačí mobil a máte všechny slevy a benefity po ruce. A navíc vám nic neunikne. Jak digitální karty fungují a které firmy už je...