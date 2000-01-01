náhledy
Občas nás dokáže nějaký mobil svými vlastnostmi vyvézt z míry. Tentokrát se to podařilo v podstatě levnému Honoru Win Turbo. Ten má divný jen název a popravdě je dost průměrný, co se fotoaparátu týče. Jinak jeho výbava překvapuje a cena je fantastická. Ale samozřejmě to má háček.
Autor: Honor
Model Win Turbo je nejlevnější tedy základní model nové řady Win od Honoru. První dva modely výrobce představil na přelomu roku. To, že je novinka nejlevnější, však neznamená, že je ošizená. Naopak.
Autor: Honor
Hlavní a první představený model Win z úplného konce minulého roku má z celé trojice nejvýkonnější procesor a foťák má teleobjektiv.
Autor: Honor
Celá řada Win patří do střední třídy, ale hlavní Win (zde na obrázku) je cenově odskočený. Na druhou stranu, v přepočtu za 14 000 dostanete hodně paměti a k tomu Snapdragon 8 Elite gen 5. To je super nabídka.
Autor: Honor
Druhým představeným byl Win RT (zde černý telefon vpravo, přední je vrcholný Win). Už nemá teleobjektiv a procesor je „jen“ Snapdragon 8 Elite. Cenově je pak o dost levnější, začíná v přepočtu na částce 9 500 korun.
Autor: Honor
Všechny tři telefony mají jednu jedinečnou vlastnost a tou je kapacita baterie 10 000 mAh. Není to už úplně výjimečné, ale je to hodně nadprůměrné.
Autor: Honor
Výrobce telefonu s moderní Si-C baterií predikuje až pětidenní výdrž na jedno nabití. Reálně to bude méně, ale stále vysoko nad průměrem. Tento model nabízí jen drátové nabíjení s výkonem až 80 W.
Autor: Honor
Design je spíš nenápadný s relativně originálním fotomodulem. Displej má velmi tenké rámečky, ale celkově je to dost nenápadný telefon.
Autor: Honor
Vedle baterie je výjimečný i displej. Ten je typu AMOLED s úhlopříčkou 6,79 palce a 1,5K rozlišením. Famózní je jas. Celoplošné maximum je 1 800 nitů, špičkové lokální maximum je pak závratných 8 000 nitů.
Autor: Honor
IP66, IP68, IP69, IP69K jsou všechny normy, které telefon plní. Takže je prachotěsný a zvládne i horkou tlakovou vodu. Výrobce v detailním popisu uvádí, že IP69K plní telefon podle normy ISO, zbylé pak podle lokální čínské normy. Výrobce uvádí, že telefon vydrží pád až o hloubky 6 metrů.
Autor: Honor
Vedle voděodolnosti je telefon odolný i proti pádům. A to jak v podobě odolného krycího skla, tak vnitřní elektroniky.
Autor: Honor
Foťák je nejslabší částí telefonu. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix a je vybavený optickou stabilizací. Druhým je pětimegový širokoúhlý snímač, tedy nic extra. Vpředu je 16megová selfie kamerka.
Autor: Honor
Pro čínský trh je důležitý integrovaný infraport, který z telefonu dělá dálkové ovládání třeba pro klimatizaci.
Autor: Honor
Telefon má i plnohodnotné NFC. To dřív čínským modelům někdy chybělo, tamní trh nepoužívá NFC platby.
Autor: Honor
S operační pamětí 12 nebo 16 GB a uživatelskou 256 nebo 512 GB jde telefon proti současnému trendu osekávání paměti. To se na čínském trhu zatím neděje. Výrobce tak slibuje solidní herní zážitek.
Autor: Honor
Ten by měl dopřát i čip Mediatek 8500 Elite, který sice na úplnou špičku ztrácí, ale jeho přes dva miliony bodů v Antutu je stále skvělá hodnota.
Autor: Honor
Telefon má i stereofonní reproduktory.
Autor: Honor
Podstatnou informací je, že telefon vyjde v Číně od 8 300 korun Což je s ohledem na výbavu skvělá cena. Ta evropská by jistě byla vyšší, odhadujeme tak 14 000 Kč minimálně. Ale i to bylo velmi zajímavé.
Autor: Honor
Vrcholný model řady Win (zde na obrázku) už výbavou atakuje top modely, ale tím prostě není. Honor podobně postupuje i s řadou 600, kterou v Česku prodává. A právě model 600 Pro, který v některých aspektech top model připomíná, stojí 22 000 Korun.
Autor: Honor
Což je navíc akční cena, původní byla 24 000 Kč. Což je prostě moc. Čínské ceny jsou sice pro export nereálné, ale s rozumným příplatkem by prodeje šly určitě dobře. (Zde na obrázku top model Win)
Autor: Honor