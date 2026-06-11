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Největší baterie, nejzářivější displej. Ale na jedné věci se muselo šetřit
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
Fejkové Apple Watch z Aliexpressu stojí jako tři piva. Mají vysoké hodnocení
Levných chytrých hodinek je na nákupním portálu Aliexpress nespočet a výrobci se pořád snaží srazit cenu co nejníž. My jsme tentokrát ve snaze najít nějaké levné, přesto použitelné hodinky vyzkoušeli...
Operátor o něm tvrdí, že to je jeden z nejžádanějších mobilů, které prodává
Tento model v běžné síti nenajdete, momentálně je exkluzivně v nabídce operátorů, třeba u O2, u kterého patří nejprodávanější telefony. Operátorská exkluzivita je pozitivní vlastností, portfolio...
Prý je nikdo nechce a mají končit. Jenže teď jsou hitem a výbavou nešetří
Dobře vybavené a přitom kompaktní smartphony nevymřely. Stále na ně vsází například Samsung u základního typu své řady S, ale také Google u pixelů. A nově třeba také Vivo, jehož model X300 chce...
Tyto novinky zamíří do vašich iPhonů. Apple ukázal novou verzi systému iOS
Na vývojářské konferenci WWDC společnost Apple odhalila podobu a nové funkce mobilního systému iOS 27, který bude brzy dostupný pro moderní iPhony. Důraz klade na umělou inteligenci, celkově...
Mobil až takový problém není, děti ničí internet, říká úřad
Dětem do 13 let by rodiče neměli s ohledem na rizika spojená s jejich používáním dávat smartphony. Doporučuje to švédský úřad pro veřejné zdraví. Cílem je omezit působení škodlivého obsahu na děti,...
Geniální maličkost. Tuto věc jsme neviděli už opravdu dlouho a není jediná
Krátce jsme si vyzkoušeli celkem zajímavou novinku značky Nubia, herní telefon Neo 5 GT. Telefon se pyšní celou řadou unikátních prvků, ovšem mezi nimi se našel jeden, který nás překvapil. Design...
Největší baterie, nejzářivější displej. Ale na jedné věci se muselo šetřit
Občas nás dokáže nějaký mobil svými vlastnostmi vyvézt z míry. Tentokrát se to podařilo v podstatě levnému Honoru Win Turbo. Ten má divný jen název a popravdě je dost průměrný, co se fotoaparátu...
Chtěli ušetřit, jenže slovenský podvodník je nachytal. Posílal falešné iPhony
Snaha ušetřit nějakou tu korunu při nákupu čehokoli není nic neobvyklého. Ruku v ruce s tím jde však obezřetnost. O to více, pokud jde o neobvykle výhodné nabídky. Ty by měly v lidech vzbudit...
Mobilní síť budoucnosti: 5G úplně všude a voiceboti poznají zlost či nadávky
Jaký je stav tuzemských mobilních sítí? Co se stane, když vypadne proud? A jak se mění infolinka pod náporem umělé inteligence? Detailní vhled do sítě O2 přinášíme v rozhovoru s technickým ředitelem...
První roamingové balíčky, které poběží i po vyčerpání dat. Ceny od 199 Kč
O2 uvedlo nové datové balíčky určené pro zákazníky cestující mimo EU, které už za dvě stovky zajistí datové připojení nejen v exotických destinacích, ale i při přejezdu Švýcarska. Nabídka balíčků je...
S touhle věcičkou budete neustále středem pozornosti. Do kapsy ji neschováte
Čínští výrobci smartphonů už dlouho posouvají u fotoaparátů svých modelů hranice. Teď se součástí tohoto trendu stalo příslušenství, které rozšíří schopnosti telefonů a přiblíží je k profesionálním...
Na pozici světové jedničky může jen vzpomínat. Apple ho brzy vystřídá
Dlouhá léta byla mobilní světová jednička – tedy firma s největšími prodeji – jasná. Jihokorejský Samsung trh válcoval a dlouhodobě těžil z toho, že vedle prémiových produktů nabízel i levnější...
Tyto novinky zamíří do vašich iPhonů. Apple ukázal novou verzi systému iOS
Na vývojářské konferenci WWDC společnost Apple odhalila podobu a nové funkce mobilního systému iOS 27, který bude brzy dostupný pro moderní iPhony. Důraz klade na umělou inteligenci, celkově...
Prý je nikdo nechce a mají končit. Jenže teď jsou hitem a výbavou nešetří
Dobře vybavené a přitom kompaktní smartphony nevymřely. Stále na ně vsází například Samsung u základního typu své řady S, ale také Google u pixelů. A nově třeba také Vivo, jehož model X300 chce...
Fejkové Apple Watch z Aliexpressu stojí jako tři piva. Mají vysoké hodnocení
Levných chytrých hodinek je na nákupním portálu Aliexpress nespočet a výrobci se pořád snaží srazit cenu co nejníž. My jsme tentokrát ve snaze najít nějaké levné, přesto použitelné hodinky vyzkoušeli...
Kupujte, dokud jsou. Čekat na novinky je loterie, která se nemusí vyplatit
Paměťová krize bude zřejmě mnohem silnější, než se ještě na začátku roku zdálo. Ceny pamětí pro smartphony během roku vzrostly až trojnásobně a to se musí projevit i v cenách finálních produktů....