Značka Honor na samotném konci roku potvrdila hned dva nové modely, které mají nebývale velké baterie. Jeden z nich navíc okatě opisuje od Applu, ovšem kapacita baterie je opravdu bezkonkurenční.
Autor: Honor
Honor se zběsile pustil do navyšování maximální kapacity baterie u smartphonů běžné konstrukce. Zatímco během roku 2025 se maximální kapacita pohybovala okolo 7 500 mAh, v roce 2026 nás zřejmě čeká lavina mobilů s baterií větší než kdejaká powerbanka.
Konkrétně jde o model Honor Win, který se chlubí hned 10 000mAh akumulátorem a výrobce jej plánuje uvést na domácí čínský trh hned v první lednový den.
Konkurence ovšem obratem přišla s tvrzením, že chystá uvést 10 001mAh model, Honor tak neváhal a vzápětí ještě oznámil model Power 2, který nabídne 10 080mAh baterii.
Ohledně modelu Honor Power 2 máme však zatím méně informací, jeho oficiální odhalení je plánované až na 5. ledna 2026.
U Honoru Win naopak už známe kompletní specifikace i cenu. Jde o prémiový model se špičkovým čipem a také nadstandardní sestavou zadních fotoaparátů.
Displej této novinky má úhlopříčku 6,8 palce a Full HD+ rozlišení. Jde o AMOLED panel s dosud nevídaně rychlou obnovovací frekvencí 185 Hz.
O výkon se stará aktuálně nejvýkonnější čip od Qualcommu, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Zájemci se mohou těšit na paměťové verze s až 16GB operační paměti a 1 TB úložiště pro data.
Nejpůsobivějším prvkem výbavy je samozřejmě ona 10 000mAh baterie. Jde o nový typ křemíko-uhlíkového akumulátoru, který nabízí efektivnější ukládání energie do menších rozměrů.
Na telefonu přítomnost velké baterie vizuálně nepoznáte, jde o model standardní konstrukce s 8,3 mm tloušťkou těla.
Honor Win umožní navíc rychlé nabíjení s výkonem až 100 W, což se jistě bude hodit. A k dispozici je také 80W bezdrátová technologie.
Na zádech telefonu je trojice fotoaparátů: hlavní slovo má 50Mpix senzor se světelností f/2,0, následuje pak 50Mpix telefoto snímač s optickou stabilizací a trojici uzavírá 12Mpix širokoúhlý foťák.
Telefon je odolný proti vniknutí prachu a vody, nevadí mu dokonce ani vysokotlaký proud vody (certifikace IP69).
V telefonu je samozřejmě operační systém Android 16 s grafickou nadstavbou MagicOS 10.
Dalším zajímavým prvkem výbavy modelu Honor Win je také systém aktivního chlazení hardwaru s větráčkem ukrývajícím se pod naznačenou čtvrtou pozicí fotoaparátů na zádech.
Model se nejprve dostane na čínský trh, kde startuje od 3 999 čínských jüanů (asi 12 tisíc korun bez daně) za 12/256GB variantu. Dostupnost na globálním trhu zatím známá není.
