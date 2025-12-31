|
To je zase nesmysl. Tento mobil lidé dříve nechtěli, tak proč by měli teď?
Jako přelomový nápad v době uniformních smartphonů s velkou obrazovkou působí novinka od malé firmy Clicks, která chce zájemcům nabídnout mobil s fyzickou qwerty klávesnicí. Údajně má jít o...
Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte
Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...
Nechtěné smartphony jsou cenový hit. Výrazně zlevnil i jeden nový iPhone
Tenké smartphony si srdce zákazníků prozatím nezískaly. Po Samsungu Galaxy S25 Edge neslaví velké úspěchy ani iPhone Air, u kterého byla očekávání veliká. Proto i tento model seženete u většiny...
Nový chytrý prsten je noční můrou e-shopů. Z druhé ruky ho nekupujte
Firma Pebble při svém návratu na trh přišla kromě nových chytrých hodinek i s nečekaným nápadem. Vytvořila totiž jednoúčelový chytrý prsten, který slouží k nahrávání zvuku. Zajímavostí zařízení je,...
Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena
Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...
Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro
Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle vybavený smartphone, tak nabízí fotoaparáty vyladěné proslulou značkou Ricoh a má také nevídaný...
Ve výprodejích, nebo hned? Chytří zákazníci si odnesou i krabici věcí zadarmo
Donedávna platilo, že nejlepší ceny smartphonů jsou výhradně ve výprodejích, minimálně po půlroce na trhu. Dnes už to tak úplně neplatí a zajímavé nabídky lze získat i mnohem dřív. Jen bonus nebude v...
Fritéza zdarma. Stačí si koupit nové Xiaomi a napsat na něj recenzi
Na trh brzy zamíří nový nejlépe vybavený model Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Společně s čtyřmi dalšími sourozenci bude tvořit hlavní nabídku dostupnějších modelů této značky pro letošní rok. Start...
Překonal všechny, až na jednoho. Vivo má naprosto elitní fotomobil
Spolupráce s firmou Zeiss vynesla čínskou značku Vivo už před lety mezi elitu fotomobilů. V hodnocení DxO Mark se její smartphony pohybují tradičně vysoko, ale zatím to nikdy nebylo na úplně předních...
K nejlepšímu displeji přidali i dobrou výbavu. Evropa tentokrát neostrouhá
Čínská značka TCL představila v USA na veletrhu CES svůj nový smartphone s parádním Nxtpaper displejem, který přináší skvělou čitelnost a komfort za všech podmínek. Nový model dostal solidní výbavu a...
Používají návleky i sprej proti námraze. Údržba vysílačů je v zimě náročná
Zařízení mobilních vysílačů musí fungovat v letních vedrech i zimních mrazech. Lidé se potřebují dovolat nebo se připojit k internetu, i když sněží nebo je námraza. Vysílače mobilních sítí musí...
Má nejvýkonnější čip a další výhody pod 20 tisíc. Test Poco F8 Ultra
Značka Poco se snaží hnát kupředu, co nejvíce to jen jde. Nyní, s příchodem nových čipů od Qualcommu, je vůbec první, kdo nabízí špičkový čip v modelu Poco F8 Ultra za méně než 20 tisíc korun, a k...