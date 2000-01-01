náhledy
Když jsme se podívali na parametry této trojice novinek, tak jsme si posteskli, proč se takové přístroje v Evropě neprodávají. Honor si je šetří pro domácí trh a my můžeme jen závidět. Některé hodnoty jsou až neuvěřitelné.
Autor: Honor
Řada Win od Honoru je na trhu od loňska, letos tak přichází druhá generace. Ta první šokovala především baterií s kapacitou přes 10 000 mAh. Letos jdou některé modely v tomto směru ještě dál. Celkem jsou tři, seřazené sestupně: zde na obrázku vlevo Honor Win 2 a vedle něj černý Honor Win RT 2.
Autor: Honor
Třetím je model Honor Win Turbo 2 (na tomto obrázku), který je z celé trojice nejlevnější. Vše jsou telefony střední třídy, model Win 2 ji pak asi už přerůstá. Navíc to jsou přístroje zaměřené na mobilní hraní, méně už na fotografování. Třeba teleobjektiv nemá ani jeden přístroj.
Autor: Honor
Pokud vás zaujal neobvyklý šmouhatý design, tak ten mohou mít všechny tři modely. Je to docela zajímavé, alternativou je bílá nebo černá verze. Základní Win Turbo 2 má z trojice nejslabší procesor, ale to nejslabší je opravdu jen v porovnání se zbytkem klanu. Displej je stejný, foťák o něco slabší.
Autor: Honor
Každopádně Honor Win Turbo 2 má baterii s kapacitou 12 070 mAh. Nabíjecí výkon je 90 W. Pokud se děsíte velkého a těžkého těla, tak úplný prcek to není, ale vlastně průměrně velký a trochu nadprůměrně těžký smartphone. Tloušťka je 8,5 mm a hmotnost je 235 gramů.
Autor: Honor
Na opačném konci řady Win stojí model Win 2. Vcelku snadno to lze poznat podle mohutnějšího fotomodulu, i když tam trochu klame tělem. Objektivy zde jsou také jen dva (levý sloupec): hlavní 200 Mpix s optickou stabilizací a 12Mpix širokoúhlý.
Autor: Honor
Kolečka v pravém sloupci fotomodulu už s foťákem mnoho společného nemají. Dole je přisvětlovací dioda s barevným informačním světlem, které slouží pro vícero funkcí. Nad nimi je mřížka chladiče.
Autor: Honor
Nejvyšší model má na boku i dotykovou plošku/tlačítko pro vícero funkcí, které si uživatel může nastavit. Jsou zde tři úrovně haptické odezvy.
Autor: Honor
Odolnost je maximální, telefon plní normy IP68, IP69 a IP69K. Baterie je zde menší než u dvojice zbylých přístrojů, má kapacitu „jen“ 10 100 mAh. Nabíjecí výkon je po drátě 100 W, bezdrátově, což je specialita tohoto modelu, to jde až výkonem 80 W.
Autor: Honor
Telefon pohání čip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, což je u telefonu, který nepatří do top třídy, poněkud překvapující. Aby výkon, nabíjení a další funkce fungovaly, jak mají, je zde velmi propracované chlazení. Větráček nasává vzduch, ochladí součástky a je vyfukován výdechy na stranách fotomodulu.
Autor: Honor
Podobným, ale jednodušším systémem se může pochlubit i levnější model Win RT 2. Zde má chladící systém méně výdechů, ale i tak je to na mobil impozantní věc
Autor: Honor
Co má každý model jiného, jsou procesory. Základní Turbo 2 má Snapdragon 8s Gen 4, prostřední RT 2 pak Snapdragon 8 Elite Gen 5 a o špičkovém Snapdragon 8 Elite Extreme gen 6 v modelu Win 2 už byla řeč.
Autor: Honor
Fotoaparát modelů Win 2 a Win RT 2 je stejný. Oproti základnímu Turbu má hlavní snímač rozlišení 200 Mpix a má taktéž optickou stabilizaci. Širokoúhlý snímač má rozlišení 12 Mpix a vpředu je vždy 50Mpix foťák.
Autor: Honor
Spíš průměrná sestava foťáků je docela logická, řada Win směřuje k jiným zákazníkům. A těmi jsou náruživí hráči mobilních her, kteří ocení vysoký výkon a také dodávané příslušenství v podobě herního ovladače.
Autor: Honor
A na hráče je zaměřený i displej, který má fantastické parametry a je stejný u celé trojice modelů. Úhlopříčka je 6,89 palce, rozlišení pak 2K (což u střední třídy rozhodně není obvyklé).
Autor: Honor
Jas je 2 000 nitů standardně a špičkově až 10 000 nitů. A pro hráče her je tu pak maximální obnovovací frekvence 185 Hz. Což jsou opět vysoce nadprůměrné hodnoty.
Autor: Honor
Zde je fotomodul modelu Win RT 2, vedle objektivů je ventilátor.
Autor: Honor
Stejně jako předchozí první generace modelů Win se ani tato druhá zřejmě mimo Čínu nedostane. Což je velká škoda, protože telefony mají co nabídnout a ceny na čínském trhu jsou atraktivní.
Autor: Honor
Základní Turbo 2 začíná v přepočtu na 9 500 korunách, nejdražší Win 2 startuje na 18 500 korunách. Ač jsou ceny na čínské poměry vysoké (přibližně o 20 procent vyšší než u minulé generace), tak z evropského pohledu jsou stále velmi zajímavé. Vlastně i s obvyklou exportní přirážkou 30 až 50 procent by to nemuselo být nezajímavé.
Autor: Honor