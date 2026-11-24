|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Black Friday na iDNES Premium: Rok čtení za 590 Kč a k tomu AlzaPlus+ jako dárek
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Při placení ani nebudete muset vytahovat mobil. Bude vás to stát 1 600 korun
Nová série chytrých fitness náramků od Xiaomi je tady a nese pořadové číslo 11. Výrobce tentokrát vylepšil displeje, ztenčil tělo a přidal novou celokovovou variantu. Vrací se také podpora mobilních...
Našli jsme nejlepší slevy smartphonů. Na některé se čekalo docela dlouho
Slevy mobilů už kvůli všeobecnému zdražování elektroniky nejsou to, co bývaly. Výhra bude někdy i jen 25% snížení ceny. Přesto jsme našli pár modelů, u kterých můžete nákupem v Black Friday akcích...
Jeden z těchto smartphonů musíte mít, pokud chcete používat nejlepší síť
Operátor O2 spustil ve své síti nejmodernější řešení 5G, které nabízí rychlejší odezvu i možnost využít některé specifické služby. Je k tomu však potřeba kompatibilní mobilní telefon. Naštěstí je...
Proč je před námi schovávají? Tato monstra mají skvělé funkce a výbornou cenu
Když jsme se podívali na parametry této trojice novinek, tak jsme si posteskli, proč se takové přístroje v Evropě neprodávají. Honor si je šetří pro domácí trh a my můžeme jen závidět. Některé...
Dochází k největší změně smartphonů za dlouhou dobu. Budou vám vyhovovat?
Nová značka smartphonů Osta má slavného majitele a její první model v nabídce je vpravdě nezvyklý smartphone. Vypadá totiž trochu jako některé modely s ohebným displejem, přitom ale takový displej...
iPhony už nejsou prémiové a výjimečné zboží, protože by byly příliš drahé
iPhonům bude příští rok 20 let. Během této doby se staly prakticky statusovým symbolem. Všeobecně jsou považované za drahé telefony, které si nemůže každý dovolit. Což je samozřejmě částečně pravda,...
Dochází k největší změně smartphonů za dlouhou dobu. Budou vám vyhovovat?
Nová značka smartphonů Osta má slavného majitele a její první model v nabídce je vpravdě nezvyklý smartphone. Vypadá totiž trochu jako některé modely s ohebným displejem, přitom ale takový displej...
Našli jsme nejlepší slevy smartphonů. Na některé se čekalo docela dlouho
Slevy mobilů už kvůli všeobecnému zdražování elektroniky nejsou to, co bývaly. Výhra bude někdy i jen 25% snížení ceny. Přesto jsme našli pár modelů, u kterých můžete nákupem v Black Friday akcích...
Proč je před námi schovávají? Tato monstra mají skvělé funkce a výbornou cenu
Když jsme se podívali na parametry této trojice novinek, tak jsme si posteskli, proč se takové přístroje v Evropě neprodávají. Honor si je šetří pro domácí trh a my můžeme jen závidět. Některé...
Při placení ani nebudete muset vytahovat mobil. Bude vás to stát 1 600 korun
Nová série chytrých fitness náramků od Xiaomi je tady a nese pořadové číslo 11. Výrobce tentokrát vylepšil displeje, ztenčil tělo a přidal novou celokovovou variantu. Vrací se také podpora mobilních...
Zadáte kód a stisknete zelené tlačítko. Operátor vám prověří mobil i SIM
Operátor O2 spustil po celé republice nejmodernější 5G+ síť. Výhody sítě včetně vysokých přenosových rychlostí využijete, jen pokud máte podporovanou SIM a také smartphone. Vše zjistíte zadáním kódu...
Jeden z těchto smartphonů musíte mít, pokud chcete používat nejlepší síť
Operátor O2 spustil ve své síti nejmodernější řešení 5G, které nabízí rychlejší odezvu i možnost využít některé specifické služby. Je k tomu však potřeba kompatibilní mobilní telefon. Naštěstí je...
Vypněte si notifikace. Expertka radí, co dělat, aby nám mobily nezničily život
Každý desátý člověk ho nechává zapnutý vedle postele a odpovídá na zprávy, které ho probudí. Mobily si říkají o naši pozornost ve dne i v noci a někdy je dáváme svým dětem. „Obrazovky by nikdy neměly...
Skvělý výhled s adrenalinovým přídavkem. Ne každý na tuto věž vystoupá
Z tohoto místa máte Příbram a Brdskou vrchovinu jako na dlani. Nacházíte se sice jen necelých 40 metrů nad zemí, pod vámi je však přibližně 1,2 kilometru hluboká důlní jáma. Užijte si výhledy z...
Zvládnete to ještě s tlačítky? Vezměte do ruky historický mobil, jde to i virtuálně
Historický tlačítkový mobilní telefon můžete vzít do ruky i virtuálně. Stačí ve webovém prohlížeči otevřít simulátor, který vytvořil jeden nadšený sběratel mobilů. Díky jeho práci si můžete do...
Dubaj / Dubai Bezkonkurenční financování jedinečného projektu vedle Bentley villas!
Dubaj, Spojené arabské emiráty
3 000 000 Kč
Operátoři lákají na výrazné slevy. Překvapují velmi výhodné nabídky tarifů
Ačkoli Černý pátek (Black Friday) oficiálně připadá až na 27. listopadu, tak mnozí čeští prodejci lákají na zlevněné zboží i s výrazným předstihem. Stranou nestojí ani mobilní operátoři. U některých...
Proč to vypadá skoro stejně jako iPhone Duo? Výhodou je nižší cena
Zdálky jsme se nechali nachytat, když jsme ho vzali do ruky, tak nám už bylo jasné, že toto není iPhone Duo. Ale ta podobnost je opravdu velká. Kdo od koho opisoval, je asi zjevné, pikantní však je,...