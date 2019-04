Míří vysoko a míří dobře. Test Honor View 20

Špičkové modely Honor byly vždy výhodnější než věhlasná konkurence. Platí to i pro aktuální Honor View 20, který přináší špičkové vlastnosti a jen málo ústupků. Na druhou stranu už není kdovíjak levný, cena 15 tisíc korun je ale stále dostatečně lákavá, byť konkurence je tu už docela dost.

View 20 ukazuje, že „zabijáci“ top-modelů mohou výrazně těžit z toho, že kombinují moderní prvky a trochu konzervativnější pojetí. U View 20 patří k moderním prvkům třeba displej s průstřelem nebo hodně blyštivý design, konzervativnější je rozlišení displeje a jeho celkové provedení. Funkčně tak vlastně View 20 na nejnadupanější telefony téměř neztrácí, jen mu chybí některé technologické výstřelky. To může být pro mnohé výhodou, navíc je tu i luxusní fotoaparát.

Jaké výstřelky mu chybí?

Začít můžeme u displeje. Nemá žádné zahnutí přes hrany, jak je teď u prémiových smartphonů čím dál obvyklejší, zůstává u ploché konstrukce. Je to IPS panel, takže chybí třeba always-on funkce a barvy nejsou tak živé jako u některých konkurentů. I rozlišení zůstává u konzervativnější hodnoty 2 310 x 1 080 pixelů, což ale považujeme za bohatě dostačující a prospívá to výdrži baterie i využití výkonu.

Displej má úhlopříčku 6,4 palce, je tedy obrovský. Honor u něj zvolil průstřel místo výřezu. Průstřel je navíc hodně malý, působí decentním dojmem a nijak neruší. Rámečky jsou minimální, celek působí velmi elegantně. View 20 nemá třeba ani čtečku otisků prstů v displeji, spokojí se s klasickou čtečkou na zádech. I ta je v praxi praktičtější než modernější řešení.

Fajn, a co tedy má?

V podstatě všechno ostatní. Pravda, Honor vynechává třeba odolnost vůči vodě a prachu, chybí mu bezdrátové dobíjení, ale to jsou podle nás snad jediné praktické ústupky vůči těm nejnadupanějším smartphonům. Je tu třeba rychlé dobíjení a velká baterie. Uživatel si může zvolit verze se 128 nebo 256 GB vnitřní paměti (slot na karty opět chybí), samozřejmostí je podpora dvou SIM. A u Honoru nezapomněli ani na 3,5mm jack konektor, který z mnoha dnešních smartphonů mizí.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičková výbava

vysoký výkon

povedený foťák

dobrá cena

Proč nekoupit? jen IPS displej

design není pro každého Kdy? V prodeji Za kolik? od 14 990 Kč

V hlavní roli je vysoký výkon: procesorem je nejmodernější Kirin 980, který je kombinován se 6 nebo 8 GB RAM (dražší provedení s větší vnitřní pamětí má i více RAM). Právě verzi s 8 GB RAM jsme testovali a musíme uznat, že je až neuvěřitelně suverénní. Výkonem v benchmarcích překonává Huawei Mate 20 Pro se stejným procesorem a v mnoha testech umí být lepší než Huawei P30 Pro, i když v nejoblíbenějším AnTuTu za ním přeci jen mírně zaostává (asi 310 000 bodů proti 317 000).

Líbí se vám?

Po stránce designu podle nás není Honor View 20 telefon pro každého. Při pohledu zepředu je vše skvělé. Minimální rámečky a miniaturní průstřel z tohoto kousku dělají velmi elegantní telefon. Jenže pohled ze zadní strany je už trochu „divočejší“. Záda jsou velmi lesklá, mají originální a neobvyklý šípovitý vzor, který se třpytí a objevuje podle toho, pod jakým úhlem na něj dopadají paprsky světla. Bezpochyby je to originální a Honor View 20 je díky tomuto designovému prvku snadno identifikovatelný, ale pro někoho může jít až o příliš výrazné řešení. Vzor je přitom vidět v každé z barevných variant. Od černé, přes námi testovanou modrou až po celkově velmi výraznou červenou.

Je přerostlý?

Přesto, že má Honor View 20 velký 6,4palcový dispej, za přerostlý ho nepovažujeme. Je to velký smartphone, ale vzhledem k velikosti displeje a minimálním rámečkům jde na poměry této třídy o hezky kompaktní kousek. Rozměry 156,9 x 75,4 x 8,1 mm tedy nijak zásadně nevybočují z obvyklých mezí. Zatímco čelní sklo se zahnutí vyhýbá, vzadu zahnutí najdeme – je přesně takové, aby telefon dobře padl do dlaně. K tomu přispívá i výrazné zaoblení rohů, které kopíruje i displej. View 20 se tedy celkově dobře drží.

Jak se používá?

Velmi dobře. Telefon dostal operační systém Android ve verzi 9.0 a k tomu grafickou nadstavbu Magic UI 2.0. Ta je hodně podobná tomu, co známe u Huawei pod jménem EMUI a podle nás by potřebovala modernizaci po grafické stránce. Jinak ale funguje velmi dobře. Na displeji neplýtvá místem a umožňuje výborné a moderní ovládání gesty, které nám rychle přešlo do krve. Je stejné, jako u další „koncernových“ modelů a podle nás je to jedna z těch lepších implementací gest na Androidu. Kdo nechce, nemusí tento způsob používat. Může zvolit klasickou lištu s navigačními tlačítky.

Díky velkému výkonu je systém všude krásně rychlý a plynulý, nezaznamenali jsme žádné tendence ke zpomalování a zaškobrtávání. U Honoru zapracovali i na spolehlivosti notifikací, což býval problém čínských uživatelských nadstaveb. Teď je situace lepší a v liště s notifikacemi nezabírá zbytečně moc místa ani zmíněný průstřel v displeji.

Jak fotí?

Fotoaparát Honoru View 20 je jeho tajným trumfem. Na první pohled je jeho sestava trochu neinspirativní. Je tu dvojitý foťák, ale dvě čočky neposkytují ani jeden z dnes moderních prvků, což je širokoúhlý záběr nebo optický zoom. Je tu jen hlavní 48megapixelový čip s optikou o světelnosti f/1.8 a k tomu druhá kamera pro hloubku ostrosti.

Na první pohled sestava, kterou mají i smartpony za pár tisíc korun. Jenže onen druhý snímač není obyčejný. Jde o ToF, tedy Time of Flight kameru, která měří hloubku ostrosti zcela jiným způsobem, než bylo doposud běžné. Honor View 20 byl jedním z prvních přístrojů, který něco takového dostal, dalšími jsou třeba Huawei P30 Pro, Nokia 9 PureView nebo Samsung Galaxy S10 5G – v tomto případě se tedy View 20 ocitá v elitní společnosti.

Foťák možná nepoužívá taková intenzivní kouzla jako špičkové Huaweie, ale inženýrům Honoru se podařilo ho výborně vyladit a je vidět, že i s relativně obyčejnou sestavou se dá dobře kouzlit. Fotky působí přirozeným dojmem a mají výtečné detaily. Takovou úrovní se mnohdy nemůže chlubit leckterá konkurence. Ano, v oblasti zoomu tak nemá Honor dokonalý rozsah, ale u samotných snímků si vede View 20 opravdu skvěle. Velmi dobrou disciplínou je i noční fotografie, tady pomáhá zapojení AI a výpočetních schopností procesoru Kirin 980.

Jaká je výdrž baterie?

Velmi solidní. Vestavěný akumulátor má solidní kapacitu 4 000 mAh. V kombinaci s moderním procesorem a relativně nižším rozlišením displeje to znamená, že telefon většinou v provozu umí vydržet dva dny na jedno nabití, byť to chce se v některých případech mírně krotit. I velmi perný den ale v pohodě zvládne na jedno nabití. Kdyby přeci jen množství dostupné energie nečekaně kleslo, je tu rychlé dobíjení, přes USB-C konektor se umí za půl hodiny doplnit 55 % kapacity baterie.

Mám si ho pořídit?

Honor View 20 je velmi povedený smartphone se špičkovým výkonem i výbavou. Něco mu sem tam chybí, ale s cenou 14 990 korun mu to snadno odpustíte. O trochu výkonnější verze s větší uživatelskou pamětí i RAM stojí 16 990 korun, což už se zdá být na telefon této značky docela dost peněz. Levnější varianta je podle nás výhodnější.

I když je View 20 nejdražší model značky, stále je to vcelku výhodný výkonný kousek. Třeba nová Nokia 9 PureView se začíná prodávat za částku 15 990 korun, její foťák nenabízí zoom a je při používání dost specifický. Nokia má čistý Android, ale používá starší procesor a má třeba čtečku otisků prstů v displeji.

Asi jediným strojem, který dnes dovede výrazně Honoru View 20 „vytřít zrak“ je nové Xiaomi Mi 9, které vyjde na pouhých 12 999 korun a přitom má nejvýkonnější procesor Snapdragon 855 a k tomu další plnou výbavu, včetně trojitého fotoaparátu, bezdrátového dobíjení a spousty dalších drobností. V základu však má méně paměti a baterie s kapacitou 3 300 mAh nemusí stačit každému.