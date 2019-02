Výjimečný honor. Má hned několik světových premiér

Poslední světová premiéra v Paříži je pro nás nejdůležitější, protože jsme se dozvěděli dostupnost a i cenu telefonu. Respektive dostupnost úplně přesně výrobce neoznámil, ale označení „brzy“ by mělo představovat nejbližší dny. Cena je pak na Honor vysoká, v prodeji budou dvě varianty: levnější za 14 990 korun, dražší za 16 990 korun. To dělá z modelu View 20 jeden z nejdražších modelů značky.

Ale zpět do historie. První premiéra telefonu se odehrála na konci loňského roku v Číně pro tamní trh a Asii. Tam ho představili 27. prosince pod názvem Honor V20. Ovšem až na jiné označení to jsou stejné telefony. Další premiéra proběhla v Las Vegas na veletrhu CES, kde už telefon figuroval pod globálním označením View 20. Oficiálně jako varianta pro americké trhy. Telefon byl v Las Vegas k vidění hned několikrát. Honor se s ním pochlubil na akci Pepcom, což je doprovodná akce na veletrzích s elektronikou.

Pak jsme si ho mohli prohlédnout na stánku Huaweie přímo na výstavišti. Honor nevystavoval samostatně, ale spolu se svým mateřským koncernem. Třetím lasvegaským setkáním byla podrobná prezentace pro evropské novináře v apartmá hotelu MGM Grand.

Poslední a nejdůležitější oficiální pařížská premiéra proběhla dnes 22. ledna. Velká akce uvádí telefon na evropský trh. Konala se v koncertní síni Salle Pleyel v úplném centru Paříže na dohled Vítěznému oblouku.

Nejdražší honor, bude to fungovat?

Honor View 20 je nejvyšším modelem značky, z této pozice vystrnaďuje loňský View 10, který byl ovšem při premiéře mnohem levnější. Technicky je to zcela aktuální model, výbavou dotírá na nejlepší smartphony, i když z logiky věci nechává (drobný) prostor pro top modely Huaweie i dalších konkurentů. Dodejme, že ty letošní ovšem Huawei nebo Samsung představí až později.

Značka Honor od počátku své existence boduje poměrem výkonu a ceny, přestože v tomto případě je to už na hraně a především vyšší verze telefonu je jednoduše drahá. Dokonce je to její historicky nejdražší model, který se na českém trhu prodává či prodával. Prodeje ukážou, jestli tak drahý honor zákazníci akceptují, nebo ne.

První s průstřelem

View 20 má i jednu specialitku, která se sice během letoška stane úplně obyčejnou věcí, minimálně ve vyšších třídách, ale teď je to ještě exotika. Ano, řeč je o průstřelu displeje. Díky němu má telefon displej přes celou čelní plochu a nepotřebuje výřez. Průstřel je rozhodně méně rušivý a asi je i elegantnější. Ale na druhou stranu, jen kvůli němu si telefon asi koupí málokdo.

Pak je tu ještě jedna věc, která upoutá pozornost na první pohled. A tou je design zad. Ten má dvě varianty a zákazníci se nebudou moci jen tak rozhodnout, který zvolí. Tedy bezplatně rozhodnout. Jedna varianta, konzervativnější a obyčejnější, se bude dodávat u levnější varianty s menší pamětí (modrá a černá barva), dražší provedení bude mít záda originálnější. A to výrazně.

Jak známo, loni značky Huawei a Honor přišly s barevným přechodem u zad mnoha svých modelů. To vypadá dobře, zatím ještě zůstává hodně barev, které lze použít, ale je to už okoukané a design převzali i konkurenti. Proto má špičková varianta Honoru View 20 velmi lesklá záda se stylizovanými písmeny V po celém zadním krytu.

Ona véčka vytvářejí barevné přechody, ale ty nejsou tak výrazné jako u výše zmíněných variant krytů jiných modelů. Vypadá to zajímavě, pro někoho fešácky, ale pro jiného to je už hodně pouťové. V každém případě je to nepřehlédnutelné a zatím neokoukané. Výraznější je červená varianta, modrá je o trochu decentnější. V Česku bude v prodeji jen červená verze.

Velmi silný hardware

Uvnitř tepe hodně silné srdce, View 20 pohání Kirin 980, což je aktuálně nejsilnější procesor koncernu a má ho třeba i top huawei, model Mate 20 Pro. Prostě nic lepšího z vlastní kuchyně novinka dostat nemohla. Pak jsou tu paměti, ty rozdělí model na levnější a dražší variantu. Levnější dostane 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Dražší provedení dostane 8 GB operační a 256 uživatelské paměti.

V podstatě obě verze mají hardware na aktuální špičce a plně se vyrovnají top modelům koncernu i konkurentů. Nižší určení modelu dokládá IPS panel, ale to asi většině zákazníků vadit nebude. Má rozlišení FHD+ (1 080 x 2 310 pixelů) a především velkou úhlopříčku 6,4 palce.

Fotoaparát tak trochu jinak

Na první pohled je ústupkem od absolutní špičky i fotoaparát, tedy ten hlavní. Nemá totiž zoom, přestože má dva objektivy. Dodejme, že letos budou mít top modely objektivy tři, možná čtyři. Ale zpět k fotoaparátu nového honoru. Hlavní čip má rozlišení 48 MPix a vyrábí ho Sony. Druhý snímač je jen pomocný, ale nikoliv obyčejný. Pomáhá s hloubkou ostrosti, ovšem to není vše.

Druhý čip je totiž typu TOF, takže umí scénu snímat prostorově, tedy ve 3D. Dokáže tak měřit vzdálenost snímaných objektů, což se výrobce snaží využít v několika režimech. Třeba tak, že lze objekt v záběru upravovat samostatně bez vlivu na pozadí. A nebo může kamera sloužit pro prostorové hry. Telefon se připojí k televizi a telefon snímá hráče. Takto lze hrát třeba virtuální šipky. Prostě házíte rukou na terč na televizní obrazovce. Ano, funguje to, ale zatím je to spíš hříčka.

Velké rozlišení hlavního snímače pomůže při focení v noci nebo pro extra ostré snímky s parádními detaily. To brzy vyzkoušíme a výsledky přineseme v samostatném článku. V principu snímač slučuje pixely nebo skládá snímky do jednoho. Světelnost snímače je f/1,8, což není rekordní hodnota a není zde ani optická stabilizace. Ale s výše uvedenými triky by to nemělo vadit. Fotoaparát umí natáčet i superzpomalená videa se snímkovací frekvencí 960 snímků za sekundu.

Přední kamerka má také velké rozlišení, 25 MPix není obvyklá hodnota pro přední foťák. Baterie má slušnou kapacitu 4 000 mAh a telefon podporuje superrychlé nabíjení. Konektor je typu USB-C a telefon má i zdířku na sluchátkový jack. V rámci příslušenství budou k dispozici i produkty připravené s módní značkou Moschino.